Ktorý nápoj je najzdravší? Odpoveď je veľmi jednoduchá a pre niekoho možno prekvapivá: najzdravším a najvhodnejším nápojom pre človeka je totiž čistá voda a čo je najlepšie, že je to jediná tekutina, pre ktorú nepotrebujeme chodiť do obchodu.



Pre nás je stále samozrejmé, že stačí otočiť kohútikom a z vodovodu tečie pitná voda. Lenže už o pár rokov to tak nemusí byť.



Aj preto je tu výzva „Push for Better“. Keď uvidíte nasledujúce video, pochopíte, že k životnému prostrediu sa dá zodpovedne pristupovať aj z domu a to takou jednoducho vecou, akou je výroba domácej sýtenej vody.

Ilustračné foto Zdroj: SodaStream

Stačí stlačiť tlačidlo na prístroji SodaStream a spustíte reťazovú reakciu pozitívnych zmien. Veď vďaka tomu, že ste vymenili sýtenú vodu v jednorazových plastových fľašiach za SodaStream, šetríte celý ekosystém a tiež sa to pozitívne odrazí na vašich domácich výdavkoch.



Pozrite si fascinujúce video, nahovorené hlasom charizmatickej Táne Pauhofovej, ktorá vám svojim úžasným hlasom povie, čo všetko sa za výzvou „Push for Better“ skrýva.