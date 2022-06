Emócie, skvelé futbalové divadlo. Majstrovský titul putuje do Trenčína

McDonald's Cup má za sebou veľmi úspešný 23. ročník. Do školského postupového turnaja pre žiakov a žiačky 1. stupňa základných škôl sa zapojilo presne 809 škôl z celého Slovenska, ktoré bojovali v kvalifikačných, okresných, krajských a regionálnych kolách.

Futbalový maratón turnajov vyvrcholil veľkým finále, ktoré sa uskutočnilo v Národnom tréningovom centre SFZ v Senci. Z celkového víťazstva a majstrovského titulu sa tešili chlapci a dievčatá zo ZŠ L. Novomestského z Trenčína, ktorí vo finále porazili ZŠ Tulipánovú z Nitry. Zápas ovládli 6:1.

„Máme ohromne šikovné deti. Náš úspech je dôkazom, že v Trenčíne robíme s mládežou dobre. Vyrastajú nám skvelí futbalisti, za čo sme nesmierne radi,“ spokojne vravel tréner víťazného tímu z Trenčína Miroslav Karas.

Vyhrali päťtisíc eur

Noví majstri Slovenska získali hlavnú cenu, ktorou je v tomto roku finančný dar od McDonald's v hodnote 5 000 eur pre rozvoj pohybových aktivít a športu na víťaznej škole a vecné ceny pre každého hráča.

Z posledných dvanástich ročníkov vyhral Trenčín viackrát. Do Senca však cestoval s pokorou.

Rozdielovým hráčom a veľkým ťahúňom Trenčína bol Maxim Pavlík, ktorý strelil devätnásť gólov. Vyhlásený bol za najlepšieho hráča turnaja.

„Futbal ma naučil hrať ocino, ktorý bol skvelý hráč s výbornou technikou. V šatni sme si povedali, že chceme vyhrať a sme šťastní, že sa nám to podarilo,“ prezradil Maxim Pavlík, ktorý sa túži stať profesionálnym futbalistom. Hrať chce za Paríž alebo Barcelonu.

Čakali od neho góly

V prvých minútach finále Nitra odolávala tlaku Trenčína. Po individuálnych akciách však práve Pavlík naklonil misky váh na stranu Trenčanov.

„Prvých päť minút bolo ťažkých, ale potom som sa rozohral. Spoluhráči odo mňa čakali góly, ale nemal som žiadnu trému. Som rád, že sme majstri Slovenska,“ dodal.

Okrem Pavlíka podával fantastické výkony aj hráč na druhej strane. Nitran Matej Kúsek strelil rovnako devätnásť gólov a domov si odniesol cenu za najlepšieho strelca.

„Hralo sa mi dobre, som rád, že som najlepší strelec. Podarilo sa mi to vďaka tomu, že mám skvelých spoluhráčov, ktorí mi nahrávajú. Sme dobrý kolektív, kamaráti. Vo finále sme chceli vyhrať, ale nedokázali sme uvládať tempo súperov. Gratulujem im, snáď im to raz vrátime,“ povedal Matej Kúsek z Nitry.

Badín mal v tíme Hamšíka

V zápase o tretie miesto sa hral takisto skvelý futbal. Z výhry 7:4 sa tešil ZŠ s MŠ Badín, ktorý mal v tíme syna legendy slovenského futbalu – Mareka Hamšíka.

„Hralo sa mi veľmi dobre. Niekedy sa cítim pod tlakom, pretože musím po ocinovi hrať dobre. Ale išlo to. Chceli sme vyhrať, no i tretie miesto je pre nás víťazstvo,“ vravel Lucas Hamšík, ktorý dohrával so zranením ramena, ale napriek tomu podával fantastické výkony.

Badín si domov odnášal bronz aj vďaka skvelému gólmanovi. Ten bol vyhlásený za najlepšieho brankára turnaja.

„Ja som najlepší? Je to super pocit, pretože sa mi chytalo veľmi dobre. Niektoré strely boli náročné, ale snažil som sa. Som rád, že som predviedol aj ťažšie zákroky,“ spokojne uviedol Matej Citara z Badína.

Hoci Citara chytal výborne, pár gólov inkasoval. Presadila sa proti nemu Melánia Chovanová, ktorá bola vyhlásená za najlepšiu hráčku finálového turnaja v Senci.

„Užívala som si každý zápas. Hrať proti chlapcom je ťažké, ale dá sa to zvládnuť. Škoda, že sme neskončili aspoň na treťom mieste,“ povedala Melánia Chovanová.

Hralo neuveriteľných 809 škôl

McDonald's Cup každoročne vyhlasuje MŠVVaŠ SR a spoluorganizujú ho Slovenský futbalový zväz a generálny partner spoločnosť McDonald's. Obľúbená športová značka PUMA s ďalšími športovými partnermi INTERSPORT Slovensko a DEMI šport, i v spolupráci s generálnym partnerom, potešili malými darčekmi hráčov už od okresných kôl.

