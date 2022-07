Investovanie zmierňuje dopady inflácie, no až polovica Slovákov sa ho bojí

Pre tých, ktorí chcú svoje peniaze rozumne zhodnotiť, no sú konzervatívnejší voči riziku, môžu byť voľbou kombinované riešenia, ktoré prinášajú garantovaný výnos spolu s investovaním do podielových fondov v jednom.

Investovanie ako nástroj na zhodnotenie úspor dnes využíva len tretina Slovákov. Pre takmer dve tretiny je toto riešenie skôr jedna veľká neznáma. Až 52 % našincov okrem toho siaha výlučne po neinvestičných produktoch a radšej držia svoje peniaze na bežných či sporiacich účtoch, poistkách alebo klasických terminovaných vkladoch. Slováci sú totiž stále pomerne konzervatívni a preferujú istotu pred vyšším zhodnotením. Potvrdzuje to aj prieskum, ktorý zrealizovala spoločnosť Go4insight pre 365.bank.

Bariérou voči investovaniu je najčastejšie strach zo straty peňazí. Ako dôvod to uviedla približne polovica tých, čo by nechceli investovať. Dlhá viazanosť financií odrádza od investovania 29 % Slovákov a 25 % uviedlo ako prekážku, že sa v investovaní nevyzná. Riešením pre konzervatívnejších ľudí môže byť preto spojenie termínovaného vkladu s investovaním do podielových fondov.

„Takáto kombinácia umožní získať istotu garantovaného výnosu v rámci termínovaného vkladu, kde majú klienti navyše svoje úspory chránené Fondom ochrany vkladov. Druhá časť vložených prostriedkov je zainvestovaná do podielových fondov, ktoré predstavujú potenciál vyššieho očakávaného zhodnotenia, než na bežných vkladových produktoch. Navyše práve podielové fondy sú jedným z najobľúbenejších investičných nástrojov a sú vhodné tak pre začiatočníkov, ako aj pre skúsenejších investorov,“ hovorí PR manažérka 365.bank Linda Valko Gáliková.

V rámci Kombi vkladu si môžu klienti 365.bank vybrať z troch alternatív v závislosti od doby viazanosti (v rozpätí od 3 do 7 rokov) a podielového fondu, a to buď so zameraním na reality, či akcie, dlhopisy a komodity alebo ekológiu. Minimálna výška vkladu je 1000 eur, pričom vložená suma sa vždy rovnomerne rozdelí medzi termínovaný vklad a zvolený podielový fond.