Už na začiatku pandémie, na jar 2020, prijali podniky holdingu ECO – INVESTMENT a.s. celý rad bezpečnostných opatrení, veľakrát aj nad rámec vládnych nariadení.

V posledných dňoch a týždňoch, kedy je epidemiologická situácia v Slovenskej republike mimoriadne kritická, navyše firmy hygienické opatrenia vo svojich prevádzkach ešte sprísnili. Pravidelné testovanie zamestnancov v podnikoch, používanie respirátorov a ďalších ochranných pomôcok, sa stali bežnou súčasťou firemného života.

Na Slovensku sú súčasťou holdingu, ktorý má takmer 8 000 zamestnancov, spoločnosti MONDI SCP v Ružomberku, SHP Group a.s. so závodmi v Harmanci a v Slavošovciach, Harmanec – Kuvert, ktorý má výrobné závody v Brezne a na Myjave a tiež jednotka v mäsopriemysle Tauris Group a.s. s výrobou v Rimavskej Sobote a v Košiciach.

Zamestnancov testujú anitgénovými aj PCR testami s cieľom zabrániť šíreniu vírusu COVID - 19 a chrániť zdravie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. „Tento postup sa nám osvedčil a budeme v ňom pokračovať až do momentu, kým nebudeme mať zaočkované potrebné množstvo zamestnancov,“ uviedol prezident a predseda predstavenstva ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo. „Vzhľadom k týmto opatreniam, sa nám podarilo úspešne udržať všetky naše závody v prevádzke a plniť dodávky podľa potrieb našich zákazníkov,“ dodal Milan Fiľo.

„Máme za sebou desať kôl testovania. Robíme ich pravidelne a takisto od vypuknutia pandémie dôsledne dbáme na prísnu hygienu a všetky opatrenia predpísané úradmi. I keď epidemiologická situácia nie je dobrá, nie je natoľko dramatická, aby sme nevedeli pokryť dopyt po našich výrobkoch. Pokračujeme so základnou výrobou papiera a ďalej idú aj všetky naše konvertovacie linky na produkciu papierových výrobkov. Naša skupina má viaceré papierne aj v zahraničí, a to na Balkáne, kde sú zamestnanci tiež pravidelne testovaní,“ priblížil generálny riaditeľ SHP Group a.s. Richard Žigmund.

COVID – 19 testujú aj v najväčšej slovenskej celulózke, ružomberskom závode MONDI SCP. „Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov sú našou najvyššou prioritou. V záujme ich ochrany a s cieľom udržať v prevádzke výrobu a fungovanie nevyhnutných služieb, ktoré poskytujeme pre región, testujeme našich zamestnancov v Mondi SCP pravidelne už niekoľko týždňov. Podľa potreby testujeme antigénovými a PCR testami. Spolupracujeme s certifikovaným súkromným laboratóriom, ktoré vykonáva testy priamo v našom závode. Zamestnanci sú objednaní na presný čas a o výsledku testu sú osobne informovaní prostredníctvom SMS,“ vysvetľuje Ivana Keyzlarová, riaditeľka Ľudských zdrojov v Mondi SCP.

Zdroj: ECO – INVESTMENT a.s.

Závody výrobcu Tauris Group, jedného z najväčších producentov mäsa a mäsových výrobkov na Slovensku, vnímajú situáciu okolo nákazy veľmi citlivo, preto sa na ňu zodpovedne pripravili. „Uvedomujeme si zodpovednosť za plynulé zásobovanie Slovenska práve v týchto časoch. Ale zároveň aj riziko, ktoré stojí na našich zamestnancoch a ich zdraví. Zamestnávame viac ako 1600 ľudí, preto ich bezpečnosť a bezpečnosť výroby je v tomto období kľúčová,“ hovorí Richard Duda, generálny riaditeľ Tauris Group. Pravidelné testovanie, ochranné odevy, respirátory, hygienické slučky pred vstupom do výrobnej časti či dezinfekcie rúk a rukavíc sú každodennou súčasťou výroby.

Holding zároveň dbá aj o zdravie obyvateľov regiónov, v ktorých pôsobí. Koncom minulého roka rozviezli do obcí v Žilinskom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji 100 tisíc ochranných tvárových masiek. Spoločnosť tak napĺňa svoju firemnú filozofiu, pomáhať regiónom, v ktorých má svoje výrobné závody.

„Doba, ktorú teraz žijeme nie je jednoduchá. Už prvá vlna pandémie znamenala pre obce veľkú záťaž. Vtedy sme na pomoc Slovensku vyčlenili viac ako 3 milióny EUR. Zdravie je to najcennejšie, čo máme. Naša pomoc, či už priama finančná alebo formou distribúcie papierovej hygieny, je zameraná na ochranu zdravia nie len našich zamestnancov, ale aj ich rodín a spoločenstiev, v ktorých žijú. V kontakte sme nie len so starostami obcí, ale aj s predstaviteľmi občianskych združení a ďalších organizácií, ktorým sa snažíme starosti s pandémiou aspoň trochu zmierniť,“ povedal prezident holdingu ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.

Holding na Liptove už roky úzko spolupracuje s OZ Ružomberčan. Združenie dostáva pravidelne hygienické potreby nie len pre svojich 10 tisíc členov, ale distribuuje ich aj do okolitých domovov sociálnych služieb. Na Gemeri zase spolupracuje s Občianskym združením OAISR (Občianska Alternatívna Iniciatíva v SR), ktoré pomáha tým najchudobnejším rómskym osadám. „V regióne je viacero osád, ktorých obyvatelia žijú v absolútnej chudobe. Mnohí nemajú žiadne peniaze. Rodiny nemajú prístup k čistej vode, k základným potravinám, o hygienických potrebách ani nehovorím,“ povedal predseda združenia Vojtech Kökény. Darované rúška tak putovali aj do špeciálnych základných škôl v Rimavskej Sobote, občianskemu združeniu Vienala či do krízového centra v Rimavskej Sobote