V druhom ročníku súťaže bojuje o päť Lidl Čistiniek 68 miest a mestských častí. Hlasovanie o mestské parky čo svet nevidel trvá až do 22. októbra. Následne verejnosť spozná ďalších päť víťazov, ktorí sa pridajú ku Komárnu, Rimavskej Sobote, Dolnému Kubínu, Štúrovu a Modre.

V premiérovom ročníku bolo odovzdaných takmer 1 300 000 hlasov. Podarí sa túto métu prekonať? Zapojiť sa do súťaže je skutočne jednoduché, stačí navštíviť web www.lidl.sk/cistinka, registrovať sa a podporiť svojho favorita. Hlasovať je možné každý deň. Lokality sú rozdelené podľa počtu obyvateľov do piatich kategórií, z každej vzíde jeden víťaz. Celkovo súťaží 68 miest a mestských častí, v ktorých sa nachádza aspoň jedna predajňa Lidl.

„Už toto leto si v novom mestskom parku môžu malí aj veľkí, mladí aj seniori z Rimavskej Soboty zašportovať, zrelaxovať alebo opekať dobroty a tráviť voľný čas novými aktivitami v rámci komunitného života. Ďakujem všetkým obyvateľom, že svojimi hlasmi v počte 204 026 získali realizáciu Čistinky v našom meste a prajem všetkým, aby ju navštevovali čo najviac,“ povedal Jozef Šimko, primátor mesta Rimavská Sobota. Práve Gemerčania získali najviac hlasov v premiérovom ročníku.

Lidl Čistinka je mestský park tvorený zo štyroch prepojených modulov. Tri z nich majú rozmer 12 x 12 m, štvrtým je multifunkčné športovisko s výmerou 15 x 15 m. Basketbal? Futbal? Volejbal? Stolný tenis? Žiaden problém, na Čistinke padnú mnohé športové rekordy. V ďalších troch častiach sa na ihrisku zabavia najmenší, pod prístreškom si jedlá pripravené na griloch vychutnajú mnohí fajnšmekri, workoutovú zónu využijú mladí i starší. Na Čistinkách sa nachádza aj množstvo lavičiek a zelene. Jednoducho, mestský park jedna báseň!

„Svetové metropoly ako Toronto, Paríž, Londýn, Rím či Berlín môžu slovenským mestám závidieť. Získať mestské parky čo svet nevidel je totiž možné len na Slovensku a vďaka Lidlu. Svoj kútik si na Lidl Čistinke nájde každý – veľký či malý, starší aj mladší, športovec aj grilmajster. Zvíťazí Svidník, Vráble, Senec, Nová Baňa, Zvolen alebo niekto iný? O tom rozhodnú v hlasovaní ľudia,“ vysvetlil Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za nákup a marketing. „Chceme robiť zo Slovenska lepšie miesto pre život a byť dobrým susedom všade tam, kde pôsobíme.

Je dôležité, aby ľudia trávili čas spolu a aktívne, preto sme na Slovensku postavili päťdesiat detských ihrísk Žihadielok,“ doplnil M. Nagy. Rozloha Čistinky je viac ako dvojnásobná v porovnaní so Žihadielkom, hodnota jedného tohto mestského parku je 180 000 €. Každá Čistinka môže byť však iná, jedinečná – moduly je totiž možné variabilne usporiadať s ohľadom na pozemok a lokalitu.

