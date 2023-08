Predbežné odhady klimatológov upozorňujú, že to môže mať silný vplyv na jesennú a zimnú sezónu 2023/2024.



Očakáva sa, že sa vyvinie silné El Niño s dopadmi na počasie Európe, v Spojených štátoch a Kanade. Že pôjde o silný jav, čakajú experti so 66-percentnou pravdepodobnosťou. A že bude El Niño pokračovať aj cez zimu, je takmer isté: pravdepodobnosť je 95 percent. Informáciu zverejnili novinky.cz.



Na jar budúceho roka má ale zase rýchlo zoslabnúť. O oceánskych anomáliách je známe, že zohrávajú dôležitú úlohu v atmosférickej cirkulácii a ovplyvňujú globálne počasie aj u nás. To platí najmä v zime, keď sú tlakové systémy najsilnejšie, zmeny v častiach vzdialenejších od Tichého oceánu sú ale menej predvídateľné.

The latest outlook on El Niño gives a >95% chance that it will continue through winter, with a ~66% that it peaks in strength as a “strong” El Niño event.

Learn more about the forecast and what El Niño could mean for global temperatures at the ENSO Blog.https://t.co/42wjmIvX7u pic.twitter.com/ljlFJI0gBq — NOAA Climate.gov (@NOAAClimate) August 10, 2023

Napríklad z dát európskeho satelitného systému Copernicus o vývoji tlaku vyplynula na január 2024 predpoveď, ktorá môže viesť aj k anomálii chladného počasia. Môže to všeobecne znamenať „zablokovanie“ severných oblastí a nízky tlak s chladnejším počasím putujúcim cez Spojené štáty a časti Európy.



Chladnejšie by malo byť najmä nad severnou Európou. El Niño v zimných mesiacoch prinesie viac zrážok nad strednú a juhozápadnú Európu. V juhovýchodnej Európe av Škandinávii možno naopak v zime čakať menej zrážok.



Začatie pôsobenia javu El Niño v Tichom oceáne úrad NOAA oficiálne ohlásil vo štvrtok 8. júna. NOAA tak robí, keď sú teploty oceánov vo východnom a strednom rovníkovom Pacifiku o 0,5 stupňa Celzia vyššie ako v predchádzajúcom mesiaci.



Ostatné oceány sú tento rok mimoriadne teplé. Priemerná denná teplota na hladine posledné júlové dni prekonala rekord z roku 2016. Vedci namerali hodnotu 20,96 °C, pritom sa klimatický jav El Niño ešte úplne nerozvinul. El Niño nastupuje po troch rokoch klimatického javu La Niña, ktorý často globálne teploty mierne znižuje. El Niño je zároveň akýmsi indikátorom, ktorý nám hovorí, aký je súčasný stav atmosféry, ktorá jav vyvolala.



V máji Svetová meteorologická organizácia (WMO) varovala, že obdobie od tohto roku do roku 2027 bude takmer určite najteplejšie, aké kedy bolo na Zemi zaznamenané, a to práve kvôli kombinácii javu El Niño a otepľovaniu klímy spôsobenej emisiami skleníkových plynov.

ENSO Update: NOAA has issued an El Nino advisory, with the growing event expected to have a major impact on the Winter Season 2023/2024https://t.co/mc1XHcCBM6 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) August 11, 2023

El Niño a La Niña



Javy El Niño a La Niña sú protikladné klimatické javy, ktoré sa striedajú, pričom v medziobdobí nemusí pôsobiť ani jeden z nich.



El Niño je teplá fáza súhrnného javu El Niño – Južná oscilácia (ENSO), La Niña je chladnou fázou ENSO.



Za normálnych okolností vanú v Tichom oceáne pasáty západne pozdĺž rovníka a odnášajú teplú vodu z Južnej Ameriky smerom do Ázie. Túto teplú vodu potom nahrádza studená voda z väčších hĺbok.



El Niño a La Niña tieto bežné podmienky narúšajú, čo významne ovplyvňuje počasie na celej Zemi.



Najteplejší rok v konkrétnej dekáde je takmer vždy ten s výrazným vplyvom javu El Niño, naopak najchladnejší rok býva ten s významným prejavom La Niña. Zmeny v rozložení teplých a studených vôd menia vzorce tvorby oblačnosti a miery výparov.