Pištejkine, nielen svadobné šaty, sú v našich končinách preslávené neodmysliteľnou čipkou, jemnými a zároveň sexi prvkami, a čo je najpodstatnejšie, nezameniteľným podpisom samotnej návrhárky Janky.

Nie je žiadnou novinkou, že oblieka známe tváre na tie najprestížnejšie podujatia. Jankine modely predvádza jej dlhoročná priateľka Andrea Verešová, Jasmina Alagič či Soňa Skoncová.

Rok žiadanej návrhárky ubehne ako voda. Najmä v období svadieb, či plesov. Prvá vlna korona krízy pripravila niekoľko neviest o ich vytúžený deň a inak tomu nie je ani teraz. To ale neznamená, že sa Janka ostala tejto situácii len tak prizerať.

Jana Pištejová Zdroj: Unique Design

Janka, predstavte si, že sa nachádzame v roku bez korony, kde ste a čo práve robíte?

Je večer, sedím vo svojom ateliéri a rozhodujem sa medzi dvoma variantmi čipky, ktorú plánujem použiť pri príprave ďalšej róby do Plesu v opere. Premýšľam, kombinujem, nič nenechávam na náhodu. Vybrala som! Oči sa mi zatvárajú, idem si ľahnúť aby som ráno mohla pokračovať ďalej. Až mi behá mráz po chrbte, keď sa zobudím v realite.

Hovoríte, že sa zobúdzate v realite. Kde ste sa ocitli?

Ocitla som sa, ako mnoho z nás, v období plnom neistoty. V období, kedy nevieme čo nás čaká nasledujúci deň alebo čo si pre nás “tí hore” opäť pripravili. V ateliéri síce sedím, ale nešijem šaty do Plesu v opere pre moju priateľku, klientku, či novú zákazníčku. Spracovávam objednávky na rúška, ktoré som v poslednom období navrhla a ktoré, sa na mojom novom e-shope tešia veľkému úspechu.

Jana Pištejová Zdroj: Unique Design

Nový eshop? To je čerstvá novinka, však?

V podstate áno. Na www.janapistejova.com fungujeme od augusta. Spraviť tento krok som sa chystala už dávnejšie. Človek je však v jednom kole a týždne odrazu ubiehajú ako dni. Voľnejšie tempo v prvej vlne mi poskytlo dostatok priestoru na premýšľanie a možnosť tvoriť to, na čo nebolo v predošlých mesiacoch veľa času či energie. Komunikácia s klientkami cez môj Instagram bola pre mňa neprehľadná. Správy sa kopili jedna na druhú a ja mám rada vo svojich veciach poriadok. Preto som sa rozhodla pre tento krok. Navyše budú kúsky od Pištejky dostupnejšie pre širšie spektrum zákazníčok. Momentálne pripravujeme k predaju ďalšie novinky.

Takže ste počas korony nepoľavili, ale naopak, dupli na plyn. Spomínali ste, že riešite objednávky na rúška. Bolo šitie rúšok automatickým krokom?

Vôbec nie. Úprimne, radšej by som sa teraz pripravovala na plesovú sezónu a robila radosť mojim krásnym klientkam. Šiť rúška nebolo rozhodnutie zo dňa na deň. Začalo to jednorazovými objednávkami pre mojich blízkych, ktoré sa čoraz rýchlejšie navyšovali, keď dopyt po rúškach mali aj nie stáli zákazníci. Vtedy som si povedala: prečo nie. Navrhnem rúška pre všetkých. To som ani len netušila, aký ošiaľ týmto spôsobím.

Jana Pištejová Zdroj: Unique Design

Vaše rúška sú žiadané a niektoré sú behom pár dní na e-shope vypredané. Čím sú rúška od Pištejky špeciálne?

Ušila som rúška pre každú. Pre každú príležitosť, pre každú náladu, pre každú povahu. Do obchodu aj na ples. Do lesa aj na operu. Podšívky rúšok sú zo 100 % bavlny, dajú sa prať na 40 °C v pracom vaku a žehliť parou po vnútornej strane. Sú to limitované edície a nesú v sebe oveľa viac, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Výťažok z rúšok rozdelíme organizáciám, ktoré sú v regiónoch so skromnými podmienkami a nedostatočnými možnosťami akejkoľvek podpory. Naposledy sme sumou 3000 € podporili OZ MARGARÉTKA pre osoby s telesným a zdravotným postihnutím v Banskej Štiavnici.

Vraví sa, že to ako sa obliekame o nás veľa prezrádza. Prezrádzajú vaše rúška niečo o ich nositeľke?

V uliciach stretávame ľudí bez mimiky, bez úsmevu, bez nálady. Rúško nám zakrýva veľkú časť tváre, čím značne obmedzuje neverbálnu komunikáciu v práci, na stretnutí, či pri náhodnom rozhovore so známymi na ulici. Vytvorila som preto rúška, ktoré budú demonštrovať nielen náladu ich nositeľky, ale aj štýl, ktorý ju opisuje.

Jana Pištejová Zdroj: Unique Design

Celý proces Vám iste zaberá veľa času. Spomenuli ste, že chystáte nejaké novinky. Na čo sa môžeme tešiť a kedy?

Je to časovo zdĺhavé, ale nič, čo sa nedá zvládnuť. Znie to ako klišé, ale ak je práca zároveň vaše hobby, ste ochotný makať aj 24/7. Preto makám a pripravujem kolekciu teplákov a kolekciu úpletových modelov. Zamat, velour, cord sú nosnými materiálmi celej mojej zimnej kolekcie a ja verím, že si ju zamilujete tak ako ja.

Ďakujeme za krásny rozhovor. Čo by ste odkázali našim čitateľkám?

Buďte zdravé a nechajte si svoj štýl. :)

Viac fotiek krásnych outfitov nájdete na oficiálnych stránkach Jany Pištejovej.