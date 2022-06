Názov tohto hotela na piešťanskom Kúpeľnom ostrove vôbec nie je náhodný. Všetky synonymá prekladu Splendid dokonale vystihujú jeho výnimočné postavenie medzi hotelmi zo siete Ensana Health Spa Hotels. Je do nej zaradený podobne ako hotel Thermia Palace či Esplanade preto, lebo okrem vynikajúcich ubytovacích a stravovacích služieb má vďaka svojej polohe ešte niečo navyše. Pramene geotermálnej vody a vzácne liečivé bahno z neho robia miesto, kde si nielen oddýchnete, ale v rámci rodinnej dovolenky spravíte aj niečo pre svoje zdravie.

Piešťany ako svetoznámu kúpeľnú destináciu hádam ani netreba predstavovať. Pozornosť však chceme upriamiť na unikátny koncept 3* rodinného kúpeľného hotela Splendid, ktorý už tretím rokom mení vnímanie kúpeľov na Slovensku.

Takto sa to robí!

Hotel Splendid na piešťanskom Kúpeľnom ostrove je dôkazom toho, že ulahodiť celej rodine nie je žiaden problém. Vďaka konceptu bohatého celodenného zahŕňajúceho stravu a nápoje v exteriéri i interiéri si môžete svoj čas strávený na dovolenke vychutnávať bez naháňania sa.

Na raňajky podávané formou švédskych stolov si netreba privstať. Končia o 10:00 a plynule na nich nadväzujú raňajky PLUS, kde rodičia nájdu občerstvenie pre seba aj svoje deti až do 12:00. K obedu sa aj so svojimi deťmi môžete posadiť už o 11:45 a dopriať si ho môžete až do 14:00. Keby vám náhodou do večere o 18:00 vyhladlo alebo vysmädlo, obslúžite sa občerstvením v Lobby hotela.

V prípade, že sa vám nebude chcieť ani pohnúť od priestranného bazéna s pieskovou plážou, dáte si priamo pri ňom v Poolbare hot-dogy, burgre, hranolky, šaláty či wafle. Tatinovia si môžu už pred obedom dopriať „čapované orosené“ a maminy môžu jedným očkom s pohárikom sektu z ležadla sledovať pestrý animačný program, ktorý dokonale zabaví všetky vekové kategórie detí. Na svoje si prídu aj zábavy chtiví dospelí, ktorých potešia kartové a šachové stoly, stolný tenis, biliard či stolný futbal.

Kým animátori zabavia vaše deti, môžete si vychutnať kúpeľné procedúry v Balnea Health Spa, ktoré je priamo spojené s hotelom, alebo si užiť svetoznáme Bahnisko a Zrkadlisko v secesnom kúpeľnom dome Irma s prekrásnymi vitrážami a kupolovitým stropom, ktorý vo vás vzbudí až rozprávkový dojem.

Chýr o ústretovom prístupe a milom personále na celom Kúpeľnom ostrove môžeme len potvrdiť. Pýtate sa, čím to je? Dovolíme si tvrdiť, že piešťanský Kúpeľný ostrov je miestom, ktoré vás tým najrafinovanejším a absolútne nenásilným spôsobom vtiahne do tej pravej kúpeľnej atmosféry plnej relaxu a pozitívnych emócií. Viac na www.ensanahotels.com/splendid/sk.