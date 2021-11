Klasika á la Tamara a Babsy

Rodina, tradície a hrejivý pocit domova. To je atmosféra, ktorá na Vianoce vládne u sestier Heribanových. Ako to však u nich vyzerá v kuchyni počas vianočných sviatkov? Ak očakávate nezabudnuteľnú klasiku...očakávate správne. Okrem sladkého tajomstva ich babičkinho kakaového závinu sestry v novom online magazíne prezradia napríklad aj to, ako sa aj z hlavnej suroviny na výrobu vianočného šalátu môže stať funkčný pomocník na dekoráciu darčekov pre vašich blízkych.

Volajte ho Pán Tymián

O rozšírenie vašich gastronomických obzorov sa postará Pán Tymián! Na vianočný stôl si pre vás pripravil pstruha pečeného v soľnej kruste, šalát s petržlenovou majonézou či gravlax zo pstruha. Nielenže vám vysvetlí, čo tieto názvy znamenajú, on vás tieto delikatesy aj naučí pripraviť. Nechajte si od skúseného foodblogera poradiť aj vo výbere prestierania, pretože nezabúdajte - jedia aj oči!

Pán Tymián rozšíri vaše gastronomické obzory. Zdroj: Kaufland

Becca – to je ona...

Viete si predstaviť, že vám niekto pošle fotku a vy podľa nej uvaríte jedlo? Becca, moderátorka, jedna z tvárí Refresheru a hlasov rádia Európa 2 túto výzvu prijala. V jej receptoch nenájdete kapustnicu ani rybu! Odvážna výzva priniesla odvážny výsledok – vegánsky vianočný chod.

Becca prijala výzvu a varila podľa fotiek svojich fanúšikov. Zdroj: Kaufland

Nie je túra bez Štúra. A Vianoce už vôbec nie!

Koľko ľudí, toľko receptov na vianočný zemiakový šalát. S tajnou ovocnou ingredienciou sa podelil Radoslav, autor úspešného cestovateľského blogu Nie je túra bez Štúra. Žeby si toto tajomstvo osvojil na jednej zo svojich ciest?

Radoslav, autor blogu Nie je túra bez Štúra, má skvelý tip na zemiakový šalát. Zdroj: Kaufland

Ani vy sa už neviete dočkať výsledku? Recepty a množstvo ďalších vianočných inšpirácií od vašich obľúbených influencerov nájdete práve teraz exkluzívne v online magazíne „Vianoce za všetky lajky“.