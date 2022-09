Predĺžte si leto so Cinema City. Od 16. do 28. septembra máte jedinečnú príležitosť vyhrať dovolenku na Malorke pre dve osoby. Ako na to?

Hrajte o vašu Vstupenku do raja na čarovnej Malorke

Mechanizmus hry je úplne jednoduchý. Stačí si od 16. septembra zakúpiť vstupenku na komédiu Vstupenka do raja v hlavnej úlohe s Juliou Roberts a Georgom Clooneym a do 28. septembra 2022 ju registrovať na webe vstupenkadoraja.cinemacity.sk . Registráciou ste automaticky zapojení do hry o neopakovateľný zážitok - zájazd na 3 dni pre 2 osoby na Malorke. Jeden šťastlivec sa tak bude môcť vydať za odpočinkom a dobrodružstvom, ktoré ostrov ponúka.

Komédia Vstupenka do raja v hlavnej úlohe s Juliou Roberts a Georgom Clooneym rozpráva príbeh o nevydarenom manželstve. Pred devätnástimi rokmi sa po vzplanutí vzali, pred štrnástimi rokmi zistili, že to nebol práve najlepší nápad a tak ukončili krátke dobrodružné spolunažívanie rozvodom. Od tej doby sa snažia jeden druhému vyhýbať. Vedia, že každé ich stretnutie skončí hlasnou hádkou. Teraz však musia spojiť sily a vyhlásiť dočasne prímerie, aby vyslobodili svoju dcéru „z pazúrov“ chytrého, pekného a podnikavého domorodca, ktorý sa živí pestovaním a predajom morských rias. V príprave rafinovaných pascí, ktoré majú ich dcére zložiť ružové okuliare, sú síce veľmi dobrí, žiadna z nich však neklapne tak, ako naplánovali. Čo je však horšie, kulisy morského raja začínajú prebúdzať spomienky na krajšiu časť ich spoločnej minulosti. A aj keď sa bránia zubami nechtami, nebezpečenstvo, že do toho znova spadnú, doslova visí vo vzduchu. Táto záchranná operácia sa skrátka vyvíja úplne nečakane. Ako dopadne tento príbeh sa dozviete vo všetkých kinách Cinema City od 15. septembra.