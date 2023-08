Keď sa dvaja vyberú nakupovať to isté, nie vždy musia kúpiť to isté. Napríklad taký vysávač.

Nákupné správanie žien a mužov ovplyvňujú mnohé faktory, najväčšie rozdiely však vidno pri nákupe elektrospotrebičov. Tie sú potrebné v každej domácnosti, no muži sa na spotrebiče pozerajú inak, ako ženy.



„Som estétka, mám rada pekné veci a tak netajím, že je pre mňa dôležité, ako spotrebič vyzerá a či sa mi svojim dizajnom hodí do domácnosti. Ak ma zaujme na pohľad, zaujímam sa o jeho funkcie a tiež cenu,“ hovorí Hanka Závodná, ktorú poznáte z reklamy siete predajní PLANEO. Týka sa to však aj vysávačov? „Samozrejme, najmä ak sa bavíme o tyčovom vysávači, ktorý vám stojí niekde v miestnosti na nabíjačke, takže sa naň pozriete aj niekoľkokrát denne. Je to ako s kusom nábytku, ktorý keď sa vám nehodí do konceptu, tak pôsobí rušivo,“ odpovedá sympatická Miss World Slovakia 2017.

Z tyčových vysávačov zaujal vysávač s mopom Sencor SVC 0741YL. Pohodlne sa držal aj vysokému Jurajovi, ľahký bol aj pre krehkú Hanku. Ocenili odnímací systém a tiež cyklónový HEPA filter. Zdroj: Sencor

Moderátor Juraj Šoko Tabaček to vidí trochu inak: „Pre mňa je dôležitý výkon a lítiové batérie. Pri tyčových vysávačoch ma zaujíma aj to, ako rýchlo sa nabijú a či sú ľahké. Nechcem sa predsa po vysávaní bytu cítiť ako po hodine činkovania v posilke, aj to iba jednou rukou,“ dopĺňa svoje požiadavky na vysávač. Ak by si populárny zabávač kupoval klasický podlahový vysávač, určite by ho zaujímala dĺžka šnúry a hadice, aby na jedno zapojenie do zásuvky povysával čo najväčšiu časť bytu.

Viaceré vreckové vysávače Sencor disponujú XXL dlhou sacou hubicou, takže vysávanie s nimi je oveľa pohodlnejšie. Zdroj: Sencor

Ako odporúča vyberať vysávače odborník?

A ako vidí rozhodovanie mužov a žien pri kupovaní vysávačov odborník? „Hanka aj Šoko sú dokonalými prototypmi zákazníkov. Tak, ako uvažujú oni, rozmýšľa drvivá väčšina ľudí, kupujúcich vysávače,“ usmieva sa Peter Šurianský z predajne PLANEO v Partizánskom.

Peter Šurianský odporúča vysávač si skúsiť aj „naživo“, aby vám sadol do ruky. Zdroj: Sencor

„Dámy dbajú skôr na dizajn, majiteľky psov a mačiek zaujíma aj, ako vysávač berie zvieracie chlpy. Páni idú pri výbere vysávača po sile a funkciách. Muži aj ženy svorne pozerajú na cenu a samozrejme chcú najlepší pomer cena:výkon, ktorý poskytuje napríklad obľúbená značka vysávačov Sencor.“ Petrov tip pri výbere tyčového vysávača je aj odnímacia jednotka, s ktorou sa dá povysávať čalúnený nábytok či interiér auta a tiež systém filtrácie. „HEPA filtre zachytia aj tie najmenšie alergény, čo ocenia najmä alergici,“ vysvetľuje. Pri vreckových vysávačoch je to zas kapacita vrecúška, pri bezvreckových kapacita zbernej nádoby. „Ja osobne odporúčam vytipovať si svojich dvoch – troch favoritov na e-shope planeo.sk a potom si ich prísť pozrieť a chytiť do predajne. Vysávač vám musí sedieť do ruky, pri jeho používaní by ste sa nemali ohýbať a ako povedal Juraj, nemal by byť pre vás ťažký. Navyše v každej z 56 predajní PLANEO máme odborníkov aj na vysávače, ktorí vám poradia typ vysávača presne podľa vašich potrieb. Predsa len – máme na to odborné školenia od každej značky a denno-dennú prax,“ dodáva expert z Partizánskeho Peter Šurianský.



