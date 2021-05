V rámci podpory pokračuje platforma www.save-the-night.com, ku ktorej sa môže ktokoľvek pripojiť a rezervovať si online priestor so svojim obľúbeným umelcom - od hudobníkov, tanečníkov, cez barmanov, až po módnych návrhárov. Samotná pomoc spočíva v tom, že umelec za čas strávený so svojimi fanúšikmi získava honorár z fondu Jägermeisteru. Zároveň každý môže osobne prispieť sprepitným za umelecký zážitok z predstavenia, a na druhej strane sa naučiť aj niečo nové. Iniciatíva spája umelcov a milovníkov nočného života budovaním autentických väzieb, rozdúchava nápady, prináša zábavu priamo ľuďom a dáva divákom príležitosť osobne umelcov podporiť aj počas tejto pandemickej doby.



Všetci ste pozvaní, aby ste sa pripojili k Jägermeisteru na stránke www.save-the-night.com a zároveň si rezervovali čas s jedným z umelcov, ktorí sa tento rok do iniciatívy zatiaľ zapojili – zo Slovenska sú to Dj EKG, Emika, Radikal Chef, Yaksha, Stano Harciník, Zayo, Lukáš Čabaj, Peter Marcina, Daor, Malalata, El Prcinho, Papyllon, či F*ck them label a mnoho ďalších.



Dôležitý bol tiež minuloročný projekt Save The DJs (Zachráňte DJov), vďaka ktorému boli podporovaní vybraní DJovia z celej zeme. Celkom sa projektu zúčastnilo viac ako 300 DJov zo Slovenska a Českej republiky a vytvorili DJ set špeciálne pre túto príležitosť. Iniciatíva #SaveTheNight zvyšuje povedomie o súčasnej situácii tisícok kreatívnych umelcov a ľudí, ktorým chýba možnosť ísť von a oslavovať príležitosti noci. Vzhľadom k tomu, že nočný život je stále vážne ohrozený, a táto situácia koncom pandémie neskončí, iniciatíva #SaveTheNight je pripravená pokračovať s jasným posolstvom: „Spojme všetci svoje sily, aby sme zachránili noc.“



Vďaka iniciatíve #SaveTheNight bola spoločnosť Jägermeister schopná podporiť viac ako 1 500 umelcov, kreatívnych osôb a barmanov z viac ako 60 krajín.

Ilustračné foto Zdroj: Jägermeister