„Do 23. ročníka sa zapojilo až 809 základných škôl. Keď si to predstavíme, sú to stovky odohratých turnajov a 8 500 detí, pričom štvrtina z nich sú dievčatá. Teším sa, že ženský futbal začína naberať na sile,“ spokojne uviedla Lucia Poláčeková z McDonald's Slovensko.

Finále Senec - mimoriadna cena Zdroj: McDonald´s

„Našou filozofiou je podporovať deti v športe, čo robíme dlhodobo. Posledné dva ročníky neboli pre opatrenia najlepšie, ale nezaháľali sme a pripravili sme pre deti sériu tréningových videí a mimoškolské krúžky na 30 pilotných základných školách,“ dodáva Lucia Poláčeková. „V tom ročníku sme udelili mimoriadnu cenu, vylosovali sme zo všetkých 80 finalistov chlapca a dievča, ktorí pocestujú v septembri 2022, s rodičmi na zápas Česko : Portugalsko, do Prahy.“

Patrónkou McDonald's Cupu sa stala reprezentačná brankárka Mária Korenčiová, ktorá na veľkom finále v Senci nemohla chýbať. Ceny najlepším odovzdávala osobne.

„Je úžasné, ako veľa detí hrá tento turnaj, ktorý ich vedie k športu. Som veľmi rada, že som jeho súčasťou. Turnaj má zmysel, pretože v deťoch vytvára formu návyku k pohybu. Medzi chlapcami a dievčatami máme nesmierne veľa talentov. Je radosť sledovať, ako sa tešia z každého gólu,“ povedala brankárka Levante, ktorá do Španielska prestúpila zo slávneho AC Miláno.

McDonald's podporuje mládež

Ďalšou zaujímavou persónou na tribúne bol Richard Hamšík, otec bývalého kapitána slovenskej reprezentácie. „McDonald's je dôkazom, že firmy podporujú mládežnícky futbal, čo je správne. Turnaj sa organizuje už roky a aj Marek bol jeho súčasťou. Je to pekné pre ocina i syna, ako aj to, že sa priezvisko Hamšík opäť predstavilo na McDonald´s Cupe. Som rád, že sa to podarilo,“ zhodnotil Richard Hamšík.

Finále Senec - mimoriadna cena Zdroj: McDonald's

Turnaj a veľké finále v Senci by nebolo možné zorganizovať bez Slovenského futbalového zväzu.

„Podporujeme všetky formy futbalu. Jednou z nich sú školské futbalové súťaže, pod ktoré McDonald's Cup patrí. Cieľom je poskytnúť všetkým deťom možnosť hrať futbal, aj na školách, pretože nie všade sú športové kluby. Na finálovom turnaji vidíme, že na školách je množstvo talentov, čo nás nesmierne teší. Slovenského futbalového zväzu sa podpora McDonald's Cupu vždy vráti. Pretože vďaka nemu rozširujeme členskú základňu, čo je priorita,“ uviedol koordinátor Grassroots futbalu SFZ Vladimír Lupták.

Obidva finálové dni a zaujímavé highlighty zo zápasov môžete sledovať na TOMTO LINKU

23. ročník - McDonald's Cup – FINÁLE

Konečné poradie:

1. miesto: ZŠ, Ul. L. Novomeského 11,Trenčín

2. miesto: ZŠ, Tulipánová 1, Nitra

3. miesto: ZŠ s MŠ, Tajovského 2, Badín, Banská Bystrica

4. miesto: ZŠ Tbiliská 4, Bratislava III

5. miesto: ZŠ, Okružná 17, Michalovce

6. miesto: ZŠ s MŠ, Kornela Mahra 11, Trnava

7. miesto: ZŠ Jozefa Kronera 25, Martin

8. miesto: ZŠ Víťaz 236, Víťaz

Výsledky:

Skupina A: 1. Trenčín, 2. Badín, 3. Martin, 4. Víťaz.

Skupina B: 1. Nitra, 2. Bratislava, 3. Trnava, 4. Michalovce.

O 5. – 8. miesto: Martin – Michalovce 1:5, Trnava – Víťaz 4:3.

O 7. miesto: Martin – Víťaz 9:1.

O 5. miesto: Michalovce – Trnava 6:1.

Semifinále: Trenčín – Bratislava 8:2, Nitra – Badín 8:3.

O 3. miesto: Bratislava – Badín 4:7.

Finále: Trenčín – Nitra 6:1.

Individuálne ocenenia:

Najlepší brankár: Matej Citara (Badín).

Najlepší hráč: Maxim Pavlík (Trenčín).

Najlepšia hráčka: Melánia Chovanová (Bratislava).

Najlepší strelci: Maxim Pavlík (Trenčín), Matej Kúsek (Nitra) – 19 gólov.

1. miesto: ZŠ, Ul. L. Novomeského 11,Trenčín Zdroj: McDonald's

2. miesto: ZŠ, Tulipánová 1, Nitra Zdroj: McDonald's

3. miesto: ZŠ s MŠ, Tajovského 2, Badín Zdroj: McDonald's