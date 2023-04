Primárnou funkciou vonkajšieho tienenia je ochrana pred slnkom. Oproti klasickým interiérovým žalúziám však prináša množstvo ďalších benefitov, vďaka ktorým sa stávajú stále populárnejším riešením. „V minulom roku sme pri tieniacej technike zaznamenali nárast o osem percent, predovšetkým vďaka vonkajším žalúziám,“ potvrdzuje Petr Přichystal zo spoločnosti LOMAX a upozorňuje, že na žalúzie na ich ovládanie ponúka tento výrobca do konca apríla zľavu až 30 percent.

Lepšie ako klimatizácia

Vonkajšie tienenie je inštalované ešte pred okenným sklom. Vďaka tomu zvládne zatieniť až 94 % tepelnej energie ešte pred vstupom do interiéru. V celom rade prípadov tak nahradí systém aktívneho chladenia, kam radíme napríklad klimatizácie. „Okrem vysokej účinnosti oproti klimatizácii vyniká tienenie tiež zdravotnou neškodnosťou a šetrnosťou k životnému prostrediu,“ doplňuje Přichystal.

Vonkajšie tienenie zvládne odtieniť až 94 % tepelnej energie. Zdroj: LOMAX

Napriek tomu, že klimatizácia v horúcich dňoch ponúka sviežu úľavu, môže byť tiež potenciálnym zdrojom zdravotných problémov. Vzduch totiž vysušuje, čo pri nedostatočnom pitnom režime môže spôsobiť dehydratáciu organizmu. To sa potom prejavuje bolesťou hlavy, únavou aj suchosťou pokožky a pocitom točenia hlavy.

Všetko pre zdravý spánok

Vďaka svojím prínosom pre zdravie by vonkajšie žalúzie nemali chýbať predovšetkým v spálni. Počas spánku v nedostatočne zatemnenej miestnosti sa totiž znižuje produkcia melatonínu a dĺžka aj hĺbka odpočinku výrazne klesajú. Dlhodobo nekvalitný spánok u ľudí potom zvyšuje riziko rakoviny a psychogénnych ochorení.

Vonkajšie žalúzie sú ideálne predovšetkým do spálne. Zdroj: LOMAX

Naopak vďaka rastúcemu množstvu svetla v ranných hodinách sa ľudské telo pomaly presúva do ľahších fáz spánku, z ktorých sa lepšie prebúdza. „Najlepším riešením je preto nastaviť tienenie tak, aby sa automaticky zatváralo so západom slnka a otváralo s jeho východom,“ odporúča Přichystal.

Väčšia bezpečnosť vďaka inteligentnej domácnosti

Práve automatizácia a možnosť napojenia na inteligentnú domácnosť robí z vonkajšieho tienenia atraktívnu voľbu. Vďaka bohatým možnostiam programovania je tak možné využívať výhody inteligentných technológií v niekoľkých oblastiach. Jednou z nich je aj oblasť bezpečnosti.

Vonkajšie tienenie je možné napojiť na inteligentnú domácnosť. Zdroj: LOMAX

„V čase, keď je domov opustený, je možné lamely vonkajších žalúzií nastaviť tak, aby sa v určitom čase zatiahli alebo naopak pustili do miestnosti viac svetla. Pre potenciálneho zlodeja to znamená signál, že sa vnútri nachádzajú ľudia, a on si tak radšej vyberie inú lokalitu,“ upozorňuje Přichystal.

Úplný pokoj zaistia rolety

Vonkajšie tienenie tak jeho používateľom prinesie pokoj nielen na duši, ale tiež v domácnosti. Ten chýba najmä obyvateľom väčších miest, ktorí sa najčastejšie sťažujú na nadmerný hluk spôsobený prevádzkou technických zariadení, nočných podnikov, alebo nadmernou vyťaženosťou dôležitých komunikačných ťahov. „Pokiaľ ľuďom tieto zvuky prekážajú, ideálnym riešením sú pre nich predokenné rolety. Vďaka svojej konštrukcii dokáže tento variant tienenia pri úplnom zaťažení výrazne znížiť hladinu hluku z okolia, a to až o 16 decibelov,“ vysvetľuje rozdiel oproti vonkajším žalúziám Přichystal.

Predokenné rolety dokážu znížiť hladinu hluku z okolia a zaistia tak v miestnosti pokoj. Zdroj: LOMAX

Úsporné aj v zime

Účinnosť predokenných roliet budú môcť ich majitelia naplno využívať aj v zime. Podľa odhadov spoločnosti LOMAX totiž môžu znížiť náklady na vykurovanie, a to až o 30 percent. Je však nutné ich mať spoločne so systémom vykurovania pripojené k inteligentnej domácnosti. Pokiaľ technológia zaznamená, že sa vonkajšie žalúzie vďaka slnečnému svitu vytiahli a domácnosť sa vyhrieva prirodzene, sama zastaví alebo aspoň výraznejšie obmedzí vykurovanie.