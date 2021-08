Genetická analýza DNA4fit - spoznajte svoje zdravie so zľavou od Unionu

Vďaka najnovšej analýze DNA4fit zistíte, či máte nábeh na obezitu, ako vaše telo odbúrava alkohol, ako ste na tom s cholesterolom, či krvným cukrom a mnoho ďalších vecí. „Poistenci Unionu majú nárok na zľavu vo výške 200 eur a v rámci zvýhodneného produktového balíka dostanú aj stravovací plán COOK4fit, vďaka ktorému bude zmena stravovacích návykov a životného štýlu oveľa jednoduchšia,“ hovorí Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union.

Čo je genetická analýza od DNA4fit?

DNA analýza sa jednoducho používa a je založená na odbere slín. Nemusíte nikam chodiť, odberová sada vám príde priamo domov a odber slín v domácom prostredí zaberie len niekoľko minút. Odber následne doručíte do DNA4fit poštou alebo kuriérom a tímy odborníkov v laboratóriách vo Veľkej Británii, Chorvátsku alebo Švédsku začnú pracovať na rozbore. Na analýzu je použitá najmodernejšia metóda celogenómovej analýzy Vašej DNA. Genetické analýzy DNA4FIT sú jednorazová investícia do vášho zdravia s celoživotným efektom, pretože genetika sa nemení. Výsledky máte k dispozícii do 40 dní.

Na čo mám nárok?

Všetci poistenci Unionu majú možnosť čerpať na webstránke DNA4fit.sk nasledujúce zľavy a výhody:

