Šťastie sa neusmieva len na našich hokejistov, ale praje aj pripraveným. Pripravte si preto doma jasnú stratégiu nákupu nových elektrospotrebičov či domácich potrieb a odpáľte svoj nákup v niektorej z 53 predajní PLANEO Elektro po celom Slovensku alebo na e-shope planeo.sk.

S nakupovaním v tejto sieti je spokojný aj Boris Valábik a to až tak, že neváhal nastúpiť do tímu predajcu elektroniky: „PLANEO mi je sympatické už roky. Pre mňa je totiž okrem tovaru dôležitý aj prístup k zákazníkovi, s ktorým som tu bol vždy spokojný a aj to je dôvod, prečo nakupujem práve v tejto sieti,“ ozrejmil bývalý obranca obliekanie dresu PLANEO Elektro.

Ilustračné foto Zdroj: PLANEO Elektro

Ale späť do hry. Prihrávku na víťazstvo strelíte nákupom v akejkoľvek hodnote a zaregistrovaním svojho nákupu. Dorážku už nechajte na útočníka Šťastie, choďte sa prezliecť do šatne a na druhý deň si vo výsledkovej listine pozrite, ako sa mu podarilo premeniť vašu šancu na 100 % vrátenie ceny vášho nákupu. Skórovať môžete do 6. júna vrátane a ak vám to náhodou nevyjde, sledujte FB PLANEO Elektro SK a už vám žiadna šanca neujde!

Tak ako? Budete mať viac šťastia než Boris Valábik v tomto spote?