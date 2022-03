Grilovačka, tancovačka, rysovačka na streche. To musíte zažiť!

Zelená strecha Nív sa po zimnej prestávke opäť prebúdza k životu. Príďte sa už tento víkend presvedčiť na vlastné oči a zažiť život na živej streche. Na svoje si prídu malí aj veľkí, milovníci hudby, športu aj dobrého jedla. Chýbať nebudú ani workshopy pre šikovné ručičky či záhradkárov.

Štartujeme už túto sobotu

Program na vonkajšom átriu odštartuje divadielko v podaní Divadelnej spoločnosti. Po rozprávke si budú môcť vaše deti vybiť baterky s hip-hopovou tanečnou skupinou SoulJam. Ak vám nechýba odvaha, tanečný workshop si môžete vyskúšať aj vy. Poobede sa o dobrú náladu postará talentovaný Zemplínčan Bongoman Elizz so svojou nezameniteľnou hrou na bicích a DJ Martin Cehelský. Na záver dňa vás čaká energická show slovenskej funky kapely Funkiez. Jedlo a pitie nechajte doma, v átriu na vás budú čakať stánky s množstvom dobrôt.

Ilustračné foto Zdroj: Nivy centrum

Keď už zavítate na Nivy, nezabudnite vybehnúť aj na strechu. Môžete si dať pred letom rysovačku na workoutovom ihrisku pod vedením skúsených trénerov z Form Factory. Fanúšikovia mobilnej apky STRAVA, neváhajte sa zapojiť do našej challenge, ktorá potrvá do nedeľného poobedia. A ak vás počas návštevy strechy prepadne hlad, určite nevynechajte grilovačku s Grill Time. Sobota však nebude len o cvičení a dobrom jedle. Na svoje si prídu aj najmenší návštevníci. Prejdite s nimi všetky stanovištia a zabavte sa pri rôznych športových aj kreatívnych aktivitách pre deti. Môžete si tiež vyskúšať, ako z dlhého balóna vyčarovať psíka alebo mačičku.

Ilustračné foto Zdroj: Nivy centrum

V nedeľu to opäť roztočíme

Doobeda sa môžete tešiť na cvičenie a súťaže s trénerkou televíznej show Najväčší víťaz Soňou Sedláčkovou. Zapojiť sa môžu jednotlivci aj rodičia s deťmi. Ak ste nestihli sobotný hip-hop so SoulJam v átriu, nezúfajte, v nedeľu si dáme repete. Tanečný workshop vystrieda obľúbená dvojica Paci Pac a diskotéka s DJ Montym priamo pod holým nebom.

Ani na streche nepoľavíme a aj v nedeľu si dáme pod vedením trénerov z Form Factory poriadne do tela. Deti sa budú môcť zabaviť na detských stanovištiach a pre šikovné ručičky budú pripravené tvorivé dielne. Čo by ste povedali na to, keby ste si z Nív odniesli vlastnoručne maľovaný eco kvetináč? V komunitnej záhrade na zelenej streche vám OZ Živica prezradí, ako si pred blížiacou sa záhradkárskou sezónou pripraviť zdravé a silné priesady. Tak ako, už viete, čo budete robiť tento víkend?

Ilustračné foto Zdroj: Nivy centrum

Zelená strecha zostáva otvorená

Po zimnej pauze je zelená strecha Nív pripravená pre svojich pravidelných návštevníkov. Nájdete tu 550-metrový bežecký okruh, dve workoutové ihriská, detské ihrisko s motívom slnečnej sústavy, komunitnú záhradu s hmyzím hotelom a pocitovým chodníkom, grilovaciu zónu s elektrickými grilmi a množstvo lavičiek a oddychových zón s USB nabíjačkami. Zelená strecha bude pre verejnosť otvorená každý deň v čase od 6:00 do 21:00 hod.

Vidíme sa na Nivách!

Zmena programu vyhradená!