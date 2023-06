POPRAD, 7. 6. 2023 - Ligový areál, skandovanie divákov a bubnová šou na tribúnach. Legendárny futbalový turnaj pre žiakov prvého stupňa základných škôl McDonald's Cup priniesol skvelé momenty.



Do 24. ročníka turnaja sa zapojilo 1 010 základných škôl, čo je nový rekord. „Prihlásila sa každá druhá základná škola na Slovensku. Do hry sa zapojilo 12-tisíc chlapcov a dievčat, z čoho máme veľkú radosť,“ teší sa Lucia Poláčeková zo spoločnosti McDonald’s Slovakia

Tréner víťazov: Fantastické pocity

Jednotlivé školy súťažili na školských, obvodných, okresných či krajských kolách. Osem najlepších sa dostalo na celoslovenské finále, aby si zmerali sily o titul Majstra Slovenska na výborne pripravenom trávniku Národného tréningového centre (NTC) SFZ v Poprade sa z víťazstva tešila ZŠ Mlynská zo Senca.



„Prežívam fantastické pocity. Lepšie, ako po krajskom kole. Vyhrali sme, perfektné,“ dojato vravel tréner víťazného tímu ZŠ Mlynská Senec Matej Šmálik . Vo finále zdolal Senec súpera z Vranova nad Topľou 7:1. „Boli sme najlepší. Ukázalo sa to v prvom vzájomnom zápase, keď sme prehrávali 2:5 a dokázali sme vyrovnať. Vo finále to už bolo jednoznačné,“ dodal.

Hráči plakali od radosti. Tešili sa s atraktívnej hlavnej ceny.

Po záverečnom hvizde hráči skákali po sebe a tešili sa. Niektorí chlapci dokonca od radosti plakali. Triumf na aktuálnom ročníku turnaja je pre Senec najväčším úspechom v histórii. „Rozhodla individuálna kvalita našich hráčov, ktorí boli vynikajúci. Výborne nám zachytal brankár a skvele hralo aj naše dievča. Verím, že deti zostanú pri týchto výkonoch a raz z nich budú úspešní futbalisti. Držím im palce,“ doplnil tréner víťazov.

Víťazi dostali cenné trofeje, medaily, množstvo darčekových predmetov, ale najmä hlavnú cenu, ktorou je finančný dar 5 000 eur. Noví šampióni získavajú tiež vstupenky na kvalifikačný zápas na majstrovstvá Európy 2024 Slovensko – Portugalsko, ktorý sa uskutoční 8. septembra 2023 v Bratislave. Stretnú sa tak s legendárnym Ronaldom. „Keď to porovnám s ostatnými turnajmi na Slovensku, McDonald’s Cup je iný level. Prirovnať ho môžem k najväčším zahraničným turnajom, ktoré majú vysokú úroveň po organizačnej i hernej stránke,“ chválil Šmálik.

Finále ukázalo množstvo talentov

Senec za skvelými výsledkami ťahal kapitán, ktorý držal defenzívu a viackrát sa presadil strelecky. „Ďakujem celému tímu. Bola to dlhá cesta ako maratón, no stála za to. Je to môj najväčší úspech. Strašne sa mi tu páči. Škoda, že hrám McDonald’s Cup posledný rok,“ povedal najlepší hráč turnaja Lukáš Kováč.



Vo finálovom zápase proti Vranovu nad Topľou strelil hetrik. „Raz by som chcel hrať za Manchester City, môj obľúbený hráč je Phil Foden. Mojím snom je zisk Ballon d'Or a triumf v Lige majstrov. Verím, že budem súčasťou reprezentácie Slovenska v každej kategórii,“ dodal ambiciózny futbalista Lukáš Kováč, ktorý hráva za Dunajskú Stredu.

Najlepšia strelkyňa: Keď hrám, som šťastná

Trofej pre najlepšieho strelca finálového turnaja si odniesol Mateo Pajer z Banskej Bystrice. Strelil sedemnásť gólov. „Hralo sa mi dobre. Veľa gólov som strelil vďaka spoluhráčom, ktorí mi výborne nahrávali. Verím, že raz budem najlepší hráč na svete,“ povedal Mateo Pajer .



