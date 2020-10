Možno ste zaregistrovali jeden z nových projektov s názvom #SaveTheNight. Celosvetová iniciatíva pomáhala tým, ktorí tvoria nočný život, starajú sa o to, aby v hudobných kluboch bola poriadna atmosféra a vyberajú tú správnu selekciu hudby.

Áno, ide o DJs, na ktorých sa v rámci rôznych zbierok a opatrení tak nejako zabudlo. Preto aj na Slovensku vznikla možnosť zapojiť sa do súťaže cez webovú stránku www.savethenight.cz, kde mohli DJs najrôznejších žánrov nahrávať svoje autorské sety a získať tak patričnú podporu.

Slovenským ambasádorom projektu sa stal šéf kreatívneho domu F*CK THEM – Yaksha, ktorý spolu s ďalšími DJs a odborníkmi vybrali najzaujímavejších 56 DJs zo Slovenska a Čiech. Medzi nich sa rozdelí nemalá finančná pomoc v celkovej hodnote 60 tisíc Eur. Spolu so svojimi nahrávkami sa prihlásilo 350 DJs zo Slovenska i Česka. „Teší ma, že vďaka tejto iniciatíve sa ku mne dostávajú nové mená, o ktorých som doteraz nevedel a uvidíme, čo všetko prinesie budúcnosť. Možno práve z tohoto projektu vznikne nová hviezda klubovej scény,“ dopĺňa Yaksha.



Medzi dj sety, ktoré porotu najviac oslovili patrí aj ten od Bj Piggo, ktorý má za mixážnym pultom rozbehnutú zaujímavú kariéru. Tento bratislavský rodák a veľmi kozmopolitný človek sa ako hudobný umelec pozrel pracovne skoro po celom svete. Jeho DJ set už počuli nie len v domácom prostredí či v európskych krajinách, ale aj v Japonsku, Taiwane, Rusku, Indii, USA či Kanade. Jeho začiatky vedú do roku 2004, kedy začal hrať v bratislavských kluboch, neskôr ako resident NuSpirit Clubu a paralelne pôsobil aj v tanečnej komunite ako Dj StreetDance Academy. „Momentálne hrávam po celom svete, ale vždy ma poteší, keď si môžem zahrať na slovenských festivaloch a akciách, kde si ľudia vážia kvalitnú hudbu a Djov, ktorí sú unikátni svojimi sekciami,“ prezradil Bj Piggo.

Jeho set pre #SaveTheNight si môžete vypočuť tu:

www.mixcloud.com/BjPiggo_/save-the-night/#repost

Kompletný zoznam 56 vybraných DJ setov nájdete na www.savethenight.cz, kde ich môžete počúvať.

Bj Piggo Zdroj: Red Media