Psychiatrička Rose vyšetruje mladú pacientku na pokraji nervového zrútenia. Žena trpí halucináciami, prenasledujú ju veľmi znepokojujúce vízie, avšak nie je to nič, čo by skúsená terapeutka nezvládla. Až do momentu, keď sa pacientka počas vyšetrenia začne veľmi zvláštne usmievať a s bohorovným kľudom si črepom z rozbitej vázy prereže krčnú tepnu…

Ilustračné foto Zdroj: CinemArt

Scenárista a režisér Parker Finn to vo svojej hororovej prvotine zobral “zhurta” a diváka vtiahne hneď od prvých sekúnd snímky. “Chcel som nakrútiť film, ktorý by bol od začiatku až po koniec trvalým záchvatom paniky,” povedal režisér, ktorý za svoje predošlé krátkometrážne filmy získal viacero ocenení. Príbeh sa rozhodol postaviť práve na psychiatričke Rose, ktorú udalosť s pacientkou, samozrejme, rozhodila. “Najdesivejšie filmy sú tie, ktoré fungujú predovšetkým ako dramatické príbehy. Takže mojím cieľom bolo vytvoriť skvelú hlavnú postavu, pretože ak do nej investujete, investujete do jej osudu,” vysvetlil režisér svoje myšlienkové pochody, “Následne môžete začať vrstviť šokujúce momenty, ktoré sa začnú v jej živote či okolo nej diať.”

Ilustračné foto Zdroj: CinemArt

Napriek tomu, že Rose všetci upokojujú, že samovražde nemohla zabrániť, vracajú sa jej psychické problémy z mladosti a detstva. Prenasledujú ju znepokojujúce vízie, pod vplyvom ktorých sa čoraz častejšie správa nepríčetne. Aspoň jej blízki to tak vnímajú. Rose si navyše v hlave prehráva posledné slová mŕtvej pacientky a uvedomuje si, že to, čo pred smrťou prežívala ona, jej práve klope na dvere. Zistenie, že mŕtva bola zatiaľ posledným článkom v podivnom reťazci samovrážd „usmievavých ľudí“, jej tiež na pokoji nepridá. Je to iracionálne, nevysvetliteľné a šialené, ale Rose dôjde k záveru, že pokiaľ sa jej nepodarí nájsť začiatok reťazca a zlo zastaviť, je ďalšou na rade. Žiaľ, s touto teóriou nenájde u nikoho pochopenie. Lenže zúfalej Rose ide o život a zúfalí ľudia robia zúfalé činy. Desivé veci.

Režisér Parker Finn je vďaka svojim krátkometrážnym hororom považovaný za jedného z najväčších hororových talentov súčasnosti. Horor Úsmev, ktorý natočil podľa vlastného scenára, je podľa prvých divákov natoľko desivý, že sa pri ňom a dlho po ňom usmievať nebudete. “Nič vás nemôže pripraviť na to, čo sa udeje v Úsmeve,” povedal, “Šokuje vás, vydesí vás, budete si chcieť zakryť oči. V snímke je množstvo desivých momentov, ale aj jemnejších momentov plíživého nepokoja, ktorý sa vám pomaly zarýva pod kožu. V podstate je to horská dráha, o ktorej sa budete chcieť rozprávať s kamarátmi ihneď po jej ukončení.”

Horor Úsmev prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 29. septembra.

Ilustračné foto Zdroj: CinemArt