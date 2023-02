Heineken za 15 rokov podporil grantové projekty v regióne Hurbanovo sumou takmer 400-tisíc eur

Najznámejšie pivovarnícke mesto na Slovensku sa rozvíja aj zásluhou komunity obyvateľov a dobrovoľníkov, ktorí vedia, čo im v Hurbanove chýba a čo by v ňom chceli a vedeli zlepšiť. Vďaka grantovému programu Tu sme doma môžu svoje nápady a projekty dotiahnuť do úspešného konca. A to vďaka dlhodobej spolupráci Nitrianskej komunitnej nadácie a spoločnosti HEINEKEN Slovensko, ktorá za posledných 15 rokov podporila sumou takmer 400-tisíc eur spolu 152 projektov v regióne.