Za najlepšieho brankára organizátori vyhlásili Petra Jurošeka z Martina, najlepšou hráčkou bola Lea Máčaiová z Nových Zámkov. Najlepšou strelkyňou veľkého finále sa stala Mia Kubovičová z Trnavy. „Veľmi som si to užila. Bojovať proti chlapcom je ťažké, ale občas ich obohrám. Keď hrám futbal, som šťastná. Pretože som v kolektíve a s kamarátmi. A to je najviac,“ uviedla Mia Kubovičová, autorka piatich gólov.

Prišli ligoví hráči

Na veľké finále do Popradu prišlo viacero aktívnych ligových futbalistov. Účastníkom zapriali veľa strelených gólov a podporovali ich z tribúny. „Sledujem McDonald's Cup, propaguje ho aj patrón turnaja Robo Boženík. Pre deti je super, že sa niečo také organizuje. Je tu výborná úroveň,“ vravel Ivan Krajčírik, brankár MFK Ružomberok.



„Keď som bol malý, hral som obrancu. Na McDonald's Cupe som preto nikdy veľkú cenu nezískal. Na turnaj mám však výborné spomienky. Je skvelé, keď si môžete porovnať sily s ostatnými tímami zo Slovenska,“ povedal Adam Griger, futbalista talianskeho Cagliari , ktorý sa nedávno predstavil na MS do 20 rokov v ďalekej Argentíne.



„Keď som chodil na základnú školu, tiež som hral McDonald's Cup. Turnaj vnímam veľmi dobre, pre deti je skvelé zahrať si na krásnom štadióne pred toľkými ľuďmi,“ vyjadril sa hráč FC Košice Jakub Jakubko , ktorý v tejto sezóne dopomohol svojmu mužstvu k postupu do Fortuna ligy.



„Keď som bol chlapec, často sme hrávali podobné turnaje. Pre deti je to skvelá vec a príležitosť sa ukázať. Ak sa chcete stať profesionálnym hráčom, futbalu musíte veľa obetovať. Teba robiť všetko na sto percent, počúvať trénerov a každý deň sa snažiť zdokonaľovať,“ recept na úspech odkázal deťom bývalý reprezentant Slovenska Marek Sapara.

Janoško SFZ: Tréneri sa deťom venujú

Deti z celého Slovenska si môžu zmerať sily vďaka partnerom, ale hlavne Slovenskému futbalovému zväzu. „Za SFZ sme nesmierne radi, že v spolupráci s McDonald’s Slovakia môžeme organizovať turnaj pre žiakov a žiačky základných škôl. Počet škôl neustále narastá, čo nás nesmierne teší. Zapájame čo najviac detí do futbalu a takto im ponúkame príležitosť, aby sa rozvíjali, napredovali a mali nové zážitky,“ uviedol Cyril Janoško, koordinátor grassroots futbalu SFZ . S priebehom finále bol maximálne spokojný. „Zápasy boli atraktívne, hráči a hráčky podávali kvalitné výkony. Vidieť, že tréneri na školách sa im venujú, vďaka čomu sú stretnutia na vysokej úrovni. Emócie sú veľké,“ dodal Janoško, ktorý na finále spozoroval gestá fairplay a mal z nich radosť.

Góly pomôžu chorým deťom

Celkovo na 24. ročníku McDonald's Cupu padlo vyše dvanásťtisíc gólov. Každý jeden premenili organizátori na peniaze. Venujú ich tým, ktorí ich potrebujú najviac. „Rozhodli sme sa pre novinku, ktorou podporíme hospitalizované deti. Cez neziskovú organizáciu Ronald McDonald House Charities, ktorá rekonštruuje a revitalizuje nemocnice po celom Slovensku, darujeme za každý gól istú sumu peňazí,“ priblížila Lucia Poláčeková z McDonald´s.

Tvorcovia myšlienky detského turnaja a držitelia skvelej tradície už teraz začínajú s prípravami na jubilejný 25. ročník. Ten bude výnimočný. „Každý rok evidujeme zvýšený záujem. Rodičia, učitelia a deti sa o turnaj aktívne zaujímajú, čo nás motivuje. Vždy po spustení prihlášok školy rekordne rýchlo pribúdajú, čo nás zaväzuje v turnaji pokračovať,“ uzavrela Lucia Poláčeková zo spoločnosti McDonald’s Slovakia.

