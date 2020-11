Ústretoví vedúci

Pán Dušan Hamran je vedúcim zmeny v logistickom sklade BILLA pri Senci. „Práca v sklade je zábava. Je to tam o tovare, ale ešte viac o kolegoch,“ hovorí pán Dušan. Zároveň dodáva, že so svojimi podriadenými má korektné vzťahy. „Na ľudí zatiaľ nikto nevymyslel technológie, a to je dobre. Vedúci má vedieť porozumieť a poradiť,“ vysvetľuje pán Dušan. Dôležitosť ústretového vedúceho potvrdzuje aj pani Zuzana Haladová, ktorá pracuje ako mzdová účovníčka v centrále BILLA, no začínala na úplne inej pozícii na predajni. „Od začiatku ma v BILLA podporovala moja vedúca a aj regionálny manažér. Moja kariéra by nešla ďalej, ak by nebolo mojej skvelej vedúcej,” hovorí pani Zuzana.

Dobrý šéf, srdce tímu

Urobiť z ľudí manažérov, ktorí idú príkladom pre svojich podriadených, je dlhodobá záležitosť. „Našich manažérov učíme viesť a podporovať svoj tím, a tiež zdokonaľovať schopnosti zamestnancov,“ uviedol vedúci ľudských zdrojov BILLA Peter Lackó. Ústretový vedúci je pritom jedným z kľúčových pilierov, na ktorých stojí firemná kultúra v BILLA. Ďalšími dôležitými piliermi sú dobrý kolektív, možnosť vyniknúť a práca za rohom. „Keďže najväčšou hodnotou v BILLA sú zamestnanci, spolupodieľali sa aj na výbere kľúčových pilierov. Vďaka pilierom tak u nás majú vynikajúce pracovné podmienky,“ povedal P. Lackó.

