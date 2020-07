Od 14. – do 16. júla 2020 prebiehali v Košickej regionálnej kancelárii SKSI prvýkrát autorizačné skúšky elektronickou formou. Uchádzači o zapísanie do zoznamu autorizovaných inžinierov vymenili písomné testy za tablety, a tak si svoje vedomosti otestovali elektronicky. Každý uchádzač obdržal jedinečný test, ktorý musel vyplniť v stanovenom časovom limite. Cieľom elektronického testovania je transparentnosť a efektívnosť skúšania. Skúšky sú rozdelené do dvoch častí, písomnej a ústnej. Po dosiahnutí dostatočného počtu bodov v písomnom teste uchádzač pokračuje na ústnu časť skúšky. Po úspešnom absolvovaní ústnej časti skúšky nasleduje zloženie sľubu autorizovaného inžiniera, a tým je uchádzač zapísaný do Zoznamu autorizovaných inžinierov (ASI) a stáva sa členom SKSI.

Komora ponúka všetkým záujemcom aj prípravné semináre ku skúškam, počas ktorých sa oboznámia so základnými požiadavkami na výkon povolania z hľadiska právnych predpisov a technických noriem formou prednášok kvalifikovaných odborníkov. Seminár komora odporúča všetkým uchádzačom, ktorí chcú vykonať autorizačnú skúšku.

Slovenská komora stavebných inžinierov vydáva viacero typov oprávnení. Podľa rozsahu, obsahu činností a oprávnení sú autorizovaní stavební inžinieri rozdelení do jednotlivých kategórií.

Autorizovaní stavební inžinieri sú oprávnení poskytovať svoje služby na celom území Slovenskej republiky, ako aj vo všetkých členských štátoch EÚ.