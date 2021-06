V slovinskom závode Paloma, ktorý je súčasťou česko-slovenského holdingu ECO – INVESTMENT a.s. dnes slávnostne odovzdali do výroby nový papierenský stroj.

Investícia vo výške 41 miliónov EUR, je najväčšia v slovinskom papierenskom priemysle za posledných 40 rokov. Investícia zvyšuje výrobnú kapacitu spoločnosti Paloma zo súčasných 65 000 ton na 90 000 ton hygienického papiera. Na slávnostnom ceremoniály sa zúčastnil predseda vlády Slovinskej republiky Janez Janša, podpredseda vlády a minister hospodárstva Zdravko Počivalšek, minister životného prostredia a územného plánovania Andrej Vizjak a predseda predstavenstva holdingu ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.

Investícia zahŕňa nový papierenský stroj, modernú navíjačku a nové automatizované úložisko pre materské kotúče. Výrobcom nového stroja je talianska spoločnosť Toscotec, ktorá je považovaná za popredného svetového výrobcu papierenských strojov. Nový stroj vyrába papier široký 5, 5 metra s rýchlosťou výroby až 2 000 metrov za minútu, čo znamená, že denná výrobná kapacita stroja je 220 ton. Nový stroj preto zvyšuje výrobnú kapacitu a rýchlosť výroby a umožňuje tiež oveľa vyššiu kvalitu produktu. Nový stroj zaisťuje najnižšiu možnú spotrebu energie a navyše menej odpadových materiálov vďaka optimalizácii prevádzky.

Na slávnostnom otvorení prezident a predseda predstavenstva spoločnosti ECO-INVESTMENT a. s. Milan Fiľo uviedol: „Som veľmi hrdý na to, že dnes môžem uviesť do prevádzky nový papierenský stroj. Všetci, ktorí sme sa podieľali na tejto investícii, vieme, ako náročná úloha bola splnená. Zároveň už môžem oznámiť, že to v žiadnom prípade nie je posledná investícia do Palomy. Plánujeme ďalej rozširovať a modernizovať výrobu, pretože chceme pokračovať a obohatiť slávnu papierovú tradíciu v tomto regióne, ktorej symbolom je Paloma. Táto investícia znamená koniec dlhého obdobia neistoty spoločnosti Poloma. Papierenská tradícia a poznatky, ktoré sa v Palome hromadili po celé generácie, sú základmi, na ktorých bude ECO-INVESTMENT ďalej stavať.“

Ilustračné foto Zdroj: ECO – INVESTMENT

Richard Žigmund, predseda predstavenstva skupiny SHP Group a predseda predstavenstva spoločnosti Paloma dd, dodal: „Dnes slávnostne uzatvárame rozsiahlu a náročnú investíciu, ktorú ešte viac skomplikovala epidémia nového koronavírus. Spolu s celým tímom sme uspeli, takže som si istý, že Paloma má pred sebou veľmi svetlú budúcnosť. Nový papierenský stroj významne prispeje k optimalizácii výrobného portfólia v rámci skupiny SHP a k lepšej celkovej efektivite vybavenia. Nový stroj zlepší kvalitu našich výrobkov a tiež rozšírime sortiment našich výrobkov pre domáci aj zahraničný trh.“

Spoluprácu ocenil aj slovinský premiér Janez Janša. Okrem iného zdôraznil, že vláda Slovinskej republiky v súčasnosti pracuje na odstránení byrokratických prekážok v podnikaní, čo by malo priniesť ďalšie investície.

Ilustračné foto Zdroj: ECO – INVESTMENT

O spoločnosti SHP Group

Skupina SHP Group je popredným výrobcom hygienických papierových výrobkov v strednej a juhovýchodnej Európe s tržbami viac ako 200 miliónov EUR, čo zahŕňa predaj výrobkov pod značkami Harmony a Paloma. SHP Group zamestnáva viac ako 1 800 ľudí. Je súčasťou česko-slovenského investičného holdingu ECO-INVESTMENT a.s. Paloma d.d. je kľúčovou súčasťou skupiny SHP Group, ktorá dodáva výrobky do približne 20 európskych krajín.

ECO – INVESTMENT a.s.

ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.