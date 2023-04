Popri testovaní v premávke sa uskutočňuje aj viacero výskumov. Či už na Žilinskej univerzite v Žiline, Bonnskom inštitúte pre dopravnú psychológiu alebo na Bonnskej Univerzite taktiež v Nemecku. Popri skúmaní na poli vedeckom sa o tomto bezpečnostnom prvku diskutuje aj v politických vodách. A to priamo na pôde Európskeho parlamentu. Spomedzi jeho poslancov sa o problematiku aktívne zaujíma Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD, poslanec Európskeho parlamentu.

„Už niekoľko rokov podporujem túto myšlienku aj na pôde Európskeho parlamentu. Musím povedať, že táto inovácia má veľký ohlas v Európskom parlamente, v Európskej komisii aj u mojich kolegov. Všetci netrpezlivo čakáme na výsledky testu v reálnej premávke,“ Ivan Štefanec.



Europoslanec je dokonca aj súčasťou samotného testovania, keďže predné brzdové svetlo má namontované na svojom vozidle. „Ja sám som predmetom testovania. Dal som si predné brzdové svetlo nainštalovať na svoje auto a moje skúsenosti sú naozaj pozitívne, omnoho pozitívnejšie ako som sám čakal. Tak ako ja, aj moji kolegovia, čakáme na výsledky tohto testovania, aby sme ich mohli presadiť do európskej legislatívy, vzhľadom na zlepšenie bezpečnosti na cestách,“ ozrejmil Ivan Štefanec.

Ako upozornil Štefanec, na európskych cestách zomiera viac ako 20-tisíc ľudí ročne a jedným z cieľov Európskej únie je zachrániť životy a znížiť počty obetí na cestách. Aj preto považuje europoslanec predné brzdové svetlo za jeden z významných prvkov pre zlepšenie bezpečnosti na európskych cestách. Práve preto je predné brzdové svetlo diskutovanou témou, ktorou sa europoslanci aktívne zaoberajú.



„Je ešte predčasné hovoriť, či to bude povinné, alebo dobrovoľné, keďže niektorí kolegovia presadzujú možnosť dobrovoľného namontovania, niektorí vravia, že nech je už rovno súčasťou povinnej výbavy,“ prezradil niečo z kuchyne európskeho parlamentu Ivan Štefanec.

O inovácii v podobne predného brzdového svetla sa konkrétnejšie začalo rozprávať v priebehu vlaňajšieho roka v Taliansku. V súčasnosti už Južania prešli od slov k činom a v septembri tohto roka plánujú spustiť testovanie predného brzdového svetla v meste Ancona v regióne Marche. „V spolupráci so Žilinskou univerzitou a Bonnským inštitútom pre dopravnú psychológiu pripravujeme projekt v Taliansku, ktorý by sa mal spustiť v septembri tohto roku,“ uviedol autor projektu Ľubomír Marjak. Jedná sa pritom o celkovo až 10-tisíc vozidiel verejnej správy, s možným rozšírením až na 100-tisíc vozidiel v rámci územia celého Talianska.



Veľký úspech ale žne predné brzdové svetlo aj v domácich vodách. To potvrdil aj Ľubomír Marjak. „Projekt predného brzdového svetla, ktorý sa na Slovensku rozbehol vlani v septembri prináša z nášho pohľadu obrovský ohlas,“ priblížil inovátor Ľubomír Marjak. Po Slovensku jazdí už viac ako tritisíc vozidiel s namontovaným predným brzdovým svetlom.



Za pravdu mu dal aj prof. Ing. Miloš Poliak, dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Tá totiž spustila ešte pred začiatkom testovania predného brzdového svetla v reálnej premávke prvý výskum. „Predné brzdové svetlo je nainštalované na viac ako tritisíc vozidlách. Postupne, ako boli predné brzdové svetlá montované, sme realizovali predvýskum. Zistili sme, že profesionálni vodiči, ktorí mali iba krátku skúsenosť s predným brzdovým svetlom si myslia, že predné brzdové svetlo výrazne zvýši bezpečnosť cestnej premávky. Až 77 percent profesionálnych vodičov sa vyjadrilo, že by chceli, aby bolo predné brzdové svetlo povinnou súčasťou každého jedného vozidla,“ vyjadril sa Miloš Poliak.

Výsledky sledovania priamo z premávky doplnil na tlačovej konferencii Tomáš Vrábel, MBA, riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia PZ SR. „Od začiatku projektu sme vozidlá, na ktorých bolo namontované predné brzdové svetlo, monitorovali a neustále vyhodnocovali nehodovosť týchto vozidiel. Venovali sme sa tomu veľmi podrobne a intenzívne. Môžem povedať, že do dnešného dňa neevidujeme na území Slovenskej republiky ani jednu dopravnú nehodu, ktorá by bola zavinená vozidlom, ktoré je opatrené predným brzdovým svetlom,“ povedal Tomáš Vrábeľ.



Mimo týchto priaznivých štatistík prezradil prítomným novinárom ešte jednu. Ako uviedol, k 21. aprílu 2023 eviduje polícia takmer o päťsto dopravných nehôd menej, ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roku. „Pevne verím a som o tom presvedčený, že aj projekt predného brzdového svetla prispel k tomu, že bezpečnosť na našich cestách sa zvyšuje,“ uzavrel Tomáš Vrábeľ.



Projekt testovania predného brzdového svetla v reálnej premávke beží až do konca augusta tohto roku. Následne sa začne ďalších výskum. Žilinská univerzita na projekte spolupracuje aj s Bonnským inštitútom v Nemecku, kde mimochodom už prebehlo testovanie predného brzdového svetla v uzavretej premávke. Výskum sa bude týkať vodičov, ktorých vozidlá boli vybavené predným brzdovým svetlom, ale ostatných účastníkov premávky, teda chodcov a cyklistov. „No už v rámci priebehu testovania máme odozvu od takýchto účastníkov. Ozývajú sa nám napríklad žiaci stredných škôl. Poukazujú na to, že je to výborný prvok bezpečnosti, najmä na priechode pre chodcov, keďže chodec vstupuje na priechod s určitou neistotou, či ho vodič vidí. A ak je znížená viditeľnosť, neistota sa ešte zvyšuje,“ upozornil Miloš Poliak.

Zo skúmania počas používania predného brzdového svetla napríklad vedci zo Žilinskej univerzity zistili, že pri autobusoch, ktoré majú namontované predné brzdové svetlo, sa cestujúci cítia omnoho komfortnejšie, pretože dostanú jasnú informáciu, že autobus ich vidí a brzdí.



Nehôd v rámci Únie je veľmi veľa, na Slovensku vlani zahynulo na priechode pre chodcov až dvanásť ľudí. Práve preto je dôležité spraviť čo najviac, aby sa počet obetí a zranených podarilo neustále znižovať.