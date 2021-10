Keď sa povie Hodina deťom, mnohým ľuďom na Slovensku sa vybaví pomoc deťom, ktoré to potrebujú. Keď sa povie detská výživa OVKO, väčšina si hneď predstaví zdravú pochúťku, ktorá mnohých sprevádza od detstva až po dospelosť. Keď sa však spoja tieto dve významné slovenské značky, z dobrého sa razom stáva ešte lepšie.

Hodina deťom, ako jedna z najstarších verejných zbierok na Slovensku, už viac ako 23 rokov pomáha deťom, ktoré sa ocitli v ohrození alebo rôznych krízových situáciách. Tak, ako väčšina pomáhajúcich organizácii sa už od začiatku pandémie potýka s mnohými výzvami vo svojom každodennom fungovaní. Okrem iného taktiež s poklesom príspevkom od individuálnych darcov. Našťastie sa však v uplynulom roku firma NOVOFRUCT SK rozhodla podporiť Hodinu deťom v takejto ťažkej situácii a venovať 1 cent z každej predanej detskej výživy OVKO v období od septembra až do novembra práve v prospech tejto verejnej zbierky. Táto pomoc nakoniec v uplynulom roku priniesla Hodine deťom viac ako 14 000 Eur a bola tak neoceniteľným príspevkom v pomoci deťom, ktoré sa ocitli v núdzi.

Ilustračné foto Zdroj: AdobeStock

Aj vzhľadom na tento úspech sa obe značky dohodli, že budú spolupracovať opäť v rovnakom období tohto roka. Preto už od začiatku septembra môžete na pultoch predajní vidieť detské výživy OVKO označené špeciálnou etiketou s maskotom Hodiny deťom – šašom Hugom. Hlavným sloganom tejto výnimočnej spolupráce je „ Za všetky deti, ktoré to potrebujú“. Znamená to výzvu, aby rodičia detí, ktorí chcú a môžu pomôcť ponúkli svojim deťom zdravú výživu OVKO a pomohli tak tým deťom, ktoré to v živote majú ťažké.

„Aj keď sme v minulosti uzatvárali v prospech Hodiny deťom rôzne drobné produktové partnerstvá, toto bolo pre nás prvé partnerstvo v takomto rozsahu čo sa týka výnosu, rovnako ako aj jeho komunikácie. Táto spolupráca bola pre nás ako nadáciu mimoriadne prínosná a príjemná, nielen vzhľadom na významný finančný príspevok v prospech Hodiny deťom, ale najmä pre to, že v spoločnosti NOVOFRUCT SK sme našli partnera, ktorý od začiatku zdieľal našu dobročinnú víziu a chápal potrebu pomôcť a podporiť náš charitatívny zámer. Rovnako je detská výživa OVKO produktom, ktorý je na Slovensku dlhé roky známy a obľúbený, čo je pre spojenie so značkou Hodina deťom úplne ideálne. Sme úprimne vďační, že v tejto chutnej spolupráci môžeme pokračovať aj tento rok a ešte efektívnejšie tak pomáhať tam, kde je to potrebné“, povedal Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska.

Ilustračné foto Zdroj: OVKO