Na Slovensko prichádza unikátny projekt Givvo, ktorého súčasťou je módna značka The Odds a charitatívna organizácia More Foundation. Časť zisku z predaja novej exkluzívnej značky The Odds poputuje adresne slovenským charitatívnym projektom, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi.

The Odds je nová módna značka, ktorej misiou je pomáhať druhým. Každý, kto si oblečie produkty tejto značky, pomôže lokálnym charitatívnym organizáciám získať to, čo najviac potrebujú. Zákazníci teda prispejú na konkrétne projekty a konkrétnym ľuďom tam, kde je to najviac treba.

Keď sú ľudia v núdzi, treba konať

Žijeme vo svete nerovností. Jedlo, voda, bývanie, vedomosti a rešpekt by mali byť k dispozícii pre všetky deti na celom svete a to bez výnimiek. Počas pandémie Covid-19 sa situácia ešte zhoršila a mnohí okolo nás trpia veľkými ťažkosťami. Hlad, nedostatočný prístup k vzdelaniu, neschopnosť zabezpečiť základné ľudské potreby a zdravotné problémy priviedli tisíce ľudí na okraj. „Čím viac veríme, že dokážeme spoločne zmeniť svet, tým viac môžeme urobiť pre prekonanie rozdielov. Preto Givvo vytvorilo nadáciu More Foundation. Naša filozofia je založená na smerovaní pozitívnych zmien k lokálnym nedostatkom na celom svete a prináša radosť späť do života ľudí. Aj toto je dôvod, prečo sa stovky európskych influencerov rozhodlo podporovať a nosiť túto značku, pretože každý z nich vie a chce pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú. A s radosťou môžeme povedať, že Slovensko v tomto nezaostáva.“ hovoria zakladatelia nadácie More Foundation.

Givvo a The Odds už pomáhajú

Už toto leto mala nadácia, patriaca pod projekt Givvo, možnosť pomáhať prostredníctvom spojenia s najprestížnejšou futbalovou športovou akadémiou Vittekcamp. More Foundation prispela kúpou futbalových dresov, hygienických a iných pomôcok a potrieb až po sladkosti vyše 300 deťom z detských domovov. „Givvo je jedinečný projekt, ktorého súčasťou je aj skvelá myšlienka “Pomáhať a podporovať.“ Naša letná akadémia sa od roku 2012 nespojila so žiadnym podobným projektom. Som vďačná za možnosť byť ako prví súčasťou niečoho tak výnimočného s rovnakým presvedčením, s akým sa nesie už roky myšlienka Vittekcampu. Chceme, aby si všetky deti bez rozdielu mohli splniť svoje malé sny, lebo práve tam sa môže začať ich veľká budúcnosť,“ hovorí Patrícia Vittek, ktorá už roky organizuje letný futbalový tábor pre talentované deti.

The Odds pomohla mladým talentovaným futbalistom vo Vittekcampe Zdroj: Vittekcamp



Filozofiou The Odds je, že móda môže byť oveľa viac než len dočasný trend. Vďaka svojej sile a zákazníkom môže aj módna značka pomáhať tam, kde to najviac treba – odstraňovať komunitné nedostatky a mierniť utrpenie tých najslabších. The Odds prináša oveľa viac ako iba kvalitné oblečenie - predstavuje jedinečné riešenie, ako môže móda jednoducho spájať ľudí a pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

Nová kolekcia The Odds bude uvedená na trh už 1. októbra počas módnej udalosti desaťročia v bratislavskej Inchebe (events.givvo.com). Na tejto oslave módy vznikne komunita, ktorá bude pomáhať ľuďom na celom svete. Zákazníci z jednotlivých krajín kúpou The Odds podporia vždy lokálnu charitu vo svojej domovine.

Vyberte charitu, ktorá získa pomoc

Nadácia More Foundation neustále hľadá nové lokálne charitatívne organizácie, ktorým môže adresovať pomoc. Ak poznáte organizáciu, ktorá by mala prospech z ich podpory, kontaktujte zástupcov nadácie na adrese [email protected]. Môžete tak pomôcť charitatívnej organizácii vo svojom okolí a sledovať na vlastné oči ovocie pomoci.