Letáky nahradili zelené ekosvety. Počas čakania vás obslúži náš steward dobrou kávičkou, pre vaše deti je pripravený Montessori kútik a cez rozšírenú realitu sa prenesiete do inšpirujúceho sveta prírody.

V jedinečnom a inovatívnom Zákazníckom centre SPP v Auparku sa totiž nečaká, tam sa jednoducho žije. Príďte si po zážitok a odneste si darček.

„Naše nové Zákaznícke centrum SPP v Auparku sme postavili na interaktívnom základe. To znamená, že prepájame služby zákazníkom s modernými technológiami. Návštevníkov čaká inovatívny prístup, ktorý už pri vstupe rešpektuje ich aktuálne osobné nastavenie a umožňuje im vyššiu mobilitu. V prípade zvýšeného počtu zákazníkov sa stačí zaregistrovať a o tom, že prichádzate na rad, vás včas informuje notifikačná SMS správa,“ hovorí Richard Prokypčák, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP.

Ilustračné foto. Zdroj: SPP

Ak sa predsa len rozhodnete počkať, určite to neoľutujete, a to aj v prípade, ak máte so sebou deti. Nebudete ich musieť zabávať letákmi či polámanými pastelkami v detskom kútiku. „V maximálne možnej miere sme sa rozhodli letáky nahradiť udržateľnou a zábavno-poučnou formou v podobe zelených malých ekosvetov. Pre deti je pripravený kútik Montessori plný hier a hádaniek, čo určite ocenia aj ich rodičia. Prostredníctvom rozšírenej reality sa zasa môže každý návštevník Zákazníckeho centra SPP oboznámiť s jednotlivými druhmi ekosystému,“ približuje Andrea Danková, manažérka produktového marketingu.

Inšpirujúci a užitočný život včiel je zas dôvodom na umiestnenie ukážky reálneho úľa, samozrejme bez včiel. Návšteva Zákazníckeho centra SPP v Auparku sa tak mení na nečakaný zážitok.

Otvorenie tohto zákazníckeho centra je jedným z ďalších krokov pokračujúcej transformácie SPP na lídra trhu s energiami, ktorý si popri poskytovaní komplexných služieb svojim zákazníkom uvedomuje aj svoju spoločenskú zodpovednosť. Inovatívny prístup sa odzrkadľuje aj pri vybavovaní žiadostí a potrieb jednotlivých zákazníkov. Čas zákazníkov je vzácny. Aj preto bolo cieľom zefektívnenie vybavovania všetkých služieb súvisiacich s dodávkou energií, ale aj doplnkových produktov a služieb nevyhnutných na bezproblémové fungovanie domácnosti.

„Koncept, ktorý sme dnes predstavili v Bratislave, plánujeme rozšíriť aj do iných Zákazníckych centier SPP po celom Slovensku. Myslíme si, že líder má nielen poskytovať kvalitné produkty a služby, ale aj inšpirovať, a veríme, že aj prostredníctvom tohto zákazníckeho centra sa nám to podarí,“ uzatvára Richard Prokypčák.

Ilustračné foto. Zdroj: SPP