VÝSLEDKY CELOSLOVENSKÉHO FINÁLE 24. ROČNÍKA MCDONALD’S CUPU 2023

SKUPINA A

Výsledky: ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom - ZŠ Nábrežná 95 Nové Zámky 3:6, ZŠ Spojová 14 Banská Bystrica – ZŠ s MŠ Hurbanova 27 Martin 4:7, ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom - ZŠ Spojová 14 Banská Bystrica 4:9, ZŠ Nábrežná 95 Nové Zámky - ZŠ s MŠ Hurbanova 27 Martin 2:8, ZŠ s MŠ Hurbanova 27 Martin - ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom 6:1, ZŠ Spojová 14 Banská Bystrica - ZŠ Nábrežná 95 Nové Zámky 6:7.

Poradie: 1. ZŠ s MŠ Hurbanova 27 Martin 21:7 - 9 bodov, 2. ZŠ Nábrežná 95 Nové Zámky 15:17 - 6 bodov, 3. ZŠ Spojová 14 Banská Bystrica – 19:18 3 body, 4. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom 8:21 – 0 bodov.



SKUPINA B

Výsledky: ZŠ Rajčianska Mlynská 50, Senec – ZŠ Lúčna 827, Vranov nad Topľou 5:5, ZŠ Nám. L. Novomestského 2 Košice – ZŠ s MŠ Nám. Sl. Uč. Tovarišstva 15 Trnava 5:4, ZŠ Rajčianska Mlynská 50, Senec - ZŠ Nám. L. Novomestského 2 Košice 7:4, ZŠ Lúčna 827, Vranov nad Topľou - ZŠ s MŠ Nám. Sl. Uč. Tovarišstva 15 Trnava 10:1, ZŠ s MŠ Nám. Sl. Uč. Tovarišstva 15 Trnava - ZŠ Rajčianska Mlynská 50, Senec 0:4, ZŠ Nám. L. Novomestského 2 Košice - ZŠ Lúčna 827, Vranov nad Topľou 1:6

Poradie: 1. ZŠ Lúčna 827, Vranov nad Topľou 21:7 – 7 bodov, 2. ZŠ Rajčianska Mlynská 50, Senec 16:9 – 7 bodov, 3. Nám. L. Novomestského 2 Košice 10:17 – 3 body, 4. ZŠ s MŠ Nám. Sl. Uč. Tovarišstva 15 Trnava 5:19 – 0 bodov.



O 5. až 8. miesto:

ZŠ Spojová 14 Banská Bystrica - ZŠ s MŠ Nám. Sl. Uč. Tovarišstva 15 Trnava 7:4

Nám. L. Novomestského 2 Košice - ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom 4:4, 2:1pp

O 7. miesto:

ZŠ s MŠ Nám. Sl. Uč. Tovarišstva 15 Trnava - ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom 7:1

O 5. miesto:

ZŠ Spojová 14 Banská Bystrica - Nám. L. Novomestského 2 Košice 5:4



Semifinále:

ZŠ s MŠ Hurbanova 27 Martin - ZŠ Rajčianska Mlynská 50, Senec 3:5

ZŠ Lúčna 827, Vranov nad Topľou - ZŠ Nábrežná 95 Nové Zámky 5:1

O 3. miesto:

ZŠ Nábrežná 95 Nové Zámky - ZŠ s MŠ Hurbanova 27 Martin 2:7

FINÁLE

ZŠ Lúčna 827, Vranov nad Topľou - ZŠ Rajčianska Mlynská 50, Senec 1:7

Individuálne ocenenia

Najlepší strelec: Mateo Pajer (Banská Bystrica) – 17 gólov

Najlepšia strelkyňa: Mia Kubovičová (Trnava) – 5 gólov

Najlepší hráč: Lukáš Kováč (Senec)

Najlepšia hráčka: Lea Máčaiová (Nové Zámky)

Najlepší brankár: Peter Jurošek (Martin)



Konečné poradie:

1. ZŠ Mlynská 50, Senec

2. ZŠ Lúčna 827, Vranov nad Topľou

3. ZŠ s MŠ Hurbanova 27, Martin

4. ZŠ Nábrežná 95, Nové Zámky

5. ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica

6. Nám. L. Novomestského 2, Košice

7. ZŠ s MŠ Nám. Sl. Uč. Tovarišstva 15, Trnava

8. ZŠ s MŠ P. Demitru, Dubnica nad Váhom





