Poriadnu dávku vitamínov potrebujú pre svoj správny rozvoj a vývin najmä deti. Ak im chcete pomôcť získať zdravú desiatu v škole a škôlke, nezabudnite sa zapojiť do hlasovania v štvrtom ročníku projektu Čerstvé hlavičky. Tento rok sa prihlásilo 278 základných a 385 materských škôl.

Ovocie a zelenina pre deti a mládež

„Je vedecky dokázané, že nedostatočná výživa má vplyv na študijné výsledky detí. Pri nepravidelnom stravovaní sú deti hladné a nervózne, čo sa u nich môže prejaviť ako nesústredenosť, slabá pamäť alebo únava“, vysvetľuje Anetta Vaculíková, riaditeľka programu Skutočne zdravá škola a dodáva: „Vyvážená desiata, v ktorej by nemala chýbať zelenina alebo ovocie, pomôže školákom i škôlkarom prekonať obdobie medzi raňajkami a obedom, kedy musia podávať najväčší mentálny výkon“.

Aby sa ovocie a zelenina stali pevnou súčasťou jedálnička detí a mladistvých, treba s budovaním zdravých stravovacích návykov začať od najútlejšieho veku. „Výživa je formou vzdelania a nemala by sa brať na ľahkú váhu, keďže ovplyvňuje celý náš život. Aj tí najmenší by mali vedieť, odkiaľ jedlo pochádza, ako sa pestuje a ako ovplyvňuje naše zdravie, s čím im môžu pomôcť rodičia, ale aj učitelia v školách a škôlkach“, upozorňuje A. Vaculíková.

Získajte zdravú desiatu pre vašu školu a škôlku

Spoločnosť Kaufland dlhodobo vníma nedostatočnú konzumáciu ovocia a zeleniny u detí ako spoločenský problém, a aj preto vznikol projekt Čerstvé hlavičky. Okrem spoločného objavovania nových druhov ovocia a zeleniny so sebou prináša možnosť vzdelávania detí ohľadne zdravej a pestrej stravy, a to aj v spolupráci s občianskym združením Skutočne zdravá škola.

O výhru plnú vitamínov tento rok po prvýkrát zabojujú okrem základných škôl tiež materské školy. „Snažíme sa motivovať všetkých rodičov, pedagógov, priateľov i priaznivcov našej materskej školy, aby hlasovali každý deň a pomohli nám rozvíjať záujem detí o čerstvé ovocie a zeleninu prirodzenou a hravou formou“, hovorí riaditeľka materskej školy z okolia Košíc, ktorá sa prihlásila do projektu Čerstvé hlavičky.

„Veríme, že pre deti je zdravá a pestrá strava mimoriadne dôležitá, aby sa im v procese vzdelávania darilo. Naši škôlkari môžu aj touto cestou spoznať čo najviac druhov ovocia a zeleniny a naučiť sa podeliť sa o nich s kamarátmi,“ vysvetľuje riaditeľka súťažiacej škôlky v Bratislave.

Hlasujte na www.cerstvehlavicky.sk

A ako môžete podporiť vašu školu alebo škôlku? Zapojte sa do súťaže od 28. apríla do 1. júna 2022, pričom hlasovať môžete každý deň, a to pre školu aj škôlku. Stačí sa len zaregistrovať.

Vo výslednom poradí materských a základných škôl bude zohľadnená ich veľkosť - celkový počet hlasov sa vydelí počtom detí, ktoré zariadenie navštevujú. Týmto nastavením hlasovania chce reťazec poskytnúť každej škole a škôlke rovnakú šancu na výhru.

Spomedzi všetkých zaregistrovaných výchovných zariadení bude na základe hlasovania určená pre každú predajňu Kaufland jedna víťazná škôlka a škola. Priebežné poradie môžete sledovať na www.cerstvehlavicky.sk, kde budú začiatkom júna zverejnené aj finálne výsledky.

„Čerstvé hlavičky sú naším dlhodobo úspešným projektom v oblasti zdravej výživy, ktorým chceme do slovenských škôl - a po novom aj škôlok - dostať viac kvalitného ovocia a zeleniny a pozitívne vplývať na stravovacie návyky detí,“ hovorí Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland a dodáva: “Naším cieľom je, aby deti jedli čerstvé ovocie a zeleninu s chuťou, a to čo najčastejšie“.

Ilustračné foto Zdroj: Kaufland