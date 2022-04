VZDUCH, SLNKO, VODA

Neobyčajná čistota vzduchu, vysoké hodnoty slnečného svitu, presýtenosť tatranského ovzdušia voňavými silicami a mnohé ďalšie aspekty Vás presvedčia o ozdravných účinkoch obľúbenej dovolenkovej destinácie. Vo vyššej nadmorskej výške sa totižto zvyšuje množstvo hemoglobínu ale aj celkové množstvo krvi v tele. Zmenu v organizme spôsobuje aj zvýšená intenzita slnečného žiarenia či znížený atmosférický tlak. Neobyčajne čistý vzduch pozostáva z faktu, že sa Vysoké Tatry nachádzajú nad vrstvou prachovej a dymovej zóny, čím je vzduch takmer bez baktérií a alergénov.

Veľa sa už popísalo o výnimočných klimatických podmienkach, ktoré sú základom klimatoterapie – liečivej kúpeľnej procedúry, ktorá je dostupná každému návštevníkovi – zadarmo! Prechádzkou po tatranských chodníkoch svojmu telu poskytujete nevídanú službu.

Náš tip: všetko o unikátnosti tatranskej klímy nájdete na www.tatryakoliek.sk

Keď príde únava po celodenných potulkách po tatranských štítoch a pod nimi, sa prirodzene žiada oddych vo wellness. Dnes už väčšina hotelov vo Vysokých Tatrách má svoj koncept wellnessu, či je to malá sauna s ochladzovacou kaďou a dúškom tatranského čaju až po moderné wellness centrá, poskytujúce kompletné služby, ktoré náročný klient vyžaduje.

Jedným z nich je vychýrené centrum relaxu, zábavy a športu AquaCity Poprad.

Termálne bazény sýtené vodou z historického „ tatranského mora“ sú otvorené 365 dní v roku. Zažijete tu tak čaro padajúceho snehu do horúcich termálnych vôd pod holým nebom, ale aj zábavu pre rodiny s deťmi aj jednotlivcov, či pri animačných programoch alebo na tobogánoch v každom počasí. Vrcholový zážitok je však saunovanie v dvojpodlažnom Fire & Water Wellness a Spa, ktoré je súčasťou rezortu.

Náš tip: sauna show v obrovskej ceremoniálnej saune so sauna masterom. Naučí vás správnym zásadám saunovania a zábavným spôsobom prevedie celou saunovacou procedúrou, s využitím vonných olejov, brezových metličiek, peelingov... treba skúsiť!

https://regiontatry.sk/wellness-a-relax/

Ilustračné foto Zdroj: regiontatry.sk

JEDLO

Hľadáte kulinárske zážitky? Región Vysoké Tatry nie je len o turistike, horách, lyžovačke počas zimy, ale aj o kulinárskych zážitkoch najvyššej kvality!

Navštívte čarokrásnu Spišskú Sobotu v srdci Popradu, je to geniálny výlet za gastronómiou. Historické centrum s neopakovateľnou atmosférou zaplnené pubmi, reštauráciami, kaviarňami ponúka okrem prechádzky uličkami možnosti modernej gastronómie až po štýl gourmet.

Náš tip: Vrcholovú gastronómiu vám ponúknu aj vo vychýrených tatranských hoteloch, ako je napríklad ikonický Hotel Kempinski na brehu Štrbského Plesa, alebo prvá dáma Tatier – ako sa zvykne nazývať historický hotel Lomnica v Tatranskej Lomnici.

Slovenská gastronómia to dávno nie je iba koliba, ale pri návšteve Tatier nemôžete niektorú z nich vynechať. V mnohých sa snúbi moderný štýl varenia s klasickými tradíciami, každá z nich však predovšetkým ponúka klasickú folklórnu atmosféru a mnohokrát aj živé hudobné vystúpenia. Náš tip: nikde nechutí bryndza tak ako v slovenských horách!

Ilustračné foto Zdroj: Marek Hajkovský

TURISTIKA PRE VŠETKÝCH

Vyberte sa lanovkami vo Vysokých Tatrách za dokonalými výhľadmi a jedinečnými zážitkami. Zo strediska Tatranská Lomnica sa môžete vyviesť lanovkami na Skalnaté Pleso, do Lomnického sedla, alebo až na rozprávkový Lomnický štít . Na obľúbený Hrebienok sa dostanete pozemnou lanovkou zo Starého Smokovca. Ak vám učarovalo Štrbské Pleso, vyraziť môžete lanovkou až na Solisko kde vás čaká množstvo výhľadov.

Náš tip:

Vyberte sa s rodinou na výlet na druhý najvyšší štít Vysokých Tatier - Lomnický štít. Vyvezte sa nad oblaky a prežite neopakovateľné výhľady na okolité štíty najmenších veľhôr sveta. Vstúpte do kráľovstva ticha a oddýchnite si v štýlovej kaviarni Dedo. Z údolnej stanice v Tatranskej Lomnici vedie 4 miestna kabínková lanovka na medzistanicu Štart, odkiaľ Vás vyvezie nová moderná 15-miestna gondola na Skalnaté pleso, ktoré je vrcholovou stanicou a zároveň prestupnou stanicou na Lomnický štít. Odtiaľ Vás na štít vyvezie unikátna visutá červená lanovka, ktorá prekonáva 855 metrové prevýšenie a jazda trvá 8,5 minúty. Je to skutočne vrcholový zážitok!

