Spoznajte tradície zblízka

Práve teraz sa začína sezóna plná tipov na výlety za tradíciami a ľudovými zvykmi. Vedeli ste, že UNESCO chráni ako nehmotné dedičstvo jazdu kráľov, mužský tanec verbuňk a modrotlačiarske dielne? Na výletoch, ktoré pre vás pripravila Centrála cestovného ruchu - Južná Morava, spoznáte širokú škálu nádherných tradícií. Napríklad tkanie vzorovaných tkanín na Horňácku, rozprávkové ornamenty vysypané pieskom, slávna keramika v Letoviciach a Kunštáte alebo vinohradnícka tradícia na Hroznovej koze v znojemskom regióne.

Na webovej stránke Južnej Moravy nájdete všetko pohromade. Ľudové zvyky alebo tradície, tematické udalosti a dokonca aj trasa cesty. Zistite, čo by ste si nemali nechať ujsť v tejto oblasti alebo kde sa môžete cestou zastaviť pre gurmánov.

Chcete si z Južnej Moravy priniesť luxusný suvenír? Potom si zaobstarajte netradičné hracie karty, ktoré vás prevedú svetom juhomoravských ľudových zvykov. Tridsať kariet s obrázkami a otázkami na jednej strane a odpoveďami na druhej strane je zabalených v originálnom vrecku s modrotlačou. Karty si môžete zakúpiť vo vybraných informačných centrách na Južnej Morave, v brnenskom informačnom centre na Panenskej ulici a na e-shope darkyzbrna.cz. Samotné karty oceníte na svojich cestách, puzzle neomrzia malých ani veľkých. Pridaná hodnota okrem krásnych ilustrácií inšpirovaných plánmi spočíva v objavovaní nových poznatkov.

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava Zdroj: Simona Kundrátová

Po stopách Alfonsa Muchu

Nie je veľa umelcov, ktorí svojimi ťahmi štetca určili svetový umelecký prúd. Fenomenálny symbolista, majster svetla a tieňa. Muž zodpovedný za slávu secesie od Japonska po USA. Autor prvých československých bankoviek a policajných uniforiem. Rodák z Ivančíc s nekonečným talentom. Maľoval hradné múry, fotografoval akty, navrhoval divadelné kostýmy pre hviezdu Sarah Bernhardt, aplikoval umelecké diela ako tapety a obaly na čokoládu Nestlé. Žil v Mníchove, Paríži a New Yorku. Skrátka, múzy pobozkali Alfonsa Muchu na obe líca.

Po celý život bol však predovšetkým vlastencom, ktorý dal českému národu slávnu Slovanskú epopeju, na ktorej pracoval takmer 20 rokov. Teraz, po mnohých rokoch, si ho môžete konečne pozrieť kompletný a naživo na zámku v Moravskom Krumlove. Na hrade sa už roky pracuje na vytvorení dôstojných výstavných priestorov, aby mal Muchov odkaz dobré podmienky a obrazy zažiarili vo svojej kráse. Príďte sa pozrieť, ako sa to robilo. Výstava je otvorená každý deň od utorka do nedele od 9.00 do 16.00 h, posledná prehliadka je možná od 15.00 h. Lístky si zaobstarajte vopred, aby ste nemuseli dlho čakať na mieste konania. Zámecký park vás tiež pozýva na hru discgolfu, návštevu neďalekého starobylého židovského cintorína a na obhliadku regiónu od pútnickej kaplnky svätého Floriána.

Môžete si byť istí, že vás Muchovo dielo chytí za srdce. Preto Muchova nadácia pripravila fantastický prídavok. V rámci série výstav bude predstavený exkluzívny kurátorský výber diel Muchu a jeho nasledovníkov. Mikulov, Ivančice, Hrušovany u Brna a už spomínaný Moravský Krumlov sú pozvaní na návštevu týchto diel.

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava Zdroj: Jakub Minka

Cestujte ako gurmán

Južná Morava oplýva krásnou prírodou a slávnymi pamiatkami. Výlety sa plánujú ľahko, ale kde sa zastaviť na obed, občerstvenie alebo dobrý nápoj? A vedeli ste, že južná Morava nie je len vinárskym regiónom, ale drží aj prvenstvo v počte malých remeselných pivovarov?

Miestna gastro scéna nabrala nový vietor a odvahu ponúkať rozmanité gastronomické koncepty. Aby vám nič neuniklo, prinášame vám sprievodcu Gourmet Južná Morava. Stiahnite si ho zadarmo! Predstavuje to najlepšie z kaviarní, bistier, reštaurácií, vinárstiev a krčiem v regióne. Kvalitu vybraných zariadení každoročne kontrolujú odborníci v danej oblasti a ich recenzie umožňujú zostaviť sprievodcu. Minulý rok to boli okrem iného skvelé Coolinari, ktoré každý slovenský gurmán dobre pozná.

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava Zdroj: Oldřich Hrb

Zamilovať sa do darov Južnej Moravy je tak jednoduché! Príďte a spoznajte jeho tradície a zistite, ako chutí. Príďte si po dávku inšpirácie a energie, aby ste si dobili baterky podľa svojho gusta. Teraz už viete, kde nájdete všetky skvelé tipy, a môžete vyraziť!