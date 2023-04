Aj vy patríte medzi fanúšikov akčného filmu Rýchlo a zbesilo a netrpezlivo očakávate desiate pokračovanie? Zbystrite pozornosť! So Cinema City môže jeden z vás vyhrať nezabudnuteľnú akčnú jazdu v Londýne inšpirovanú práve týmto filmom.

Predpredaj vstupeniek na premiéru očakávaného akčného filmu Rýchlo a zbesilo 10 je už spustený a jeden šťastlivec môže pri tejto príležitosti vyhrať nezabudnuteľnú akčnú jazdu inšpirovanú filmom Rýchlo a zbesilo 10 pre dvoch v Londýne.





Mechanika súťaže je úplne jednoduchá. Stačí si kúpiť vstupenku od 25. apríla do 24. mája buď v kine Cinema City alebo online . Registrovať číslo svojej vstupenky do 24. mája na stránke http://rychloazbesilo.cinemacity.sk a možno práve jeden z vás bude šťastný výherca nielen výletu pre 2 do Londýna, ale aj akčného vodičského zážitku na závodnej dráhe Hemel Hempstead.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Na premiéru akčného filmu Rýchlo a zbesilo 10 sa môžete tešiť od 17. mája v kinách Cinema City. Pre väčší zážitok si môžete vychutnať film aj v obľúbených kinosálach 4DX a SUPERSCREEN v Cinema City Aupark.