Zapojiť sa môže každý z nás na stránke www.kpr-fenix.sk/hlasovanie/ . Kto nezaváha a do 5. apríla 2023 odošle svoj hlas, ma príležitosť získať pobyt pre 2 osoby na 2 noci v Kubínyiovskom kaštieli alebo získať atraktívny balíček.



Hlasovanie je súčasťou 16. ročníka prestížnej súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo kultúry SR. Web stránka ponúka príbehy tohtoročných adeptov na fénixa, spolu s fotografiami. Stačí si len vybrať a kliknúť na tú, ktorá sa vám najviac páči. Hlasovať za „svoju“ pamiatku je možné z jednej mailovej adresy raz za deň. Spoluorganizátorom a generálnym partnerom súťaže je Nadácia SPP. Víťaz s najvyšším počtom hlasov dostane ocenenie „Fénix – Cena Nadácie SPP“. Uplynulý rok si najväčšie sympatie získal Neogotický kaštieľ Esterházyovcov v Galante.

Súťaž čarovných a neuveriteľných príbehov

V rámci aktuálneho ročníka sa stretlo v súboji spolu 36 obnovených historických skvostov. Niektoré z nich sú spojené s významnými šľachtickými rodmi, ale aj s rytiermi a falšovateľmi striebra. Súťaž tiež odkrýva tajomstvá Tatier úzko spojené s históriou hvezdárov, i železničiarov. Predstavuje miesto, kde sa nepretržite 182 rokov odchytávali divoké kačky, kaštieľ odkiaľ sa vozilo víno až na kráľovský dvor Ľudovíta XIV, vežu s prívlastkom „zlatá“, i vežu ktorej krása nadchla spisovateľa a kňaza Juraja Fándlyho. Štôlňu ukrývajúcu doslova drahokamy, i drahokam v podobe štôlne, ktorá je súčasťou meštiackeho domu. Odkrýva tajomstvá starého cintorína, aj príbeh kalvárie a spája minulosť so súčasťou v honosnej vile lekárnika stojacej oproti panelákom. Ponúka čarovnú históriu obytného vodného mlynu na už neexistujúcom potoku a vzbudzuje náš obdiv v príbehoch reprezentačných sál miest, ale aj ich mestských brán. A prináša aj netradičný experiment v podobe zážitkového ubytovania v presklených bunkách priamo v historických ruinách. „Svojho favorita si určite nájdu ľudia z celého Slovenska. Po minuloročnom úspechu, keď fanúšikovia odovzdali viac ako 78 tisíc hlasov, očakávame, že vzhľadom na rôznorodosť pamiatok, sa ich na www.kpr-fenix.sk zapojí tento rok do hlasovania ešte viac,“ hovorí Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP, ktorá v uplynulých dvoch rokoch súťaž výrazne zdynamizovala a vďaka nej sa dostáva čoraz viac do povedomia verejnosti.

Mená nových fénixov budú známe v máji

Zatiaľ čo verejnosť už hlasuje za najkrajšiu obnovenú pamiatku, všetky súťažiace objekty podrobne skúma odborná porota zložená zo špičkových expertov na architektúru, dejiny a obnovu pamiatok. Spolu so zástupcami partnerov a spoluorganizátormi súťaže vyberú z 12 finalistov tri pamiatky, ktoré získajú prestížny titul Fénix – Kultúrna pamiatka roka. Laureáti dostanú osvedčenie o udelení ceny a finančnú odmenu od generálneho partnera súťaže Nadácie SPP vo výške 10 000 eur. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka odvysiela 8. mája RTVS na Jednotke.