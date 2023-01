A keďže v týchto dňoch je veľmi aktuálne šetrenie energiami, ako aj vyhľadávanie nových možností, ktoré sú ekologicky a zároveň ekonomicky udržateľné, rozhodla sa dm podporiť projekt inovatívneho využívania energetických zdrojov prostredníctvom grantového programu Školy na zelenú. Vybranej alebo vybraným inštitúciám tak poskytne finančný príspevok od 10 000 do 50 000 eur na inštaláciu fotovoltických panelov v škole alebo školskom zariadení, ktoré im pomôžu fungovať udržateľnejšie a zároveň znižovať náklady na energie. Do programu sa je možné prihlásiť do 12. marca 2023. Rozhodnutie o tom, ktorý projekt alebo ktoré projekty budú podporené, bude známe do konca apríla tohto roka, pričom musia byť realizované v období apríl až september 2023.

Týmto programom chce dm podporiť inovatívne využívanie zdrojov na prevádzku školských zariadení, a preto sa rozhodla uhradiť priame náklady spojené s projekčnými prácami, materiálom a inštaláciou fotovoltického diela. Súčasťou výzvy je okrem návrhu realizácie fotovoltického diela aj zakomponovanie témy obnoviteľných zdrojov energie či šetrenia zdrojmi do vzdelávacieho procesu, čím chce podporiť vzdelávanie zamerané na šetrenie zdrojmi a udržateľné formy energie.

„Veľmi sa chcem v mene dm poďakovať všetkým našim zákazníkom, ktorí sa zapojili do ostatnej iniciatívy Giving Friday, aj vďaka ktorým sa podarilo vyzberať takú krásnu sumu na prospešný a udržateľný program Školy na zelenú, pretože šetrenie energiami je obzvlášť v tejto náročnej dobe veľmi aktuálnou témou. Z toho dôvodu v dm už dlhodobo prepájame a podporujeme oblasti vzdelávania a ochrany životného prostredia, či už v rámci našich projektov, alebo dobrovoľníckej činnosti,“ povedala Zuzana Vinklerová, prokuristka spoločnosti dm drogerie markt.

Grantová výzva je financovaná prostredníctvom Nadačného fondu dm drogerie markt, vedeného

v Nadácii Pontis. Finančné prostriedky tejto výzvy boli vyzbierané v novembri 2022, keď sa dm rozhodla venovať na projekt Školy na zelenú 5 percent z celkového denného obratu v rámci e-shopu mojadm.sk a všetkých predajní dm počas svojej iniciatívy Giving Friday, v rámci ktorej sa podarilo získať neuveriteľných 59 861 eur.

Vo svojej najväčšej iniciatíve pod názvom dm {spoločne} pokračuje spoločnosť dm drogerie markt už ôsmy rok. Prostredníctvom nej spolupracovníci a zákazníci dm spoločne podporujú výnimočné projekty

a aktivity, čím nielenže šíria myšlienky dobrovoľníctva, ale zároveň pomáhajú zvyšovať záujem o filantropické aktivity a dobrovoľnícku prácu na Slovensku.