Čo vás na Veľkonočných sviatkoch baví najviac? Pečenie, posedenie s rodinou a priateľmi, ručné práce, relax, vychádzky? Voľné dni počas týchto sviatkov sú na toto všetko ako stvorené.

Potešte svojich blízkych sladkým prekvapením – či už jednoduchým dezertom, alebo sviatočnou tortou. Zdroj: Tchibo

S Tchibo budú vaše veľkonočné sviatky s najrôznejšími pomôckami na pečenie a sviatočnými dekoráciami v pastelových farbách obzvlášť kreatívne. Pre najmenších sú pripravené pestrofarebné potreby na ručné práce a majstrovanie, ktoré im rozžiaria oči. A nielen to! Zažijete spolu skvelú zábavu a detičky si oživia svoju úžasnú fantáziu.

Nemáte čas na slávnostné zdobenie stola, alebo nie ste zrovna ten typ, ktorému to ide od ruky? Stavte na heslo „v jednoduchosti je krása“ a inšpirujte a na stránkach tchibo.sk. Zdroj: Tchibo

Rovnako ako v móde, aj v dekoráciách sa trendy pravidelne menia. Tento rok budú na sviatočných veľkonočných stoloch prevládať jemné tóny pastelových farieb a vzory krehkých kvietkov. Pri servírovaní radšej než na množstvo doplnkov stavte na originalitu.

Slané muffiny na zmenu chute

Na sviatočnom stole nesmie chýbať ani slané pohostenie. Muffiny so syrom ozdobte farebnými slanými pomazánkami podľa vašich chuťových preferencií alebo skúste naše tipy. Základom je tavený syr a k nemu primiešajte:

na zelenú ozdobu špenát

na ružovú šunku alebo tuniaka,

na žltú žĺtka

Dochuťte korením, prípadne horčicou a môžete zdobiť muffiny.



Na slané muffiny potrebujeme:

250 g polohrubej špaldovej múky, 350 g eidamu, 250 ml mlieka, 2 lyžičky kypriaceho prášku, 2 lyžice oleja, 2 vajcia.

Postup:

Syr nastrúhame a vymiešame s ostatnými ingredienciami.

Hrudky cesta povkladáme do muffinových košíčkov.

Pečieme asi 30 minút pri 180 °C a necháme vychladnúť.

S formičkami na muffiny v tvare kvetináčov z Tchibo budete mať Veľkú noc nielen na záhrade, ale aj v kuchyni. Zdroj: Tchibo

Pečieme s deťmi

Ide to pomalšie a je pri tom viac neporiadku, ale pečenie je s deťmi omnoho zábavnejšie a detská radosť z hotových koláčikov je na nezaplatenie. Pokojne im zverte do rúk profesionálne náradie z Tchibo. Malí pomocníci si budú pripadať ako dospelí a zvýši to ich sebavedomie nielen v kuchyni. Po inšpiráciu na recepty si môžete zájsť aj na www.tchiboblog.sk.

S pomôckami na pečenie a zdobenie z Tchibo si užijú zábavu aj malí pomocníci. Zdroj: Tchibo

Výslužku prinesie zajačik

Či už k vám prídu šibači alebo polievači, alebo sa u vás len zastavia malí návštevníci, výslužku si na Veľkú noc zaslúži každý. Z veselých darčekových vrecúšok budú chutiť cukríky a čokolády ešte sladšie.

Kompletnú sadu na výrobu týchto zajačikových vrecúšok nájdete na tchibo.sk. Zdroj: Tchibo.sk

Nežné dekorácie

Zajačiky, kuriatka a vajíčka sú základom každej veľkonočnej dekorácie. Aký je príjemný pohľad na slnkom stôl s jarnými kvetmi! Príjemnú atmosféru po zotmení zas vytvoria voskové vajíčka a zajačiky s LED svetlami.

Stačí pár dekorácií a slávnostná výzdoba je hotová Zdroj: Tchibo

