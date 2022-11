Sympatická dvojica PACI PAC patrí medzi najobľúbenejších detských spevákov na Slovensku a ich pesničky si častokrát „hmkáme“ aj my, samotní rodičia. Navyše, koľkokrát nás tieto piesne a videá zachránili pri horúčke, bolestiach bruška či rozbitom kolene alebo buchnutej hlavičke.

Potešte teraz svoje deti a vezmite ich na špeciálnu, Rodinnú nedeľu, do CINEMAX BORY v Bratislave. Ešte pred samotným koncertom PACI PAC budú na deti čakať filmoví maskoti, s ktorými sa môžu odfotiť, a v priestoroch CINEMAX bude pripravené aj maľovanie na tvár. Hlavným bodom programu Rodinnej nedele bude práve koncert PACI PAC, ktorí naživo vystúpia so svojimi najobľúbenejšími hitmi a pokrstia svoje nové DVD s názvom To najlepšie deťom.

Po koncerte, na ktorom si deti určite poriadne zatancujú a vyskáču sa, si môžete spoločne oddýchnuť pri dobrodružnej animovanej rozprávke Neobyčajný svet od Disney. Navyše, pre malých aj veľkých návštevníkov sú pripravené skvelé ceny v tombole.

PROGRAM RODINNEJ NEDELE (27.11.2022) V CINEMAY BORY:

14:30 – maľovanie na tvár a filmoví maskoti pripravení na fotenie s deťmi

15:00 – naživo koncert PACI PAC aj s krstom ich nového DVD

16:00 – rozprávka Neobyčajný svet



+ Tombola o skvelé ceny pre malých aj veľkých.

Vstupné na Rodinnú nedeľu v CINEMAX je jednotné – 12 EUR.

Vstupenky na celý program si kúpite na https://www.cine-max.sk/akcie/akcia/neobycajny-svet zakúpením lístkov na film Neobyčajný svet. Súčasťou filmových lístkov je aj vstup na koncert a ďalšie aktivity, ktoré sú súčasťou Rodinnej nedele.

Ilustračné foto Zdroj: CINEMAX