Farba, ktorú uprednostňujeme pri výbere oblečenia, ale aj pri zariaďovaní bývania, sa spája s našim typom osobnosti. Farba o nás vypovedá naozaj veľa aj v kuchyni. A pokiaľ sa rozhodujete pre nové spotrebiče, so značkou Sencor ich dokonale farebne zladíte.

Biela

Najsvetlejšia farba je tradične spojená s čistotou, čestnosťou, pokojnom. Je základom jednoduchého škandinávskeho dizajnu, ale aj všetkých priestorov, ktoré majú pôsobiť čisto a hygienicky. Preferujú ju milovníci svetla a poriadku. Títo ľudia sú sebavedomí, pokojní, pozitívne naladení, uprednostňujú skôr minimalizmus, než množstvo doplnkov a dekorácií. Biela kuchyňa pôsobí sofistikovane a organizovane, no príliš veľa bielej vzbudzuje pocit chladu.

Čierna pôsobí v kuchyni maximálne elegantne, je však vhodná len do veľkých priestorov Zdroj: pexels

Čierna

Čierna farba sa spája s eleganciou a štýlom. Ľudia, ktorí si ju zvolili za základ svojej kuchyne, sú zameraní na krásu vecí a potrpia si na luxus a tajomno. Majú radi dizajnové kúsky, jednoduché a sofistikované línie. Čierna by sa mala používať len vo veľkých priestoroch a ideálnou voľbou je čierny mramor.

Sivá

Prevaha sivej farby v interiéri prezrádza, že tu žije racionálne uvažujúci človek, ktorý má rád pokojný a organizovaný život bez veľkých odchýlok. Ukľudňujúca sivá farba nemá chlad bielej, ani ťažobu čiernej a podobne ako béžová je neutrálna a preto veľmi všestranná. Stačí pár doplnkov inej farby a energia priestoru sa hneď zmení.

Červená

Vo východných kultúrach je červená farba šťastia a okrem toho, že nám dodáva energiu, povzbudzuje aj chuť do jedla. Túto energickú farbu v kuchyni si volia silné a sebavedomé osobnosti, ľudia, ktorí sú radi stredobodom pozornosti. Aby ste sa vyhli prílišnej agresivite červenej farby, najmä v malej kuchyni, skombinujte ju s inou harmonizujúcou farbou, napríklad bielou, sivou alebo krémovou, ktorá energiu červenej zmierni.

Oranžová alebo žltá

Tieto výrazné, veselé teplé farby sú, podobne ako červená, energizujúce a optimistické. Volia si ich temperamentné, optimistické a veselé osobnosti, ktoré sa nenechávajú ovplyvniť názorom druhých, ale si idú svojou cestou a to ich robí šťastnými. Ideálne farby do kuchýň, orientovaných na severnú alebo východnú stranu, skúpu na slnečné lúče.

Modrá

Po tejto harmonizujúcej farbe radi siahajú pokojní a citliví ľudia s veľkou vnútornou silou. Množstvo odtieňov modrej od belasej až po námornícku teda dokáže osloviť široké spektrum odlišných osobností. Všeobecne by sme mohli povedať, že čím je výber farby svetlejší a výraznejší, tým je človek temperamentnejší a odvážnejší. Pokiaľ sa vám páči čierna kuchyňa, no táto farba je pre vás príliš náročná, námornícka modrá to vyrieši. Mimochodom, modrá farba vraj znižuje chuť do jedla.

Zelená

Hnedá

Pokiaľ prídete do kuchyne s prevahou hnedej farby, môžete si byť istí, že jej majitelia stoja nohami pevne na zemi, sú rešpektujúci, racionálni, rozvážni, nekonfliktní a majú radi prirodzenosť. Hnedá farba v nás vzbudzuje pocit domova, upokojuje a spomaľuje.

Kuchyňa v hnedých tónoch pôsobí domácky a teplo Zdroj: Pixabay

Fialová

Fialová farba je spájaná s duchovnom, mystikou, diplomaciou a originalitou. Harmonizuje, povzbudzuje predstavivosť a obľubujú ju ľudia skôr introvertní, senzitívni, kreatívni, s veľkou fantáziou a bohatým vnútorným svetom, často inklinujúci k veciam medzi nebom a zemou.

