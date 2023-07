To, čo sa podarilo cestovným kanceláriám FISCHER a KARTAGO Tours, sa dosiaľ nepodarilo žiadnej inej cestovke na Slovensku. Už túto jeseň spúšťajú priame lety z bratislavského letiska do Vietnamu, Dominikánskej republiky a na Kubu s medzipristátím v Prahe.



„Prvýkrát v histórii ideme ponúknuť Slovákom zájazdy s lepším servisom ako pri odletoch z Viedne,“ avizuje revolučný krok Marcel Siekel, riaditeľ skupiny DER Touristik Eastern Europe, ktorá cestovné kancelárie zastrešuje. „Všetky lety z Viedne do našich destinácií trvajú najmenej o 4 až 5 hodín dlhšie ako tie naše. Cena letenky je bežne 1300 eur, zatiaľ čo u nás majú za to ľudia už kompletný zájazd,” dodáva.



Novinku sa na Slovensko podarilo priniesť vďaka exkluzívnemu kontraktu skupiny DER Touristik so španielskymi aerolinkami World2Fly.

Dovolenka už na palube

Let do Vietnamu cez FISCHER a KARTAGO Tours trvá približne 13 hodín. Letí sa však Airbusom A350-900, najmodernejším a najúspornejším lietadlom strednej veľkosti pre diaľkové lety. Z dlhej prepravy sa tak razom stáva zážitok.

Interiér lietadla Airbus A350-900 Zdroj: CK FISCHER

Lietadlo ponúka maximálne pohodlie, ako aj najtichšiu kabínu. „Všetko je nové, voňavé a lietadlo také tiché, že sme ani nevedeli, že letíme. K tomu úžasný personál, filmy, hry pre deti, jedlo, periny či poduška na spanie,“ opisuje let Siekel.



„Zásadným benefitom je tiež moderný filtračný systém, ktorý na palube zaručuje neustálu výmenu vzduchu. Vďaka nižšiemu tlaku v kabíne sa výrazne znižuje aj únava a jet lag,“ dodáva Jiří Jelínek, predseda predstavenstva skupiny DER Touristik Eastern Europe.

Neprebádaný raj Vietnamu – Phu Quoc

Lietať sa bude na vietnamský ostrov Phu Quoc – skrytý raj plný bujných pralesov, tyrkysových vôd, bielych pláží a pohostinnosti. Ide stále o relatívne neprebádanú časť Vietnamu, ktorú sa oplatí navštíviť ešte predtým, ako sa z nej stane druhý Phuket v Thajsku.

Typická pláž ostrova Phu Quoc vo Vietname Zdroj: Depositphotos

Tešiť sa môžete na nablýskané rezorty a kúpele, nočný život, výhodné nákupy, miestnu kuchyňu, zábavné parky, ale aj na najdlhšiu lanovú dráhu na svete. Až 70 % plochy ostrova pritom tvorí národný park s vodopádmi a divokou prírodou, zapísaný na zozname UNESCO.

Pohľad na najdlhšiu lanovku na svete, spájajúcu Phu Quoc s národným parkom Hon Thom Zdroj: Depositphotos

Skvelou správou je, že tu platí bezvízový styk na 30 dní. Vízum teda nie je potrebné.

Luxusný rezort Meliá Vinpearl

Atraktívne ubytovanie ponúka predovšetkým luxusný all inclusive rezort Meliá Vinpearl Phu Quoc, ktorý sídli priamo na pláži. Vďaka charterovému letu vyjde pobyt aj s letenkou toľko, čo bežne dajú dovolenkári za Dubaj či Omán.

Vily rezortu Meliá Vinpearl Phu Quoc vo Vietname Zdroj: CK FISCHER

Areál tvorí 522 víl s bazénom, z ktorých každá má 1 až 4 oddelené priestranné a luxusne vybavené izby. Okrem vynikajúcich služieb poskytuje rezort tiež zážitky v podobe prírodnej rezervácie Vinpearl Safari či veľkolepé golfové ihriská Vinpearl Golf.

Areál rezortu Meliá Vinpearl Phu Quoc vo Vietname Zdroj: CK FISCHER

Svetové atrakcie

Medzi ďalšie zážitky, ktoré by si turisti nemali nechať ujsť, patrí návšteva spomínanej najdlhšej lanovky na svete, ktorá spája Phu Quoc s národným parkom Hon Thom. Ostrov je zároveň celosvetovo známy jedným z najväčších zábavných parkov v Ázii VinWonders či obchodným centrom Gran World, ktoré sa podobá Benátkam.

Zábavný park Vinwonders na ostrove Phu Quoc vo Vietname Zdroj: Depositphotos

