Deti milujú 1. jún. Je to predsa ich sviatok - medzinárodný deň detí. Okrem osláv tohto sviatku je to aj prvý náznak blížiacich sa letných prázdnin. Dopraj im v tento deň ešte o úsmev viac vďaka originálnemu darčeku.

Tipy na darčeky - tričko s vlastnou potlačou

Či už vaše dieťa rado sleduje alebo aktívne hrá futbal, basketbal, volejbal, hokej, tenis alebo akýkoľvek iný šport, vhodným darčekom pre dieťa je tričko s vlastnou potlačou s jeho/jej či už obľúbeným športovcom/športovkyňou, logom športového tímu, ktoré vieš dať nielen na tričko, ale dokonca hrnček, vankúš či mikinu.

Ilustračné foto Zdroj: PUPPYNATOR

Darčeky ku dňu detí pre celú rodinu

Stále veľmi populárne sú darčeky a najmä tričká alebo mikiny pre celú rodinu. Pôsobia veľmi pekne a milo. Spájajú rodiny nielen zvnútra ale aj navonok. Ak si hrdí na svoju rodinu, určite by tebe ani tvojim najbližším v šatníku takýto kúsok nemal chýbať.

Darčeky - otec/syn

Ilustračné foto Zdroj: PUPPYNATOR

Darčeky - mama/dcéra

Hrnček s obľúbeným nápisom ako darček na deň detí

Expecto patronum - kúzlo, ktoré určite zachytil každý aspoň raz v živote. Možno aj vaše dieťa je fanúšikom Harryho Pottera a tento nápis na hrnčeku bude určite obľúbeným a vykúzli mu radosť. Okrem hrnčeka vieš tento nápis vykúzliť aj na inom darčeku, nie iba na hrnčeku. A nielen tento nápis ale akýkoľvek si vyberieš. Môže byť na ňom meno alebo prezývka dieťaťa a tak budeš mať istotu, že pri robení rodinných raňajok dáš svojmu dieťaťu správny obľúbený hrnček.

Ilustračné foto Zdroj: PUPPYNATOR

Potlač fotky na podložke pod myš ako darček

Dnešné deti sú často za počítačom. To vieme všetci a pokroku nezabránime. Tak to aspoň vylepšime originálnou podložkou pod myš, na ktorú dáš potlač fotky. Či už to bude rodinná fotka alebo fotka vášho dietaťa s priateľmi, s domácim miláčikom určite sa vaše dieťa poteší. Dokonca sa nemusíte ani obmedzovať, môžete vytvoriť napríklad aj koláž viacerých fotiek.

Ilustračné foto Zdroj: PUPPYNATOR

Nápady na potlač trička pre syna

Mikina s vlastnou potlačou či tričko pre syna a dcéru

Ilustračné foto Zdroj: PUPPYNATOR

Detská šiltovka s vlastným logom - hra Gigantický pong

Na túto hru je vhodné sa rozlíšiť v tímoch, ako napríklad šiltovkami s logom tímu, ktoré si viete samy vymyslieť. Čo je super nápad, vaša rodina bude mať vlastné logo. Prebuďte v sebe sútaživosť hrou Gigantický pong. Táto hra je vhodná pre deti aj dospelých, stačia vám pritom vedrá a tenisové loptičky, ktoré rovnakým počtom rozdelíte medzi tímy. Úlohou hráčov je trafiť všetky svoje loptičky do vedier súpera.