Najpresnejšou formou preventívnej diagnostiky a záchytu minimálneho karcinómu je mamografické vyšetrenie. Prevencia na vyhľadávanie karcinómu prsníka je pre vysokú úmrtnosť na toto ochorenie nesmierne dôležitá. V drvivej väčšine prípadov sa však ženy po štyridsiatke mamografické vyšetrenie obávajú absolvovať a dokonca ho aj po odporúčaní lekára odmietajú. Najväčšími strašiakmi sú pre ne rôzne mýty, ktoré o mamografii kolujú, ako napríklad bolesť či dávka žiarenia.

„Na pracovisku sú špeciálne vyškolené rádiologické asistentky, ktoré vedia s prsníkom pracovať, vedia žľazu pri mamografii rovnomerne rozložiť, aby to ženu nebolelo. Tlak v prsníku pri mamografii určite nespôsobuje rakovinu prsníka. Tlak pri dojčení, ktorý sa vyvinie pri zmenách pri tvorbe mlieka, je ďaleko vyšší, ako je tlak pri mamografii,“ upozorňuje primárka rádiologického oddelenia Mammacentra sv. Agáty MUDr. Marcela Beerová, ktorá musí veľakrát na pracovisku so ženami „bojovať.“

Rovnakým mýtom zostáva aj dávka žiarenia, ktorému je žena vystavená. Množstvo mäkkého žiarenia je porovnateľné s dávkou, ktorú prijmeme z kozmu v bežnom živote za jeden týždeň. V súčasnosti sú dokonca pri mamografii každej ženy dávky žiarenia monitorované cez DQC monitor, ktorý dozoruje Ústav radiačnej ochrany.

Ilustračné foto Zdroj: Svet zdravia

Karcinóm prsníka sa týka čoraz väčšieho počtu žien

Hrozba rakoviny prsníka spočíva najmä v tom, že je nebolestivý. Práve preto je dôležitá prevencia.

„Často sa stane, že ženy vyšetrenie podcenia, a potom aj v 21. storočí prídu v štádiu, ktoré ani nemôžem opísať, sú to občas strašné nálezy. S tým sa, žiaľ, stretávame stále,“ smutne hovorí primárka.

U žien po štyridsiatke žľaza involvuje, teda sa premieňa na tukové tkanivo, ktoré je prehľadné pri rovnomernom rozložení žľazy pri mamografii. Aj minimálny karcinóm, veľkosti 3-4 milimetre, sa dá vtedy veľmi dobre vyčítať a zachytiť. Rovnako je to aj s mikrokalcifikátmi, usadeninami vápnika, ktoré môžu ešte v predštádiu vývoja karcinómu signalizovať, že je prsník chorý. V prípade včasného zachytenia mamografom majú pacientky veľmi dobré prognózy sa nielen liečiť, ale sa aj úplne vyliečiť.

Ilustračné foto Zdroj: Svet zdravia

Odhodila predsudky! Svoje prvé mamografické vyšetrenie má už za sebou

Pre fámy, ktoré sa o mamografii šíria, z nej mala obavy aj známa televízna moderátorka Jana Hospodárová. Prekonala ich a v Mammacentre sv. Agáty v Banskej Bystrici absolvovala svoje . Ako sama hovorí, na vlastnej koži zistila, že mamografia je rýchla, bezpečná a bezbolestná.

„Aj ja som patrila k ženám, a zámerne hovorím v minulom čase, ktoré mali otázky, najmä v súvislosti so žiarením a s bolesťou. Ale realita je úplne iná ako fámy, ktoré sa o mamografii šíria. Tlak vyvíjaný pri vyšetrení na prsník, by som vôbec neprirovnala k bolesti. Okrem toho si vravím, že keď si vytknem členok, čo sa mi stalo pred dvoma rokmi, tiež idem na röntgen a nebojím sa nejakého žiarenia. Tak neviem, prečo by som sa mala báť v tomto prípade. Pri vyšetrení som mala zakrytú štítnu žľazu aj ženské orgány, preto si myslím, že je to nanajvýš bezpečné,“ hovorí Jana Hospodárová už z vlastnej skúsenosti.

Žiadna žena si nedokáže sama nahmatať, ani posúdiť milimetrové hrozby

Samú seba opisuje ako človeka, ktorý nerád navštevuje lekárov. Preto si doteraz kládla otázku, prečo by na vyšetrenie mala ísť? Cítila sa dobre, subjektívne si hovorila, že jej nič nie je, v prsníku si nenahmatala žiadne hrčky. „Našťastie, moje mamografické vyšetrenie dopadlo momentálne dobre, ale som presvedčená, že o dva roky pôjdem znova. Jednoducho, cítim sa na svete dobre, mám rada život a nechcem o neho prísť predčasne,“ konštatuje moderátorka.

Najpresvedčivejším dôvodom, prečo absolvovať mamografické vyšetrenie, by mal byť však pre všetky ženy ten, že dokáže zachrániť život. Dnes už poučená z praxe aj samotná Jana Hospodárová odkazuje všetkým ženám, aby sa mamografie nebáli a starali sa o svoje zdravie aj preventívne.

Ilustračné foto Zdroj: Svet zdravia

„Vypočujte si aj podcast s MUDr. Marcelou Beerovou, primárkou rádiologického oddelenia Mammacentra sv. Agáty v Banskej Bystrici, v ktorom sa o svoje prvé skúsenosti z mamografického vyšetrenia podelila aj televízna moderátorka Jana Hospodárová.“