Zameriava sa hlavne na spracovanie sóje. Komodity, o ktorú neustále rastie záujem, tak u širokej verejnosti, ako aj u farmárov, pre ktorých je jej pestovanie stále viac atraktívne nielen ekonomicky, ale aj z pohľadu vylepšovania kvality pôdy.



Spoločnosť IPK AGRO je rodinná firma, ktorá vznikla v októbri 2017. Najprv ako obchodná a poradenská spoločnosť zaoberajúca sa predajom osív sóje a iných poľnohospodárskych plodín, agronomickým a ekonomickým poradenstvom a výkupom komodít od pestovateľov.



Stoja za ňou manželia, ktorí sa veľmi dobre dopĺňajú. Peter Kendra, srdcom aj štvrťstoročnou praxou poľnohospodár. Fanúšik sóje od začiatkov jej pestovania na Slovensku. Jeho spoločníčka, Ivana Kendrová, zase priniesla do firmy skúsenosti s financiami, risk manažmentom a budovaním vzťahov so zahraničnými obchodnými partnermi.



Už po roku fungovania, na jeseň 2018, sa rozhodli pre výstavbu moderného závodu na výrobu osív. To všetko v snahe produkovať najlepšie osivá sóje, so zistením, že na ich kvalitné a šetrné spracovanie na Slovensku chýbajú vhodné čistiace linky. „Navyše osevné plochy sóje každoročne rastú. Je stále väčší záujem po sóji bez GMO. To nás motivovalo k dohode o exkluzívnom zastúpení s kanadským šľachtiteľom osív sóje - firmou PROGRAIN pre Slovenskú republiku. Dohodu sa nám podarilo uzavrieť ešte v tom istom roku. Získali sme tak výhradné právo ponúkať vynikajúce odrody Korus a Lenka a do budúcnosti prinášať všetky nové odrody z ich portfólia”, uvádza Peter Kendra.



Zľava: Ivana Kendrová, Philippe Lemaitre, Peter Kendra. Zdroj: IPK AGRO

Nasledoval výber projektanta a hľadanie lokality. Na jar 2019 bolo jasné, že závod bude stáť v Sečovciach na zelenej lúke, no každopádne v centre regiónu, kde sa pestuje najviac sóje na Slovensku. V spolupráci s projektantom boli do konca roka vybavené všetky stavebné povolenia a podarilo sa získať aj dôveru financujúcej banky Slovenskej sporiteľne.



Z renomovaných výrobcov osivárskych liniek vyšla ako najlepšia nemecká spoločnosť PETKUS – 160 ročná tradícia s najviac inovatívnymi zariadeniami, ako optická triedička a moriaca linka. Optická triedička dokáže vybrať zrná tak, aby nemali farebné či tvarové defekty viditeľné navonok. Výnimočnou ju robí funkcia “presvietenia” vnútra zrna, vďaka ktorej vie vybrať napríklad mäkkú pšenicu z tvrdej pšenice. Morička veľmi presne nanáša jednotlivé látky na osivá a zároveň ich jemne suší po každej vrstve. Zrná sú počas morenia chránené vzduchovým vankúšom pred mechanickým poškodením.



„V decembri 2019 sme odovzdali stavenisko hlavným zhotoviteľom spoločnostiam BETPRES a PEM - Haly. V lete 2020 začala spoločnosť AGM, s.r.o. s montážou technológie od spoločnosti PETKUS. Čistenie pšenice na nových strojoch v závode sme prvýkrát spustili 15. septembra 2020.“, spomína Ivana Kendrová a dodáva:

„Pre nás ako investorov, bolo veľmi dôležité navrhnúť a postaviť stavbu s veľkým dôrazom na životné prostredie. Napríklad všetka dažďová voda zo striech a z ciest je vyčistená, zachytávaná v retenčnej nádrži a vracia sa späť do pôdy. Používame ju na zalievanie zelených plôch“.

Ilustračné foto. Zdroj: IPK AGRO

Spoločnosť IPK AGRO však popri špičkových technológiách dáva veľký dôraz na ľudský faktor. Spolupracovníkov a zamestnancov, ktorí vedia profesionálne s osivami poradiť, špičkovo ich vyčistiť, namoriť, mapujú najmodernejšie technológie a s podporou spoločnosti PETKUS sa kontinuálne vzdelávajú.



Kvôli pandémii COVID – 19 došlo k prestrihnutiu slávnostnej pásky závodu až po 18 mesiacoch od jeho uvedenia do prevádzky, v utorok 31. mája 2022.



Ilustračné foto Zdroj: IPK AGRO

Na dôkaz vážnosti partnerstva, sa slávnostného otvorenia závodu osobne zúčastnil Philippe Lemaitre, riaditeľ výroby osív spoločnosti PROGRAIN, Kanada, najväčšieho šľachtiteľa sóje v našom klimatickom pásme.



IPK Agro spolupracuje aj s inými šlachtiteľmi. Pre pšenicu a tvrdú pšenicu je ním spoločnosť Probstdorfer z Rakúska. V distribúcii osív sú jej hlavnými partnermi spoločnosti INTERAGROS, ALCHEM, GAMOTA a RWA SLOVAKIA. Je však spoľahlivým dodávateľom osív aj pre menších, regionálnych distribútorov.



10% svojej produkcie vyváža do štátov Európskej únie.

Osivá si necháva pestovať u overených množiteľov - farmárov z východného a stredného Slovenska, čím rozkladá riziká vplyvu počasia. Zastúpením rôznych klimatických oblastí vie optimalizovať pestovanie osív z pohľadu ich skorosti a dozrievania, tj. pestovať osivá tam, kde sa im darí najlepšie.



Spoločnosť IPK AGRO, ako druhý najväčší výrobca osív sóje na Slovensku, vlani dosiahla štvrtinový podiel predaja na domácom trhu.