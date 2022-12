Bratislava – Sledovanie rozprávok je počas najkrajších sviatkov v roku neodmysliteľnou súčasťou každej domácnosti. Rodinnú pohodu na gauči pri sledovaní televízie však vedia narušiť reklamy, ktoré vás vytrhnú z deja a prekazia celú atmosféru. Tomu sa však môžete tieto Vianoce vyhnúť. So službou Lepšia.TV si môžete pozrieť obľúbené filmy či seriály kdekoľvek a kedykoľvek.

Zháňate na poslednú chvíľu darček pod stromček, ktorý urobí radosť nie len obdarovanému, ale aj celej rodine? Sledujete radi vy, či vaši blízky svoj obľúbený program v televízii, ale nestihnete začiatok vysielania? Alebo sa vám stalo, že váš obľúbený film vysielali práve v čase, keď ste piekli koláče a nemohli ste sa pohnúť z kuchyne? Ak ste aspoň raz odpovedali áno, máme pre vás skvelý tip, ako vykúzlite čarovné Vianoce sebe, aj vašim najbližším. Čo je lepšie, nemusíte sa kvôli tomu tlačiť v obchodoch spolu s ostatnými, ktorí si nakupovanie darčekov nechali na poslednú chvíľu. Môžete ho objednať aj z pohodlia domova.

So službou Lepšia.TV si môžete pustiť váš obľúbený film alebo seriál kdekoľvek a kedykoľvek. Jednoducho vtedy, kedy chcete. Okrem živého vysielania máte k dispozícii aj 133 vysielacích staníc a videoknižnicu bez príplatku. Na svoje si prídu filmoví fanúšikovia avšak aj tí, ktorí uprednostňujú klasiku. Na Lepšia.TV na vás čaká bohatá filmová nádielka a vybrať si môžete s pomedzi 2080 filmov, seriálov, ale aj detského a športového obsahu. Svedči o tom aj fakt, že iba za posledný rok si mohli diváci Lepšia.TV pozrieť viac ako 15-tisíc rôznych filmov a približne 2 300 seriálov. Obsah služby sa naviac neustále obmeňuje, tým pádom sa nemusíte obávať, že niečo zmeškáte. Čo je lepšie, výber na Lepšia.TV je dokonca oveľa väčší, ako u známych internetových videoték.

Ilustračné foto Zdroj: Lepšia.TV

S výhodami sme však ešte neskončili. V prípade, ak si chcete film stopnúť a odskočiť si pre medovníky alebo na toaletu, nemusíte čakať do reklamy. Ako mávnutím kúzelnou paličkou si ho môžete kedykoľvek zastaviť, pretočiť alebo prehrať úplne od začiatku. Rovnako to platí aj v prípade živého vysielania. Ak ste sa celý rok tešili napríklad na Popolušku, no namiesto vysedávania pred televíziou už máte naplánovanú návštevu vianočných trhov alebo lyžovačku v horách, nemusíte kvôli tomu rušiť plány. S Lepšia.TV môžete nahrávať alebo sledovať programy aj 100 dní dozadu. Vianočný čas si tak môžete bez obáv užiť s priateľmi a svoj obľúbený film si pozriete vtedy, keď budete mať čas.

Ak už chcete urobiť radosť sebe alebo svojim blízkym, so službou Lepšia.TV určite zabodujete. Veď čo je lepšie, ako darček, ktorý vám a vašim blízkym bude robiť radosť ešte dlho po Vianociach? Ak ešte stále váhate, službu Lepšia.TV si môžete ako nový zákazník vyskúšať za neuveriteľných 10 centov. Po vyskúšaní si ju môžete objednať za bezkonkurenčnú cenu, a to už od 3,49 eura mesačne. Aktivácia je rýchla a jednoduchá a v prípade, že sa pre kúpu rozhodnete priamo na Vianoce, ešte v ten večer si môžete pozrieť všetky vianočné rozprávky. Urobte si kúzelné Vianoce na www.lepšia.tv.