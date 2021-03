Elektronické športy sú fenoménom súčasnosti a vzbudzujú čoraz viac pozornosti aj mimo hráčskej komunity. Ani na Slovensku už neplatí, že záujem o e-športy má len úzky okruh hráčov a fanúšikov, ale čoraz viac sa dostávajú do povedomia aj širšej verejnosti. Tým sa e-ligy a platformy dostávajú aj do pozornosti významných potenciálnych partnerov, ktorí chcú v tejto oblasti investovať alebo využiť rastové prognózy tohto segmentu pre posilnenie svojej značky. Takéto strategické rozhodnutie spravila aj spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., ktorá je najväčším donorom športu na Slovensku a má ambície stať sa silným partnerom aj v oblasti e-športov.

Stávkové spoločnosti po celom svete už dávno pochopili, že fenomén elektronických športov nemožno opomenúť. „Sme presvedčení, že spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. sa mala na trh e-športov dostať už oveľa skôr. Žiaľ, nestalo sa. Preto sme to chceli zmeniť. V súlade s našou víziou TIPOSu ako modernej, dynamickej a inovatívnej firmy sme preto spravili strategické rozhodnutie. Preraziť aj na modernom, dynamickom a inovatívnom trhu, čo trh s elektronickými športami nepochybne je,“ vysvetlil Stanislav Molnár, výkonný riaditeľ sekcie produktov a člen predstavenstva národnej lotériovej spoločnosti TIPOS.

Spoločnosť TIPOS preto už od leta minulého roka rokuje s viacerými subjektmi pôsobiacimi na trhu e-športov. Zmluvu o partnerstve už uzavrela so spoločnosťou REPUBLEAGUE GROUP s.r.o., v krátkom čase uzavrie zmluvu aj so spoločnosťou ESPORTS ENTERTAINMENT s. r. o. Kým prostredníctvom prvej menovanej spoločnosti sa spoločnosť TIPOS stala generálnym partnerom e-športovej ligy hry Counter-Strike: Global Offensive, vďaka druhej spoločnosti bude zase generálnym partnerom e-hokejovej ligy. „Vďaka týmto partnerstvám získavame do nášho portfólia podporovaných projektov dve silné ligy. V tejto chvíli rokujeme aj s agentúrou Yvents, najväčšou profesionálnou agentúrou pôsobiacou v oblasti e-športov na Slovensku. Tieto kroky sú súčasťou našej komplexnej stratégie v tejto oblasti,“ doplnil Molnár.

„V rámci e-športov jednoznačne dominujú hry League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive a Dota 2. Preto sme sa chopili príležitosti a spoločne s kolegami, ktorí sa aktívne dlhodobo pohybujú na československej e-športovej scéne, či už z pozície bývalých profesionálnych hráčov, trénerov, manažérov tímu, alebo ako študovaných ľudí z oboru, sme ponúkli TIPOSu projekt vytvorenia e-športovej ligy práve v tejto hre na Slovensku,“ vysvetlil Marco Porázik z REPUBLEAGUE GROUP.

„Hokej je na Slovensku národným športom a do povedomia sa vo veľmi významnej miere dostáva aj jeho e-športová verzia. Už teraz máme na Slovensku dokonca svetovo veľmi známe mená v komunite e-hráčov hokeja. Sme radi, že aj slovenské hokejové kluby sa zapojili do tohto trendu, ktorý im môže priniesť nových fanúšikov z radov aktívnych gamerov. My vnímame e-hokej a e-šport aj ako priestor pre mladých ľudí na budovanie sociálnych väzieb. Chceme klubom aj samotným hráčov poskytnúť viac ako len pôžitok z hrania,“ povedal Ondrej Klokoč zo spoločnosti ESPORTS ENTERTAINMENT, ktorá bude po podpise zmluvy s TIPOSom zastrešovať e-športovú hokejovú ligu.

„Yvents sa od svojho vzniku pred piatimi rokmi stal priekopníkom a najväčšou e-športovou agentúrou na Slovensku. So spoločnosťou TIPOS rokujeme o spolupráci, v rámci ktorej sa naše ligy či podujatia posunú na novú úroveň a spoločne podporíme vznik a rast lokálnych organizácií,“ povedal Tomáš Boleček z agentúry Yvents, ktorá stabilne prináša fanúšikom najväčšie e-športové projekty na Slovensku, ako napríklad oficiálne Majstrovstvá SR v elektronických športoch, Y-Games alebo mnohé iné.

„Naša spoločnosť je hrdým partnerom športu na Slovensku. Preto sme sa rozhodli podporiť aj slovenský e-šport. Túto oblasť nevnímame ako niečo, na čom by sme chceli v krátkom čase komerčne zarobiť. Našu úlohu na poli e-športov vnímame aj v rámci našej spoločenskej zodpovednosti – chceme zveľadiť a kultivovať tento priestor aj na Slovensku, a to prostredníctvom silnej podpory partnerov, ktorí majú v tomto smere pripravené kvalitné a progresívne projekty. A presne také sme identifikovali na ďalšiu spoluprácu,“ doplnil Stanislav Molnár.

„V zmysle podpory a budovania e-športov na Slovensku je veľmi dôležitým prvkom aj boj za uznanie e-športov na národnej úrovni. Pevne verím, že aj vďaka pomoci a podpore práve zo strany TIPOSu sa nám podarí spoločne dosiahnuť tento cieľ,“ uviedol Karol Cagáň, prezident Slovenskej asociácie elektronických športov.

TIPOS je najväčším donorom športu na Slovensku. Len v roku 2020 podporil TIPOS prostredníctvom odvodu pre ministerstvo školstva šport v hodnote takmer 47 mil. eur. Každoročne tak podporuje športové zväzy a množstvo projektov zo športovej oblasti. V súčasnosti má ambíciu získať rovnaké renomé aj v segmente elektronických športov.