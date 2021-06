Nenechajte si ujsť príležitosť stráviť skvelý čas v kine so svojimi najbližšími. Máme pre vás dva kinotipy pre celé rodiny - s menšími aj s väčšími deťmi.

Chýbalo počas série lockdownov aj vám kino tak ako nám? Skvelá alternatíva na trávenie spoločného času s rodinou, ktorú si pri dobrom výbere užije úplne každý člen domácnosti. Máme pre vás dva skvelé tipy - pre rodiny s deťmi menšími aj väčšími!

Pre menšie detičky: Duša

Ak máte v rodine menšie deti, choďte na Dušu! Animák z dielne obľúbených Pixar Animation Studios (Coco, V Hlave) prináša príbeh stredoškolského učiteľa hudobnej výchovy Joea Gardnera, ktorý dostane životnú šancu zahrať si s hviezdnou jazzovou saxofonistkou v prestížnom klube. Jeden chybný krok do odkrytého kanála ho však prenesie z ulíc New Yorku do “Veľkého Neznáma”, čo je fantastické miesto, kde čerstvo narodené duše získavajú pred vstupom na Zem vlastnosti, návyky, talent, ale aj svoje zlozvyky. Joe sa však svojho života nechce len tak vzdať a spojí svoje sily s dušou číslo 22, ktorá však vôbec nechápe, čím je práve ľudský život tak výnimočný. A ako sa Joe zúfalo snaží duši číslo 22 vysvetliť, čo je na živote také skvelé, postupne získava odpovede na otázky, ktoré si sám často kládol a nevedel na ne odpovedať. Vo filme vystupuje viacero postáv s tmavou pleťou, čím sa tento animák stáva netradičným a ešte zaujímavejším. Spomenúť musíme aj skvelú hudbu a výborné výkony slovenských dabingových hercov. Vo filme budete počuť hlasy Mariána Miezgu, Zuzky Vačkovej, Petra Sklára, Judity Hansman, Soni Norisovej, Ondreja Kaprálika, Lenky Košickej, Jeanette Švoňavskej, Jakuba Gogála a ďalších.

Ilustračné foto Zdroj: CinemArt SK

Film prichádza do kín už tento štvrtok, 3. júna.

Trailer si pozrite tu:

Pre rodiny s väčšími deťmi: Cruella

Film Cruella z dielne štúdia Disney je oficiálne určený pre divákov vo veku 12+ a stojí za ním skupina Oscarom ovenčených herečiek a tvorcov.

Mimoriadne zaujímavý príbeh, hlavnou hrdinkou ktorého je negatívna postava Cruella de Vil známa z rozprávky 101 dalmatínov. Filmsi na túto postavu posvieti viac do detailov, odhalí nám, prečo je Cruella taká, aká je. Zavedie nás do Londýna 70. rokov 20. storočia, kde rozvinie príbeh mladej nadanej Estelly, ktorá je odhodlaná presadiť sa so svojimi módnymi návrhmi. Hlavnú rolu stvárni oscarová Emma Stone. Práve ona bude na začiatku filmu pomerne nenápadnou Estellou, talent ktorej si všimne módna legenda, Barónka von Hellman. Keď sa však dámy bližšie spoznajú a strávia spolu nejaký čas, Estella odhalí skutočnosti, ktoré majú za následok, že prijme svoju negatívnu stránku a stáva sa z nej nepríjemná Cruella. Barónku stvárnila dvojnásobná držiteľka Oscara Emma Thompson.

“Cruella de Vil je jednoznačne najlegendárnejšia zloduška od Disneyho,” povedal Andrew Gunn, jeden z producentov filmu, “Je extravagantná, vždy podľa najnovšej módy, výrečná, manipulatívna, zákerná a trošku šialená. Chceli sme preskúmať, prečo je taká, prečo sa z nej stala Cruella de Vil. Poňali sme to ako príbeh o pôvode superzloducha v komikse: aká bola v detstve, odkiaľ sa vzala a podobne.”

Film je okrem výborného príbehu aj skvelou prehliadkou extravagantných kostýmov, ktoré so svojím tímom pripravila kostýmová výtvarníčka Jenna Beaven, dvojnásobná držiteľka Oscara.

Aj tento film prichádza do kín už vo štvrtok, 3. júna.

Trailer si pozrite tu: