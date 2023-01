Čo je dôvodom tvojej výraznej zmeny?

Obyčajný pocit vnútornej nepohody. Dlhšiu dobu som cítil, že potrebujem prestaviť rytmus svojho tela. Rokmi sa nabalili zlozvyky, ktoré sa podpísali na mojich narastajúcich kilách. Vedel som, že to chcem zmeniť, ale chýbal impulz, ktorý by to naplno odštartoval. Až v lete sme sa s mojím hereckým kolegom, Sväťom Malachovským, stavili, kto z nás dvoch schudne do konca roka viac. Táto verejná stávka bola pre mňa dostatočný hec, aby som chudnutie neodkladal.

Herec Sväťo Malachovský pred pár rokmi schudol s Nutri Food Plan úctyhodných 27 kíl. Tentokrát bol však lepší Rattaj Zdroj: Nutri a.s.

Hoci ste do konca roka nemali veľa času, schudol si úctyhodných 20 kilogramov, čím si Sväťa porazil. Ako sa ti to tak rýchlo podarilo?

Neexperimentoval som, ale stavil som na istotu. Viacerí kolegovia a kolegyne z brandže mi spomínali redukčný program Nutri Food Plan . Presvedčili ma ich rýchle výsledky. Ale okrem rýchleho chudnutia som chcel, aby bolo aj bezpečné. Overil som si, že potraviny Nutri Food sú certifikované a lekársky overené. Je to plnohodnotná náhrada celodennej stravy, plne pokrývajúca odporúčanú dennú dávku živín. Takže nič viac nemusím riešiť. Navyše, je to asi tá najjednoduchšia príprava jedla, aká existuje, čo pri svojej vyťaženosti dosť oceňujem.

Igor Rattaj sa po redukčnej kúre môže pochváliť chlapčenským vzhľadom Zdroj: Nutri a.s.

Veď práve. Si známy svojím náročným životným štýlom. Hráš v divadle, vidíme ťa v televíznych projektoch, a okrem toho podnikáš. Máš na to vôbec energiu, keď si na diéte?

Keby som mal hladovať, tak do toho určite nejdem. Nutri Food Plan má široký výber potravín . Znižovanie príjmu jedla je nastavené postupne, takže nemáš dôvod hladovať. Telo sa pekne prispôsobuje. Keď som mal počas dňa vyšší výdaj energie, porcie som si doplnil bielou alebo zelenou zeleninou, ktorá je povolená v neobmedzenom množstve. Našiel som si svoju cestu, ktorou idem aj naďalej.

Vraj si si najal výživového poradcu? V čom vidíš jeho prínos?

Ako sa ľahšie a efektívnejšie cvičí s trénerom, tak sa aj ľahšie a efektívnejšie chudne s nutričným poradcom . Keď na teba niekto dozerá, berieš to zodpovednejšie. Hneď na začiatku som prešiel diagnostikou, na základe ktorej mi moja nutričná poradkyňa nastavila individuálny redukčný program a jedálniček na mieru. Pozitívom je nielen odborný dozor, ale aj morálna podpora. S poradcom nielen chudneš, ale tiež ťa učí osvojiť si správne návyky, aby bol efekt dlhodobý. Hanbím sa, keď niečo poruším, lebo ona to hneď zistí. Tak som radšej disciplinovaný.

Rattaj si najal osobného výživového poradcu Zdroj: Nutri a.s.

A ako je to s tými návštevami kliniky estetickej medicíny?

Je to súčasť komplexných služieb redukčného programu Nutri Food Plan. Na ich Klinike Health&Beauty som niekoľkokrát využil ošetrenie lymfatického systému pre zrýchlenie metabolizmu a urýchlenie chudnutia. Vyskúšal som aj cvičenie s prístrojom „XBody“. Verím, že ak by som si toto cvičenie a masáže doprial častejšie, moje výsledky by boli ešte lepšie a rýchlejšie by som dosiahol svoju želanú váhu, pod sto kíl.