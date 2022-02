Je priam neuveriteľné, akou rýchlosťou sa vyvíja trh s automobilmi. Sústavne pribúdajú nové technológie, čoraz úspornejšie, ale rovnako či ešte viac výkonné motory, unikátne farby, fantastické asistenčné a bezpečnostné prvky, z čoho samozrejme máme radosť najmä my, spotrebitelia.

Medzi najobľúbenejšie patria univerzálne SUV, vhodné na jazdu po meste, na dlhšie trasy aj do terénu. Nová Mazda CX-5 2022 je presne tým autom, za ktorým sa určite obzriete.

A nielen obzriete. Váš záujem o toto rodinné SUV ešte viac vzrastie, keď sa dozviete, čo v sebe ukrýva. Vylepšená Mazda CX-5 na rok 2022, navrhnutá a vypracovaná do najmenších detailov s maximálnou starostlivosťou, vyčnieva z davu – doslova láka sadnúť si za volant a jazdiť.

Tento článok nie je recenziou, ani testom. Je tipom na vozidlo, o ktorom sa oplatí rozmýšľať.

Ostať v spojení so svetom aj počas šoférovania

Nie je žiadnym prekvapením, že bezpečnostné a asistenčné prvky sú v modeli CX-5 na najvyššej úrovni. O tých však písať teraz nebudeme. Zaujalo nás niečo iné. Mazda inžinieri vzali do úvahy neduh, ktorý sledujeme čoraz častejšie aj na našich cestách. Používanie mobilného telefónu počas jazdy. A nielen na telefonovanie, ale dokonca aj na písanie či čítanie. A to môže mať – a žiaľ aj máva, fatálne následky.

Vďaka pripojeniu cez Mazda Connect i kompatibilite s funkciami Android AutoTM a Apple CarPlay® môžete ostať v spojení so svojím svetom, aj keď ste sústredení na cestu pred sebou. Informačno-zábavný systém modelu Mazda CX-5 2022 vám umožňuje bezpečne si kontrolovať prichádzajúce správy a odpovedať na ne, sledovať aktuálne dianie na sociálnych sieťach alebo počúvať obľúbenú hudbu. Áno, ideálne by bolo, ak by sme niečo také počas šoférovania nerobili vôbec. Ruku ale na srdce, nestalo sa už aj vám, že ste si počas jazdy prečítali nejakú tú správu? Z tohto pohľadu je technológia Mazda Connect veľkou a najmä bezpečnou výhodou.

Ilustračné foto Zdroj: Mazda

Odstrániť rozptýlenie vodiča je jedným z kľúčových faktorov prístupu k dizajnu nielen v CX-5, ale aj v ďalších modeloch tejto japonskej značky. SUV Mazda CX-5 2022 ponúka súbor intuitívnych interaktívnych prvkov umiestnený v dosahu vodiča, aby dochádzalo k čo najmenšiemu rušeniu jeho pozornosti. Veľký centrálny displej s uhlopriečkou 10,25” a intuitívny otočný ovládač HMI s jednoduchým ovládaním zabezpečujú plne synchronizované prostredie. K zvýšeniu pohodlia a bezpečnosti počas šoférovania prispieva aktívny projekčný displej, ktorý premieta trasu z navigačného systému aj údaje o stave vozidla. Výsledkom je skutočne intenzívny pocit výbornej kontroly nad vozidlom.

TIP z elektrického súdka: Nadštandardné služby konektivity nájdete aj v elektrickom modeli Mazda MX-30. Aplikácia MyMazda obsahuje funkcie dostupné iba pre elektrické vozidlo – upozornenie, keď ho zabudnete nabiť, zobrazenie stavu nabíjania alebo nastavenia klimatizácie.

Na farbe záleží: Umenie zvádzať

Zaujali nás aj nové farby karosérie. Pravdou je, že len podľa farby si auto nevyberajú už ani naše nežnejšie polovičky. Jedným dychom je však potrebné dodať, že aj tá môže skutočne zaujať. Farba dodáva dizajnu štýl, eleganciu, neprehliadnuteľnú črtu. Môže byť výnimočná, atraktívna, nevšedná. Jednoducho iná. Ak je unikátna, ak sa dokáže od ostatných odlíšiť, je nepochybne tou pomyselnou čerešničkou na torte. Dizajnéri v Mazda sú si toho vedomí a ani tento diel komplexnosti novej CX-5 nepodcenili. Naopak, podarilo sa im vytvoriť skutočné dielo. Nové farby zaujmú na prvý pohľad. A presne o to ide. Nie nadarmo sa hovorí, že prvý dojem sa mení veľmi ťažko. A do SUV CX-5 sa určite skôr zaľúbite, ako ju prehliadnete.

Čaro spočíva vo vysokokvalitnej technológii lakovania Takumi-Nuri. Tá zaisťuje rovnováhu medzi hĺbkou a leskom, čím vzniká dojem ručne lakovaného auta. Bez ohľadu na to, ktorú z najnovších farebných prevedení karosérie si vyberiete – červenú Soul Red Crystal, sivú Machine Gray alebo novinku pre rok 2022 Zircon Sand, môžete si byť istí, že na ceste budete neprehliadnuteľní.

Úver, lízing aj prenájom

Financovanie je častokrát dôležitou súčasťou rozhodovania sa o kúpe nového auta. Automobilky sa predbiehajú v ponukách rôznych možností, aby sme si niektorý z ich modelov mohli dovoliť kúpiť aj v prípade, že nemáme dostatočnú hotovosť. Inak to nie je ani v prípade Mazdy.

Ak vás zaujala nová CX-5 2022, prostredníctvom Mazda Finance máte na výber hneď niekoľko ciest, ako si ju zadovážiť. Určite zaujme napríklad nový produkt so super nízkym úrokom 0,99 %. V tomto prípade vám na kúpu stačí 35 % ceny. Nasledovné 3 roky platíte mesačné splátky vo výške necelých 245 eur. Po troch rokoch sa rozhodnete, či si auto necháte a doplatíte zvyšných 35 % alebo či si vyberiete niektorý z iných nových modelov a trojročnú CX-5 výhodne odpredáte dílerovi.

V ponuke financovania má Mazda Finance tiež klasický auto úver, finančný lízing aj obľúbené produkty kúpy na tretinky či štvrtiny. Ak sa chcete vyhnúť starostiam vyplývajúcim z vlastníctva vozidla, rozhodnúť sa môžete pre operatívny leasing. Vďaka nemu si vašu novú CX-5 môžete na pár rokov prenajať s vopred dohodnutou odkúpnou cenou.