TÚRY PO DOLINÁCH AŽ NA CHATY

Ak patríte k náročnejším turistom, určite nevynechajte niektoré dlhšie túry po dolinách. Obklopení panorámou vysokohorskej prírody vyrazte k plesám a chatám po upravených chodníkoch. Aj počas zimnej uzávery môžete navštíviť vysokohorské chaty (všetky, okrem Chaty pod Rysmi), Či už sa vyberiete na Zbojnícku, Téryho, pri Zelenom Plese alebo „len“ na Bilíkovú či Zamkovského chatu, nezabudnite, nachádzate sa vo vysokohorskom prostredí. Zimná turistika má svoje čaro, no pri jej plánovaní buďte obozretní. Zvážte si svoje schopnosti, sledujte predpoveď počasia a prípadné výstrahy, nezabúdajte na skoré stmievanie a vhodne sa vystrojte – v batohu by nemal chýbať teplý čaj a protišmykové návleky alebo turistické mačky. Aby ste si z Vysokých Tatier – najmenších svetových veľhôr – odniesli len krásne zážitky napr. aj na najlepší chatársky a nosičský čaj.

VÝSTUPY NA VRCHOLY

Pre tých najnáročnejších turistov, ktorí sú odhodlaní zdolávať náročný terén a prekonávať veľké výškové rozdiely sú určené výstupy na vrcholy. Mnohé z nich sú povolené len v sprievode horských vodcov.Toto by som celý odsek o vrcholoch vynechala – v zime sú všetky (okrem Soliska) len v sprievode s horským vodcom a aj oni majú teraz uzáveru (po 15.4.) – je to taká šedá zóna, nerozpisovala by som – ak to chceme nechať chcelo by to viac textu ale to by už bolo asi príliš?

Náš tip: Štrbské Pleso si v tomto roku pripomína 150.te výročie založenia. Perla vysokých Tatier, dejisko slávnych podujatí, osada s najčistejším vzduchom na Slovensku s unikátnou klímou, obľúbené miesto športovcov – je zároveň východiskovou destináciou pre väčšinu vysokohorských túr. Aj do 15. Júna, kým trvá zimná uzávera chodníkov, sa dá vybrať si jednu z celoročných trás, a začať i zakončiť ju na Štrbskom Plese.

S prichádzajúcim otvorením letnej sezóny v júni je určite fajn zážitkom vychutnať si pohľad na štíty z hladiny Štrbského plesa priamo z člnku.

V Regióne Vysoké Tatry sa nachádza okolo 600 km dobre značených turistických trás. Po otvorení turistických chodníkov v júni sa vám zatají dych pri pohľade na majestátne hory a hlboké doliny. Mali ste už možnosť obdivovať vysokohorských nosičov v horskom prostredí? Kto by si trúfal?

Ilustračné foto Zdroj: Marek Hajkovský

Vo Vysokých Tatrách môžete naplánovať turistiku podľa veku či náročnosti. Obľúbené trasy pre rodiny s menšími deťmi s trvaním okolo 2 hodín až po náročné kilometre, ktoré vám zaberú celý deň. Ak túžite po nenáročnej vychádzke, ideálnou možnosťou sú práve náučné chodníky v podhorí, vďaka ktorým si z pobytu okrem zdravotných benefitov a nezabudnuteľných pohľadov odnesiete aj množstvo nových vedomostí.

Tip na záver: nezabudnite na horské poistenie! Aj malá zdanlivo banálna nehoda vám môže narobiť veľké starosti vo vysokohorskom prostredí.

https://regiontatry.sk/turistika/horska-turistika/

________________________________________

ŠPORT

Už ste možno počuli o tom, že veľa profesionálnych športovcov vyhľadáva a plánuje sústredenia práve vo vysokohorskom prostredí. Nie bezdôvodne! Dlhší pobyt v tomto prostredí zväčšuje kapacitu pľúc a zlepšuje dýchanie okrem ďalších faktorov, ktoré priamo pôsobia na organizmus a zlepšujú výkonnosť amatérskeho i profesionálneho športovca.

Nemusíte byť olympionik, ale môžete si dať do tela!

Napríklad vo Vysokých Tatrách veľmi populárny nordic walking je fyzický tréning, počas ktorého aktívne pracuje celé vaše telo. Vo Vysokých Tatrách napríklad nájdete aj jediný akreditovaný školiaci kurz pre Nordic Walking na Slovensku. Spoznáte tam inštruktorov, ktorí vás určite nakazia vášňou k tomuto športu a naučia správnu techniku.

Športovcom odporúčame vyskúšať si kyslíkovú dráhu okolo jazera na Štrbskom plese. Vplyv prostredia na výkonnosť športovcov je vedecky dokázaný a odmeraný!

Ilustračné foto Zdroj: Martin Maličký

Spoznajte Región Vysoké Tatry zo sedla vášho bicykla. Viac ako 300 km značených cyklotrás rôznych obtiažností, určených pre všetkých – rodinky s deťmi, milovníkov horskej a cestnej cyklistiky, športovcov aj začínajúcich cyklistov. Rovinaté trate v podhorí, exponované výstupy až pod najvyššie štíty Tatier, cyklomagistrála vedúca takmer okolo celého pohoria Vysokých Tatier. Cykloturistika je vynikajúcou príležitosťou ako spojiť športový pohyb s bezprostredným zážitkom z prírody.

Fantázii, dobrodružstvu a adrenalínu sa medze nekladú. Adrenalín môžete pocítiť pri skúšaní rôznych adrenalínových aktivít na zemi, vo vzduchu, vo vode, ale aj pod zemou. Jazda na Bungee jumping, let balónom, aquazorbing, summertubing, paragliding a mnohé ďalšie disciplíny vám dajú zabudnúť na všetky starosti, dodajú vám energiu a chuť do života.

www.regiontatry.sk

________________________________________

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej Republiky