Vízia režiséra Romana Poláka sa pretínala s jeho rukopisom – kostýmy mali byť súčasné až futuristické, skôr nadčasové ako historické, v obmedzenej farebnosti, ladené do tónov čiernej a bielej.



To, čo dnes môžeme vidieť na javisku Opery SND (najbližšie už 1. a 3. septembra), je vkusným, nadčasovým a pôsobivým stretom módy a divadla.

Museli nájsť aj kompromisy

Čo spája svet divadla a módy? Alebo čo ho rozdeľuje?



„V skutočnosti je to rovnaká dráma, len postavy sú iné,“ hovorí s humorom talentovaný dizajnér.



„Rozdiel je v tom, že vo svete módy ľudia oslovia dizajnéra kvôli jeho estetike a kvôli tomu, že vedia, čo robí, páči sa im to a chcú veci práve od neho. V divadle je to iné. Tam herci, speváci, tanečníci prídu do styku s niekým, kto má svoju predstavu o kostýme, ale im sa to práve nemusí páčiť. Vtedy prichádzajú aj také momenty, v ktorých musíme hľadať kompromisy,“ približuje Pavol Dendis svoju skúsenosť s opernou produkciou.



Do Svätopluka sa spolu ušilo viac ako 300 kostýmov, na ktorých pracoval celý tím remeselníkov v Umelecko-dekoračných dielňach SND. Aj táto skúsenosť bola pre dizajnéra, ktorý je zvyknutý šiť si svoje veci sám, nová.



„V divadle som mal súbor krajčírov, krajčírok a rôznych remeselníkov, ktorí robili za mňa moju prácu. Zhmotňovali moju víziu. Ja som kreslil, ale nedával som veci pod stroj, a to bolo pre mňa zrazu trochu zvláštne. Už som robil iba dizajnéra, nerobil som remeslo. A pritom ja vždy robím obe veci. Často dizajnujem pod ihlou stroja, pri šití vymýšľam detaily. Toto bolo za mňa náročné. Musel som vysvetľovať, ako to treba, a prísť k výsledku bez toho, aby som to mal pod kontrolou,“ objasňuje Dendis.



„Ale aby som spravodlivý, tak musím povedať, že aj pre nich to bolo náročné v tom, že boli zvyknutí, že výtvarník im niečo nakreslí a to platí. Ja ako dizajnér s víziou, keď som niečo nakreslil, platilo to v ten deň, ale na druhý deň som prišiel a povedal som, že to bude inak. Oni už mali reálne rozšité veci a ja som im zrazu hovoril, že to ideme zmeniť,“ dodáva.

Ilustračné foto. Zdroj: SND

Môže sa rovnať Shakespearovým drámam

Výsledok precíznej práce dizajnéra aj remeselníkov stojí za to vidieť naživo. Nadčasové kostýmy Pavla Dendisa podčiarkujú univerzálnosť príbehu, ktorý sa podľa režiséra Romana Poláka môže rovnať Shakespearovým drámam.



„Libreto opery Svätopluk má až shakespearovské rozmery. Je to príbeh o zhubnom mechanizme moci, metafora o nekonečnom boji o moc, ktorý sa ťahá takmer kontinuálne celými ľudskými dejinami,“ približuje vnímanie Svätopluka režisér inscenácie v Opere SND Roman Polák.



Libreto vzniklo podľa drámy Kráľ Svätopluk Ivana Stodolu. Spolu s dramatikom sa na ňom podieľal aj sám skladateľ a na pomoc si prizvali dramaturgičku Jelu Krčméry-Vrteľovú. Spolu vytvorili príbeh, ktorý Suchoň ozdobil výnimočnou hudbou.



„Svätopluk je veľké hudobné plátno s geniálnou inštrumentáciou a strhujúcou hudobnou matériou. Jeho partitúra je mimoriadne komplexná od rytmicko-temperamentných scén v pohanskom obraze až po intímne monológy jednotlivých postáv, vášnivé scény medzi Ľutomírou a Zábojom, tanečné scény v tanci masiek. Je to naozaj partitúra výnimočných kvalít, ale vyžaduje si aj interpretov výnimočných schopností,“ hovorí s nadšením o Suchoňovej hudbe dirigent Martin Leginus.

Jolana Fogašová ako intrigánka

Jednou z interpretačne náročných postáv je aj Ľutomíra. Prefíkaná a krásna žena, ktorá v príbehu operného Svätopluka ťahá za nitky. Vždy, keď sa objaví na scéne, je jasné, že nemá za lubom nič dobré. V novej inscenácii ju stvárňuje sopranistka Jolana Fogašová.



„Ľutomíra je predstaviteľkou postavy, ktorá sa snaží za každú cenu získať moc do svojich rúk a je pre to ochotná spraviť maximum. Nechce ju však len pre seba, ale aj pre svojho otca, ktorý túži Svätopluka zbaviť moci,“ približuje Ľutomíru jej predstaviteľka Jolana Fogašová.



„Veľmi škaredo intriguje a v podstate tým posúva dej celej opery, pretože zamotáva situácie. Je to charakterovo negatívna postava, ale práveže tým je pre mňa veľmi zaujímavá. Práve preto, že prináša negatívny vzruch, je aj napísaná veľmi dramaticky. To je pre dramatický soprán veľmi krásna výzva a ja som sa na ňu tešila. A naozaj, niektoré jej výstupy sú mimoriadne náročné, pretože len čo sa objaví na javisku, hneď spieva vo vysokej polohe – až trojčiarkované F,“ dodáva sopranistka.



Jolana Fogašová má s hudbou Eugena Suchoňa bohaté skúsenosti. V minulosti spievala aj postavu Katreny v opere Krútňava.



„Svätopluk je však písaný oveľa dramatickejšie, komplexnejšie, náročnejšie a, samozrejme, je v ňom prítomná obrovská filozofia moci,“ dodáva Fogašová.



