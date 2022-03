V dnešnej dobe mať na dosah elektrickú energiu je nevyhnutnosť, a považujeme to za úplnú samozrejmosť. No nie všade je prístup ku klasickej zásuvke, predovšetkým ak radi cestujete, či chodíte na miesta kde elektrická sieť nie je k dispozícii.

Existujú powerbanky, s ktorými ľahko nabijete mobil či tablet, ale klasická 230V zásuvka navyše v rozumnej cene, bola pre mnohých len snom. Teraz je to však dostupná možnosť. Spoločnosť EGO POWER+ vyvinula inovatívnu mobilnú nabíjaciu stanicu Nexus Escape, ako zdroj striedavého 230V prúdu, ktorým napojíte bežné elektrospotrebiče do príkonu 150W. To znamená, že či už si chcete zapnúť televíziu na chate, nabiť notebook na cestách, alebo jednoducho chcete mať doma záložný zdroj energie na napájanie chladničky či modemu v prípade výpadku prúdu, ľahká a prenosná nabíjacia stanica Nexus Escape je tu pre vás. Na jej napájanie slúžia 56V akumulátory EGO dostupné v kapacite 140 – 560 Wh, z ktorých si môžete vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje vaším potrebám hmotnosti a výdrže.

Na cestovanie je ideálna kombinácia s najľahším 2.5 Ah akumulátorom s kapacitou 140 Wh, ktorá váži len 1.7 kg a dokáže napájať notebook po dobu 3-4 hodiny (resp. si ho 2 naplno nabijete). Vďaka dvom vstavaným 5V USB portom je taktiež možné využiť Nexus Escape na nabíjanie mobilov, tabletov, Bluetooth reproduktorov alebo iných zariadení napájaných cez USB, pričom s jedným 2.5 Ah akumulátorom si môžete nabiť Váš smartfón až 12 krát. Zároveň už v tejto konfigurácii môže Nexus Escape slúžiť ako záložný zdroj pri krátkych výpadkoch prúdu, keďže dokáže napájať elektrospotrebiče ako chladničku alebo 42” televíziu po dobu približne 5 hodín.

Ideálna konfigurácia pre využitie ako záložný zdroj energie je však so 7.5 Ah akumulátorom, kedy dokáže Nexus Escape napájať bežnú chladničku alebo 42” televíziu po dobu až 15 hodín. Zároveň je možné naplno nabiť notebook 7-8 krát alebo smartfón až 40 krát. Kombinácia jednej zásuvky s 230V prúdom a dvoch USB výstupov robí z nabíjacej stanice Nexus Escape ideálne riešenie, ktoré máte vždy po ruke, kdekoľvek ste, kedykoľvek ho potrebujete. Vďaka nízkej hmotnosti len 0.53 kg a robustnej konštrukcii so sklápateľnou rukoväťou je toto zariadenie ľahko prenosné a vďaka tichému chladiacemu ventilátoru a nulovým emisiám ním nebudete rušiť pri použití v interiéri. Bezpečnostný systém ochrany proti preťaženiu zároveň neustále monitoruje pretekajúci prúd a v prípade väčšieho odberu ako 150W nabíjaciu stanicu automaticky vypne, takže je vždy chránená pred prehriatím alebo poškodením.

Nájdete ho online alebo u Vášho miestneho predajcu EGO POWER+. Odporúčaná cena je 109€ za samotné zariadenie, resp. 239€ za sadu z 2.5 Ah batériou a rýchlo-nabíjačkou.

A čo má spoločné táto prenosná zásuvka so záhradnou technikou?

Batérie EGO POWER+ sú totiž kompatibilné pre celý rad všetkých výrobkov ktoré tento výrobca používa a ponúka široký sortiment akumulátorovej záhradnej techniky s vysokým výkonom pre kompletnú starostlivosť o záhradu. Tieto aku zariadenia sú výbornou investíciou do modernej domácnosti, a dokonca pri nich ušetríte v porovnaní s benzínovými strojmi. Stačí kúpiť jednu batériu s nabíjačkou, a tá pasuje do všetkých zariadení vrátane kosačiek, reťazových píl, a ďalších strojov od EGO, a postupne si tak môžete zaobstarať zariadenia, ktoré potrebujete. Zároveň sa vyhnete nákladom na kúpu benzínu a oleja a komplikovanú údržbu benzínových strojov. Aku zariadenia EGO POWER+ s bezuhlíkovými motormi majú minimálne nároky na údržbu a ich použitie je tiché, čisté a ekologické. Bezkonkurenčná 5-ročná záruka na zariadenia a 3-ročná záruka na batérie je dôkazom kvality a spoľahlivosti tejto značky.

A čo je teraz aktuálne najviac ?

Na jarné práce sa najviac hodí viacúčelový systém Multi-tool. Vybrať si môžete z desiatich nadstavcov ako rotavátor, vyžínač, krovinorez, plotostrih, vyvetvovacia píla, zametacia kefa, odhadzovač snehu, zarovnávač okrajov a ďalšie. Všetky tieto nadstavce sú poháňané jednou základňou s bezuhlíkovým motorom s výkonom až 2 kW, čo je výkon ekvivalentný benzínovému stroju s objemom motora 42 cc. No elektromotor napájaný 56V lítiovými batériami dokáže tento výkon podať bez hluku, vibrácií, a škodlivých emisií benzínového stroja. Nadstavce je možné vymeniť v priebehu pár sekúnd bez použitia náradia a máte tak v rukách jedno zariadenie pre kompletnú starostlivosť o záhradu.

Náš tip

Rotavátor je na jar najobľúbenejší pre všetkých záhradkárov, lebo podstatne uľahčí prípravu pôdy po zime. Už si nemusíte dolámať chrbát pri rýľovaní. Rotavátor vytvorí hriadky, prevzdušní pôdu a nechá ju kyprú a pripravenú na siatie, či sadenie. Tento nadstavec nájde svoje využitie počas celého roka napríklad pri úprave pôdy v skleníku či pri odstránení buriny medzi riadkami.

