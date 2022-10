Práve chodci sú často najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky. Nie sú nijak chránení a často sa len snažia prejsť cez vozovku z chodníka na chodník. A to sa im môže stať aj osudným.

Na bezpečné prechádzanie chodcov slúžia svetelné križovatky, aj prechody pre chodcov, no ani tam bohužiaľ nie sú chodci pred nezodpovednými vodičmi v bezpečí. Dokazuje to aj nedávny prípad z hlavného mesta, keď šofér doslova vpálil do stojacej ženy, ktorá čakala na svetelnej križovatke, aby mohla prejsť na druhú stranu cesty.

A teraz niečo zo štatistík. Od začiatku roka do konca septembra eviduje polícia celkovo 3417 dopravných nehôd. Najčastejšou príčinou je zrážka dvoch vozidiel, ktoré z uvedeného počtu tvoria až 1807 nehôd. No na druhom mieste s počtom 563 nehôd sú zrážky s chodcom, pričom nemilé prvé miesto obsadil Prešovský kraj (99), za ním Košický (87) a Bratislavský kraj (85). Samozrejme, z uvedeného počtu nehôd, kedy došlo k zrážke chodca s motorovým vozidlom, sa väčšina udiala na území obce. Práve tam, kde je najväčší pohyb obyvateľstva. Deti chodia do školy či tréningy, rodičia do práce a na nákupy, dôchodcovia na poštu, k lekárovi či prechádzky.

Ohrozenie chodcov tak vzniká práve v situáciách, kedy by mali byť najviac chránení a zo strany vodičov by mal byť ich pohyb v meste aj na dedine očakávaný. Vodiči by preto mali prispôsobiť svoju jazdu a určite znížiť aj rýchlosť minimálne na úroveň, ako prikazujú predpisy. Nie vždy tomu tak je.

Určité spôsoby ako sa chrániť na chodníku, či pri prechádzaní po vozovke však predsa len existujú. Jednou z nich je napríklad nosenie reflexných prvkov, ktoré šoférov upozornia, že na vozovke sa nachádza osoba.

Dôležitou a nezanedbateľnou ochranou je aj ostražitosť a dôsledné sledovanie situácie na ceste. Práve včasné upozornenie zo strany idúceho automobilu môže byť nezastupiteľným faktorom pri ochrane zdravia a života chodcov.

Ako má však chodec vedieť, že môže bezpečne prejsť cez cestu? Niektorí vodiči zvyknú na chodca bliknúť svetlom, alebo mu kývnu rukou. Vtedy si je osoba na priechode pre chodcov naozaj istá, že môže vojsť na cestu. Čo ak však nejaké znamenie človek zle vyhodnotí? Čo ak kývnutie hlavou či iné znamenie nepatrilo jemu?

Jednoduchým a veľmi účinným riešením je používanie predného brzdového svetla. Dlhý LED zelený svietiaci pás je totiž napojený na zadné brzdové svetlo. Ako náhle vodič šliapne na brzdu, aby napríklad pustil prechádzajúcu mamičku s kočíkom cez cestu, zasvieti nielen zadné červené svetlo ako upozornenie pre motoristov za ním, ale aj predné zelené svetlo, ako signál pre účastníkov premávky pred ním. „Úlohou predného brzdového svetla má byť informácia pre ostatných účastníkov cestnej premávky, že vozidlo aktívne, brzdením znižuje rýchlosť,“ myslí si známy dopravný analytik Jozef Drahovský.

Aj keď môže mať tento prvok pozitívny účinok na zníženie nehodovosti na cestách, stále ešte nie je povinným doplnkom motorových vozidiel. To sa však môže zmeniť aj za pomoci Slovenska a našich vodičov. Ešte 22. septembra 2022 sa totiž slávnostne zahájila praktická časť výskumného projektu PREDNÉ BRZDOVÉ SVETLO , ktorý má zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Od tohto dátumu tak môžu vodiči, cyklisti, motorkári či chodci vidieť na cestách autá s namontovaným predným brzdovým svetlom.

„Už som si to všimol. Vedel som o čo ide, lebo som tú informáciu s testovaním niekde čítal na internete. Je to asi len o zvyku. Videl som v spätnom zrkadle, že šofér za mnou brzdí. Je to pre mňa nová skúsenosť,“ prezradil 37-ročný Marek, predajca z Trenčianskeho kraja. Práve v tomto kraji, spolu s mestom Žilina, je najväčšia pravdepodobnosť, že autá s týmto prvkom stretnete. A nielen osobné. Zeleným svetlom dávajú signál aj taxíky, autobusy, policajné vozidlá aj autá záchranárov či traktory. Testovanie v „živej“ premávke totiž prebieha v Trenčianskej župe a tak po testovaní na nemeckom letisku, je práve naša krajinou tou, kde sa testuje jej funkčnosť a prínosy.

Snaha zaviesť predné brzdové svetlo pritom nie je vo svete žiadna novinka. Už v minulosti bol o pokus o zavedenie tohto prvku. Spomenul to aj dopravný analytik Drahovský. Svetlo však malo guľatý tvar, čo nebolo úplne šťastné riešenie. „Experimenty so zeleným brzdovým svetlom kruhového tvaru dopadli zle, lebo ho chodci vyhodnocovali ako zelený signál, ktorý im dáva prednosť,“ pripomína Drahovský. „Teraz keď predné brzdové svetlo vďaka LED technológii môže byť podlhovasté a tak jednoznačne iné ako kruhový tvar semaforov, tak sa pohľad naň začal meniť,“ dodáva analytik.

