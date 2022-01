Keď vám úvod znel trošku sarkasticky, tak mal. No máme pre vás plán. Užiť si jarné prázdniny s celou rodinou? Dá sa to! Mamina aj tatino nelyžiari nemusia celé obdobie voľna školákov nútene ohrievať lavičku v Apres ski bufete na jednej z posledných lyžovačiek v sezóne. Vychutnajte si závan prímorskej dovolenky. Áno, na jar a čo je ešte lepšie - priamo na Slovensku.

V prípade, že vám doteraz na vašej slovenskej hotelovej dovolenke chýbal All Inclusive, máte ho mať. Nebudete musieť riešiť „mamiiii, ja som hladnýýý“ ani „mamííí, ja chcem ten taký ružový džúsik“ a vysvetľovať, že so všetkými týmito požiadavkami je nutné počkať až do obeda či večere.

Pestré celodenné občerstvenie v podobe chutných nealko i alko drinkov a jedál nájdete v obľúbenom piešťanskom hoteli Splendid v rámci rodinných All Inclusive pobytov. No nie je to len o jedle.

Rezervujte si už teraz jarný prázdninový pobyt v rodinnom All Inclusive hoteli Splendid.

Nádherné prostredie piešťanského Kúpeľného ostrova má čo ponúknuť v každom ročnom období – no jar je absolútne špeciálna. Kúpeľný park, ktorý pripomína skôr pestré arborétum sa práve v období jarných prázdnin začína prebúdzať k životu. Zime môžete dať posledné „pá“ na nekonečných prechádzkach, nenáročných cyklistických výletoch z rodinou na požičaných bicykloch či na neďalekom 9- jamkovom golfovom ihrisku Golf Club Piešťany.

Rodinný hotel Splendid teší svojich verných aj nových návštevníkov aj vďaka priamemu prepojeniu s najväčším balneologickým komplexom v strednej Európe – Balnea Health Spa. Tam si vy dosýta užijete procedúry a ošetrenia, ktoré vás zbavia bolestí pohybového aparátu a vaše deti si užijú vody do sýtosti. Počas prázdnin si rodinný All inclusive hotel Splendid pripravil aj novinku – spestrenie vašich chvíľ bohatým animačným programom pre deti aj dospelých.

Príjemné miesto, ľudia a rodinné ceny

O tom, že koncept All Inclusive hotelu Splendid pristane, svedčí neustále sa zvyšujúci záujem návštevníkov. Aj v časoch značne skomplikovaných pandémiou je o rodinné All Inclusive pobyty na piešťanskom Kúpeľnom ostrove veľký záujem. Slováci si takto aspoň trochu pripomínajú prímorský dovolenkový pocit.

Keď vo vás stále hlodá pochybnosť, či je vhodné zobrať deti do kúpeľného hotela - buďte bez obáv. Platforma rodinných pobytov v kúpeľných hoteloch síce nie je samozrejmosťou, no je zjavne dierou na trhu, ktorú šikovne objavili práve v Piešťanoch.

Jarné prázdniny na Slovensku s puncom prímorského All Inclusive?

Ochotný personál, ktorý je pýchou celého Kúpeľného ostrova sa stará o to, aby sa špeciálne rodiny s deťmi cítili na dovolenke v hoteli Splendid ako vo vatičke a aby sa tam radi vracali. A zdá sa, že hoci sa teploty v Piešťanoch nešplhajú na jar cez 30 stupňov, ľudské teplo a príjemné prostredie nahradí i drahé zahraničné All Inclusive dovolenky.

Príďte sa presvedčiť a užite si jarné prázdniny k plnej spokojnosti detí i rodičov. Viac na stránke hotelovej sieti Ensana.