Vďaka jeho osemročnému úsiliu je Proxenta iba desiatou firmou z celého sveta, ktorá podniká na ostrove v oblasti potravinárstva. Spustením výroby zároveň stúpla aj kapitálová hodnota akcií tohto projektu, ktoré vlastnia slovenskí investori.

Po ôsmich rokoch náročných negociácií, príprav, prestavby a modernizácie sa v slovensko – kubánskom závode Proxcor začalo s výrobou oblátok. „Toto je historický okamih. Z výrobnej linky nášho závodu Proxcor schádzajú prvé oblátky, ktoré smerujú na kubánsky trh. Na Slovensku oslavujeme príchod každého investora. Nám sa podarilo slovenské know-how vyviezť do zahraničia a úspešne zavŕšiť miliónovú investíciu a spustiť potravinársku výrobu na Kube,“ hovorí majiteľ Proxenty Pavol Kožík.

Pavol Kožík, zakladateľ a generálny riaditeľ Proxenty Zdroj: Proxenta

„Prvé oblátky, ktoré sa dostanú na pulty predajní budú arašidové, reprezentujúce slovenskú klasiku a oblátky s osviežujúcou citrónovou príchuťou, ktorá vychádza priamo z kubánskej iniciatívy a odporúčaní,“ povedal Peter Ivančík, riaditeľ závodu Proxcor. S postupným navyšovaním výroby budú do portfólia závodu pribúdať produkty s ďalšími obľúbenými príchuťami ako napríklad vanilková a jahodová. Neskôr sa produkcia závodu rozšíri o sušienky, ktoré tiež zaplnia prázdne regály v obchodoch na celej Kube. Proxcor má už teraz vďaka zmluvám s kubánskou vládou zabezpečený odbyt celej svojej plánovanej produkcie.

Výnimočné postavenie projektu Proxcor a jeho dôležitosť pre kubánsku vládu, ktorá potrebuje posilniť potravinársku výrobu, potvrdzuje aj to, že Proxente sa podarilo v spoločnom projekte Proxcor vyjednať väčšinové vlastníctvo 51 %. Zvyšných 49 % akcií vlastní kubánsky štát, zastúpený spoločnosťou Coralsa. V podobnom modeli podniká na Kube napríklad švajčiarsky koncern Nestlé, ktorý sa venuje výrobe balenej vody a nealko nápojov.

Ilustračné foto Zdroj: Proxenta

V súvislosti s úspešným štartom výroby bol dosiahnutý aj ďalší významný míľnik, a to kapitálový nárast hodnoty akcií. „Už v začiatkoch projektu sme deklarovali, že kapitálová hodnota akcií bude rásť so spúšťaním jednotlivých výrobných fáz. Odborníci realizovali aj druhé kolo preceňovania akcií tohto projektu a je možné predpokladať, že ich hodnota vzrastie minimálne o 12 až 15 %,“ uviedol Kožík. Priebežné preceňovanie bude pokračovať až do záverečnej fázy projektu, kedy závod Proxcor nabehne na plnú kapacitu výroby ročne, teda odhadovaných 17 tisíc ton cukroviniek.

„V tejto fáze odborníci odhadujú kapitálový nárast investície o 30 až 40 %,“ uzavrel Kožík. V provincii Villa Clara sa už teraz rekonštruuje aj druhá výrobná hala, v ktorej chce spoločnosť Proxcor spustiť ďalšiu fázu výroby, a to cukríkov a raňajkových cereálií. „Prevažná časť produkcie bude zameraná na domáci trh a neskôr sa chceme zamerať aj na export našich výrobkov,“ dodáva Kožík.

Kubánsky projekt je od svojho začiatku atraktívny hlavne z dôvodu rekordne krátkeho času návratnosti investície, ktorý je v porovnaní so Slovenskom kratší až o polovicu. Akcionári môžu očakávať zvýšenie hodnoty akcií a následne stabilné dividendy po dobu 25 rokov. Na ostrove Kuba platí zákaz konkurencie a prioritný odbyt domácej produkcie je zákonom stanovený. Práve preto sa projekt teší záujmu investorov, ktorí majú príležitosť podieľať sa na jeho zisku.

Ilustračné foto Zdroj: Proxenta